https://ukraina.ru/20231229/1052493932.html
В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"
В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского" - 29.12.2023 Украина.ру
В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге 29 декабря уклончиво ответила на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского"
2023-12-29T11:52
2023-12-29T11:52
2023-12-29T11:52
"формула мира"
новости
кнр (китай)
владимир зеленский
встреча
сергей лавров
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"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса", - заверила Мао Нин.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал так называемую "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, плодом больного воображения. Также он сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по этой "формуле" с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
https://ukraina.ru/20231220/1052253948.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"формула мира", новости, кнр (китай), владимир зеленский, встреча, сергей лавров
"формула мира", Новости, КНР (Китай), Владимир Зеленский, встреча, Сергей Лавров
В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге 29 декабря уклончиво ответила на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского"