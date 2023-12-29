Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph - 29.12.2023 Украина.ру
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Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph
Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph - 29.12.2023 Украина.ру
Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph
Москва незаметно развила умение уничтожать некоторые из самых ценных ракет и ракет Украины, пишет издание.
2023-12-29T11:37
2023-12-29T11:37
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Самые современные ракеты, предоставленные Украине западными партнерами, не достигают свой цели. Причина российской тактике радиоэлектронной борьбы."Сначала Украина заметила, что ее 155-мм артиллерийские снаряды "Эскалибур" с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от цели. Затем ракеты, выпущенные из Himars, точность которых, как когда-то Киев хвалился, была "скальпельной", начали промахиваться. В некоторых районах они почти всегда промахивались. То же самое произошло и с управляемыми бомбами JDAM, поставляемыми ВВС Украины США", констатируется в публикации.Все эти ракеты "стали жертвами новой угрозы – российских помех".Почти по всей линии фронта выстроен невидимый щит – стена электромагнитных импульсов.Не достигают цели не только ракеты, но и беспилотники. Последние особенно нужны Украине для разведки и нанесения ударов на большие расстояния."Это остается серьезной проблемой на фронте", — заявил недавно в подкасте Geopolitics Decanted Андрей Лискович из Фонда обороны Украины.Он объяснил, что украинские силы находятся в "постоянной игре в кошки-мышки" со своим российским врагом, борясь за контроль над радиоволнами. Радиочастоты, используемые для управления как ударными дронами с видом от первого лица, так и БПЛА-корректировщиками, "полностью глушатся". Устройства, развернутые русскими, либо шифруют свои системы наведения, либо просто разрывают связь радиоуправления со своими операторами. В результате дроны либо просто падают, не поразив цели, либо бесконтрольно зависают в воздухе, пока у них не разрядятся батареи.В докладе Королевского института объединенных служб, аналитического центра по обороне и безопасности, говорится, что Россия развернула крупную систему радиоэлектронной борьбы вдоль линии фронта. Утверждается, что установка на грузовике "Шиповник-Аэро" оказалась особенно эффективной против украинских дронов. Она может блокировать дроны, а также получать координаты местоположения пилота с точностью до одного метра для ведения ответного артиллерийского огня.Украинские военные перед запуском дрона используют анализаторы спектра, чтобы определить, какие частоты поблизости глушатся. Основной контрмерой является перепрограммирование дронов, что непросто, если они куплены в готовом виде или собраны с использованием легкодоступных коммерческих деталей.В ряде случаев ВСУ предпочитают использовать аналоговые сигналы вместо цифровых. Но в этом случае значительно ухудшается видеоизображение, передаваемое дроном. Другая тактика – отправить рой дронов, поскольку не все частоты можно заблокировать одновременно.Более сложные контрмеры, которые используют страны НАТО, по большей части недоступны для Украины. "В США действует запрет на экспорт средств радиоэлектронной борьбы контролируется Госдепартаментом из-за опасений, что его технологии попадут в руки врага", – неутешительно для Киева констатирует издание.
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новости, новости украины, сво, рэб, дроны, ракеты, ракетный удар
Новости, Новости Украины, СВО, РЭБ, дроны, ракеты, ракетный удар

Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph

11:37 29.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВсеармейские соревнования "Уверенный прием"
Всеармейские соревнования Уверенный прием - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Москва незаметно развила умение уничтожать некоторые из самых ценных ракет и ракет Украины, пишет издание.
Самые современные ракеты, предоставленные Украине западными партнерами, не достигают свой цели. Причина российской тактике радиоэлектронной борьбы.
"Сначала Украина заметила, что ее 155-мм артиллерийские снаряды "Эскалибур" с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от цели. Затем ракеты, выпущенные из Himars, точность которых, как когда-то Киев хвалился, была "скальпельной", начали промахиваться. В некоторых районах они почти всегда промахивались. То же самое произошло и с управляемыми бомбами JDAM, поставляемыми ВВС Украины США", констатируется в публикации.
Все эти ракеты "стали жертвами новой угрозы – российских помех".
"Москва незаметно развила умение уничтожать некоторые из самых ценных ракет и ракет Украины. Это редкий, но решающий пример российского технологического преимущества в войне, которая постепенно склоняется в пользу Москвы, – пишет The Telegraph
Почти по всей линии фронта выстроен невидимый щит – стена электромагнитных импульсов.
"Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах", – подчеркивает автор публикации.
Не достигают цели не только ракеты, но и беспилотники. Последние особенно нужны Украине для разведки и нанесения ударов на большие расстояния.
"Это остается серьезной проблемой на фронте", — заявил недавно в подкасте Geopolitics Decanted Андрей Лискович из Фонда обороны Украины.
Он объяснил, что украинские силы находятся в "постоянной игре в кошки-мышки" со своим российским врагом, борясь за контроль над радиоволнами. Радиочастоты, используемые для управления как ударными дронами с видом от первого лица, так и БПЛА-корректировщиками, "полностью глушатся".
Устройства, развернутые русскими, либо шифруют свои системы наведения, либо просто разрывают связь радиоуправления со своими операторами. В результате дроны либо просто падают, не поразив цели, либо бесконтрольно зависают в воздухе, пока у них не разрядятся батареи.
В докладе Королевского института объединенных служб, аналитического центра по обороне и безопасности, говорится, что Россия развернула крупную систему радиоэлектронной борьбы вдоль линии фронта. Утверждается, что установка на грузовике "Шиповник-Аэро" оказалась особенно эффективной против украинских дронов. Она может блокировать дроны, а также получать координаты местоположения пилота с точностью до одного метра для ведения ответного артиллерийского огня.
Украинские военные перед запуском дрона используют анализаторы спектра, чтобы определить, какие частоты поблизости глушатся. Основной контрмерой является перепрограммирование дронов, что непросто, если они куплены в готовом виде или собраны с использованием легкодоступных коммерческих деталей.
В ряде случаев ВСУ предпочитают использовать аналоговые сигналы вместо цифровых. Но в этом случае значительно ухудшается видеоизображение, передаваемое дроном. Другая тактика – отправить рой дронов, поскольку не все частоты можно заблокировать одновременно.
Более сложные контрмеры, которые используют страны НАТО, по большей части недоступны для Украины.
"В США действует запрет на экспорт средств радиоэлектронной борьбы контролируется Госдепартаментом из-за опасений, что его технологии попадут в руки врага", – неутешительно для Киева констатирует издание.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря, 22:49
Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО Украинская противовоздушная оборона будет становится сильнее, а потому каждому российскому лётчику следует задуматься и сделать выбор участвовать ли дальше в конфликте. Об этом 25 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский
 
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