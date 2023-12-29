В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского" - 29.12.2023 Украина.ру
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В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"
В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского" - 29.12.2023 Украина.ру
В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге 29 декабря уклончиво ответила на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского"
2023-12-29T11:52
2023-12-29T11:52
"формула мира"
новости
кнр (китай)
владимир зеленский
встреча
сергей лавров
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"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса", - заверила Мао Нин.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал так называемую "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, плодом больного воображения. Также он сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по этой "формуле" с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
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"формула мира", новости, кнр (китай), владимир зеленский, встреча, сергей лавров
"формула мира", Новости, КНР (Китай), Владимир Зеленский, встреча, Сергей Лавров

В МИД КНР ответили на вопрос об участии Пекина в тайной встрече по "формуле Зеленского"

11:52 29.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге 29 декабря уклончиво ответила на вопрос об участии китайской стороны в тайной встрече по "формуле Зеленского"
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и очень ясна. Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса", - заверила Мао Нин.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал так называемую "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским, плодом больного воображения.
Также он сообщил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по этой "формуле" с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в ЮАР
20 декабря, 03:52
ЮАР предложила привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"ЮАР предложила Украине пригласить Россию на следующие встречи, посвящённые обсуждению так называемой киевской "формулы мира". Об этом глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила в интервью телеканалу SABC
 
"формула мира"НовостиКНР (Китай)Владимир ЗеленскийвстречаСергей Лавров
 
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