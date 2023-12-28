В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052455235.html
В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин - 28.12.2023 Украина.ру
В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
В лесах Украины появились партизаны-анархисты, не желающие идти на фронт в соответствии с новым законопроектом о мобилизации. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём YouTube-канале
2023-12-28T04:38
2023-12-28T04:38
новости
украина
мобилизация
всу
партизаны
анархия
соскин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/17/1034061714_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_90fdb8dbb7a77e8c60e9cdcb286805c8.jpg
25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат."Сейчас появились уже в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов", - сказал Соскин.По его словам, сейчас уже можно говорить о внутренних столкновениях между теми, кто готов идти на фронт, и теми, кто считает эти требования антиконституционными.Бывший советник Кучмы подчеркнул, что сейчас все слова про украинский патриотизм уже утратили своё значение, а недовольство людей растёт, поскольку власти намерены отправлять людей на смерть. Несмотря на нехватку у ВСУ вооружений, "загнать" на фронт ещё 500 тысяч граждан, лишив их всех гражданских прав."Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слух народа. Эти регионы не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет", - добавил Соскин.Ранее о несоответствии нового законопроекта о мобилизации и военной службе конституции заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/17/1034061714_118:0:1257:854_1920x0_80_0_0_2e8b26e16a54025d7cd1c76948dab405.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, всу, партизаны, анархия, соскин
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, партизаны, анархия, Соскин

В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин

04:38 28.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
В лесах Украины появились партизаны-анархисты, не желающие идти на фронт в соответствии с новым законопроектом о мобилизации. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своём YouTube-канале
25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат.
"Сейчас появились уже в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов", - сказал Соскин.
По его словам, сейчас уже можно говорить о внутренних столкновениях между теми, кто готов идти на фронт, и теми, кто считает эти требования антиконституционными.
Бывший советник Кучмы подчеркнул, что сейчас все слова про украинский патриотизм уже утратили своё значение, а недовольство людей растёт, поскольку власти намерены отправлять людей на смерть. Несмотря на нехватку у ВСУ вооружений, "загнать" на фронт ещё 500 тысяч граждан, лишив их всех гражданских прав.
"Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слух народа. Эти регионы не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет", - добавил Соскин.
Ранее о несоответствии нового законопроекта о мобилизации и военной службе конституции заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
04:21
Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизацииВ украинском экспертном сообществе и в СМИ обсуждают, какой эффект возымеют представленный Кабмином драконовский законопроект об усилении мобилизации и громкие заявления официальных лиц об ответственности для уклонистов и нарушителей как внутри страны, так и за границей
 
НовостиУкраинамобилизацияВСУпартизаныанархияСоскин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
05:20С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
05:18"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из Украины
05:10"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
05:01Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли
05:00Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
04:57Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя
04:55Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
04:50"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
04:40Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
04:38В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
04:37Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги
04:30Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине
04:21Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизации
04:10Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь
04:01Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов
04:00"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского
03:34В украинском Кривом Роге гремят взрывы – местные СМИ
03:17В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
03:04В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв
Лента новостейМолния