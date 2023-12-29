https://ukraina.ru/20231229/1052493932.html

В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"

В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского" - 29.12.2023 Украина.ру

В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге 29 декабря уклончиво ответила на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского"

2023-12-29T11:52

2023-12-29T11:52

2023-12-29T11:52

"формула мира"

новости

кнр (китай)

владимир зеленский

встреча

сергей лавров

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"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса", - заверила Мао Нин.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал так называемую "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, плодом больного воображения. Также он сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по этой "формуле" с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".

https://ukraina.ru/20231220/1052253948.html

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"формула мира", новости, кнр (китай), владимир зеленский, встреча, сергей лавров