https://ukraina.ru/20231230/1052505934.html

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 30.12.2023 Украина.ру

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

В Хмельницкой области на западе Украины в ночь на 30 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинское СМИ

2023-12-30T02:41

2023-12-30T02:41

2023-12-30T02:41

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"О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua".По информации, размещённой в телеграм-канале издания "Зеркало недели", ударные БПЛА были нацелены на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Также была зафиксирована группа БПЛА, направлявшаяся в Винницкую область.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво