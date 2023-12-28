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В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин - 28.12.2023 Украина.ру
В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
В лесах Украины появились партизаны-анархисты, не желающие идти на фронт в соответствии с новым законопроектом о мобилизации. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём YouTube-канале
2023-12-28T04:38
2023-12-28T04:38
2023-12-28T04:38
новости
украина
мобилизация
всу
партизаны
анархия
соскин
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25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат."Сейчас появились уже в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов", - сказал Соскин.По его словам, сейчас уже можно говорить о внутренних столкновениях между теми, кто готов идти на фронт, и теми, кто считает эти требования антиконституционными.Бывший советник Кучмы подчеркнул, что сейчас все слова про украинский патриотизм уже утратили своё значение, а недовольство людей растёт, поскольку власти намерены отправлять людей на смерть. Несмотря на нехватку у ВСУ вооружений, "загнать" на фронт ещё 500 тысяч граждан, лишив их всех гражданских прав."Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слух народа. Эти регионы не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет", - добавил Соскин.Ранее о несоответствии нового законопроекта о мобилизации и военной службе конституции заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Украина.ру
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новости, украина, мобилизация, всу, партизаны, анархия, соскин
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, партизаны, анархия, Соскин
В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
В лесах Украины появились партизаны-анархисты, не желающие идти на фронт в соответствии с новым законопроектом о мобилизации. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём YouTube-канале
25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат.
"Сейчас появились уже в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов", - сказал Соскин.
По его словам, сейчас уже можно говорить о внутренних столкновениях между теми, кто готов идти на фронт, и теми, кто считает эти требования антиконституционными.
Бывший советник Кучмы подчеркнул, что сейчас все слова про украинский патриотизм уже утратили своё значение, а недовольство людей растёт, поскольку власти намерены отправлять людей на смерть. Несмотря на нехватку у ВСУ вооружений, "загнать" на фронт ещё 500 тысяч граждан, лишив их всех гражданских прав.
"Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слух народа. Эти регионы не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет", - добавил Соскин.
Ранее о несоответствии нового законопроекта о мобилизации и военной службе конституции заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.