https://ukraina.ru/20231230/1052499096.html

Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу

Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу - 30.12.2023 Украина.ру

Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу

Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны РФ, и со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-30T06:00

2023-12-30T06:00

2023-12-30T06:00

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Атака на порт в Феодосии - это редкий случай, когда она носила не только медийный характер. Противник целенаправленно охотится за российскими десантными кораблями, рассказал политолог.Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Не факт, что он будет. Но вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны России, и со стороны Украины, добавил эксперт.Вспомните видео из Одессы в феврале-марте 2022 года, когда там стояли российские десантные катера, которые демонстрировали свою мощь. Вот с тех пор ВСУ за ними охотятся, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html

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новости, россия, украина, феодосия, атака, порт, корабль, десант, одесса, ракеты, сво, спецоперация