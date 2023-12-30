https://ukraina.ru/20231230/1052505934.html
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 30.12.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области на западе Украины в ночь на 30 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинское СМИ
2023-12-30T02:41
2023-12-30T02:41
2023-12-30T02:41
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
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сво
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"О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua".По информации, размещённой в телеграм-канале издания "Зеркало недели", ударные БПЛА были нацелены на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Также была зафиксирована группа БПЛА, направлявшаяся в Винницкую область.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, СВО
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области на западе Украины в ночь на 30 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинское СМИ
"О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua".
По информации, размещённой в телеграм-канале издания "Зеркало недели", ударные БПЛА были нацелены на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Также была зафиксирована группа БПЛА, направлявшаяся в Винницкую область.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.