Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкИспытания на право ношения голубого берета в Самарской области
Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны РФ, и со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Атака на порт в Феодосии - это редкий случай, когда она носила не только медийный характер. Противник целенаправленно охотится за российскими десантными кораблями, рассказал политолог.
Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Не факт, что он будет. Но вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны России, и со стороны Украины, добавил эксперт.
"Все прекрасно понимают, что БДК мы туда (в порт Феодосии. - Ред.) завели не для того, чтобы они туда гуманитарку возили. Предполагается десантная операция. Угадайте с первого раза, в районе какого города она может реализоваться", - отметил Казаков.
Вспомните видео из Одессы в феврале-марте 2022 года, когда там стояли российские десантные катера, которые демонстрировали свою мощь. Вот с тех пор ВСУ за ними охотятся, заключил собеседник издания Украина.ру.
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