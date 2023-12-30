https://ukraina.ru/20231230/1052494842.html

"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 30.12.2023 Украина.ру

"Растерянность в обществе и в правящем классе". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

Противоречия внутри Украины обостряются. Сейчас их масштаб таков, что возникает угроза революции. Об этом заявил бывший командующий Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос

2023-12-30T04:12

2023-12-30T04:12

2023-12-30T04:12

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

кость бондаренко

вадим карасев

политика

общество

эксперты

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"Украинское общество вышло уже на уровень революционной ситуации, потому что низы уже не могут жить по-старому, а верха не хотят жить по-новому. Два мира – те, что вверху, и те, что внизу", – сказал Кривонос в эфире канала "BewsRoom". По его мнению, угроза революционных событий на Украине возникла по вине правящего класса, и эта угроза "будет как раз на пользу РФ".Проявится ли эта угроза в виде "третьего Майдана", которым власть еще недавно пугала народ? Украинский политолог Кость Бондаренко в новый Майдан не верит, но считает вполне вероятным нечто подобное дворцовому перевороту."Потому как действительно не только народ начинает уже роптать, стонать в данной ситуации, но уже и элиты начинают тоже постепенно задумываться (о том, что – Ред.) рано или поздно придется отвечать. За волюнтаризм президента и его окружения, за беззаконие, за нарушение конституционных прав граждан придется рано или поздно отвечать", – сказал эксперт в интервью интернет-каналу "Да это так".Ропот все слышнее. Законопроект о мобилизации вызвал огромное бурление в обществе, и дело не ограничится влиянием на рейтинги и на уровень доверия к военно-политическому руководству Украины, констатирует украинское издание "Страна.ua". В статье приводится и высказывание одного из депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", заявившего, что после публикации законопроекта ему "страшно на округе появиться"."Законопроект не нравится никому. А как здравому человеку может прийти в голову мысль мобилизовать инвалидов? Вы представляете, вот мы голосуем за него, каким-то образом Арахамия соберет голоса, никто не пойдет в Кабмин с претензиями, все пойдут к нам. Мы же за него голосовали, значит мы и виноваты", – цитирует "Страна" слова депутата (имя не названо – Ред.).В целом реакция на законопроект показала, что очень значительная часть общества не готова к "тотальной войне", которая может длиться годами с большими жертвами. И масштаб последствий скандала вокруг этого документа может "привести к значительным переменам и в отношении общества к перспективам войны, усилив запрос на ее скорейшее прекращение в том или ином виде", считает автор статьи Денис Рафальский. По его мнению, "большинство не ожидало, что власть предложит настолько крутые меры".Относительно этих жестких карательных мер, предусматриваемых законопроектом, высказался украинский политолог Вадим Карасев. Он отметил, что наказывать вообще проще, чем стимулировать."Пугать наказанием – это самое легкое, что можно придумать в этой ситуации. И самое неправильное, потому что палкой на войну не загонишь", – сказал эксперт в эфире интернет-канала "Новини live". По его словам, должна быть "новая цель". Он напомнил, что год назад в новогодних поздравлениях везде было пожелание "перемоги" (победы – Ред.), а теперь этого нет, говорят об удержании территории, о мобилизации, о поиске уклонистов…"Это говорит о том, что – растерянность в обществе. Растерянность в правящем классе – как бы не выдвинул новую цель, вдохновляющую цель для того, чтобы люди шли с открытым забралом, с открытыми глазами шли на войну добровольцами", – сказал Карасев. Он отметил, что сегодня на Украине нет добровольцев по той причине, что у людей вопрос: "за что воевать? – и в прямом, и в идеологическом смысле".В прямом смысле "за что" значит – "за какие деньги", пояснил политолог, напомнив, что Запад приостановил оказание помощи Киеву. Почему приостановил – потому, что там думают, какой сделать выбор, какая может быть новая стратегия. Стратегия, заявленная Киевом – удержание территорий – это, скорее, тактика, считает Карасев. Он подчеркнул, что "война ведь – не за территории".Не за территории, а за что? За людей? Но люди бегут. Карасев сослался на данные Госпогранслужбы Украины, согласно которым за время с начала спецоперации 200 тысяч военнообязанных разными путями покинули страну.Что же делать? По мнению политолога, украинская элита "должна показать пример, а не навязывать кары, наказания простым людям". Нужна новая "вдохновляющая" цель, а ее нет.А Россия своих целей не меняет. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что "спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма".И не только. По словам Медведева, "смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута". Кроме того, зампред СБ РФ напомнил, что "Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные".

https://ukraina.ru/20231229/1052470498.html

https://ukraina.ru/20231227/1052408474.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, кость бондаренко, вадим карасев, политика, общество, эксперты