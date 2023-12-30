В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 30.12.2023 Украина.ру
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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 30.12.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области на западе Украины в ночь на 30 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинское СМИ
2023-12-30T02:41
2023-12-30T02:41
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
бпла
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"О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua".По информации, размещённой в телеграм-канале издания "Зеркало недели", ударные БПЛА были нацелены на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Также была зафиксирована группа БПЛА, направлявшаяся в Винницкую область.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

02:41 30.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В Хмельницкой области на западе Украины в ночь на 30 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают украинское СМИ
"О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua".
По информации, размещённой в телеграм-канале издания "Зеркало недели", ударные БПЛА были нацелены на военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Также была зафиксирована группа БПЛА, направлявшаяся в Винницкую область.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
последствия ракетного удара по Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Вчера, 18:33
Массированный удар. Итоги 29 декабря на УкраинеВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса и местам хранения оружия и вооружений
 
НовостиУкраинавзрыввоздушная тревогаБПЛАСВО
 
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