https://ukraina.ru/20231230/1052505802.html

Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 30.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 81 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-30T02:25

2023-12-30T02:25

2023-12-30T02:25

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 290 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксирован 81 факт ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм. На горловском 49 обстрелов из артиллерии 152, 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского и ранении ещё одного мирного жителя в Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз. Всего было выпущено 235 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, сцкк