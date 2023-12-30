Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу - 30.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231230/1052499096.html
Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу
Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу - 30.12.2023 Украина.ру
Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу
Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны РФ, и со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-30T06:00
2023-12-30T06:00
новости
россия
украина
феодосия
атака
порт
корабль
десант
одесса
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/69/1019496957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6074041dd522638208e0f3bfad859b44.jpg.webp
Атака на порт в Феодосии - это редкий случай, когда она носила не только медийный характер. Противник целенаправленно охотится за российскими десантными кораблями, рассказал политолог.Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Не факт, что он будет. Но вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны России, и со стороны Украины, добавил эксперт.Вспомните видео из Одессы в феврале-марте 2022 года, когда там стояли российские десантные катера, которые демонстрировали свою мощь. Вот с тех пор ВСУ за ними охотятся, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101949/69/1019496957_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_1e73b71d69d6167a76205db4be5f2855.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, феодосия, атака, порт, корабль, десант, одесса, ракеты, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Феодосия, атака, порт, корабль, десант, Одесса, ракеты, СВО, Спецоперация

Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу

06:00 30.12.2023
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения голубого берета в Самарской области
Испытания на право ношения голубого берета в Самарской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны РФ, и со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Атака на порт в Феодосии - это редкий случай, когда она носила не только медийный характер. Противник целенаправленно охотится за российскими десантными кораблями, рассказал политолог.
Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Не факт, что он будет. Но вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны России, и со стороны Украины, добавил эксперт.
"Все прекрасно понимают, что БДК мы туда (в порт Феодосии. - Ред.) завели не для того, чтобы они туда гуманитарку возили. Предполагается десантная операция. Угадайте с первого раза, в районе какого города она может реализоваться", - отметил Казаков.
Вспомните видео из Одессы в феврале-марте 2022 года, когда там стояли российские десантные катера, которые демонстрировали свою мощь. Вот с тех пор ВСУ за ними охотятся, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Вчера, 12:36
Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революциюКогда США пытаются замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой, это выглядит как желание сохранить лицо, считает военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
 
НовостиРоссияУкраинаФеодосияатакапорткорабльдесантОдессаракетыСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД
07:18Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ
07:05Три четверти украинцев откажутся от гражданства, чтобы не идти на фронт – Небензя
06:30В Подмосковье убили отца Легойды, подозреваемый признался в содеянном – СК
06:00Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу
05:55Украину и Запад в ближайшее время ждут "самые плохие новости" – Небензя
05:41Пятёрка с позором. Главные скандалы 2023 года на Украине
05:22Отставить панику и "сказки Маршалла". Александр Хаминский о том, как выжить в тылу и бою в третью мировую
05:20Великобритания заявила в ООН об отправке Киеву сотен ракет для ПВО
05:09Индекс Оливье. Как изменились цены на главный новогодний салат в России и на Украине
05:00Военный эксперт раскрыл, как взятие Марьинки позволит ВС РФ ударить с тыла по Угледарской группировке ВСУ
04:56Украинцев в новогоднюю ночь ожидает неожиданный "подарок"
04:45"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине
04:36Последний удар по Украине стал одним из крупнейших с начала СВО – ООН
04:35Полковник Виктор Баранец: Россия отомстила ВСУ, чтобы к 2025 году разбить их на 70% и войти в Запорожье
04:30Военный эксперт рассказал, когда армия РФ уничтожит "Зверинец" и возьмет под контроль дорогу на Курахово
04:12"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
04:00Владимир Евсеев о том, как дроны помогают уничтожать украинские ДРГ и оценил шансы ВСУ в гибкой обороне
03:50Силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью – МО
03:16Над Брянской областью обезвредили десятый за ночь беспилотник ВСУ – Богомаз
Лента новостейМолния