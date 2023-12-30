Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 30.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 30.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 81 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-30T02:25
2023-12-30T02:25
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 290 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксирован 81 факт ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм. На горловском 49 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского и ранении ещё одного мирного жителя в Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз. Всего было выпущено 235 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, СЦКК

Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:25 30.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 81 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 290 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксирован 81 факт ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм. На горловском 49 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского и ранении ещё одного мирного жителя в Никитовском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз. Всего было выпущено 235 единиц различных боеприпасов.
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