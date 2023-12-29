https://ukraina.ru/20231229/1052493704.html

Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph

Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph - 29.12.2023 Украина.ру

Россия выстроила стену электромагнитных импульсов против западных ракет – Telegraph

Москва незаметно развила умение уничтожать некоторые из самых ценных ракет и ракет Украины, пишет издание.

2023-12-29T11:37

2023-12-29T11:37

2023-12-29T11:37

новости

новости украины

сво

рэб

дроны

ракеты

ракетный удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048938709_0:140:3078:1871_1920x0_80_0_0_0973e56c489426c47a4b09090626ef43.jpg

Самые современные ракеты, предоставленные Украине западными партнерами, не достигают свой цели. Причина российской тактике радиоэлектронной борьбы."Сначала Украина заметила, что ее 155-мм артиллерийские снаряды "Эскалибур" с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от цели. Затем ракеты, выпущенные из Himars, точность которых, как когда-то Киев хвалился, была "скальпельной", начали промахиваться. В некоторых районах они почти всегда промахивались. То же самое произошло и с управляемыми бомбами JDAM, поставляемыми ВВС Украины США", констатируется в публикации.Все эти ракеты "стали жертвами новой угрозы – российских помех".Почти по всей линии фронта выстроен невидимый щит – стена электромагнитных импульсов.Не достигают цели не только ракеты, но и беспилотники. Последние особенно нужны Украине для разведки и нанесения ударов на большие расстояния."Это остается серьезной проблемой на фронте", — заявил недавно в подкасте Geopolitics Decanted Андрей Лискович из Фонда обороны Украины.Он объяснил, что украинские силы находятся в "постоянной игре в кошки-мышки" со своим российским врагом, борясь за контроль над радиоволнами. Радиочастоты, используемые для управления как ударными дронами с видом от первого лица, так и БПЛА-корректировщиками, "полностью глушатся". Устройства, развернутые русскими, либо шифруют свои системы наведения, либо просто разрывают связь радиоуправления со своими операторами. В результате дроны либо просто падают, не поразив цели, либо бесконтрольно зависают в воздухе, пока у них не разрядятся батареи.В докладе Королевского института объединенных служб, аналитического центра по обороне и безопасности, говорится, что Россия развернула крупную систему радиоэлектронной борьбы вдоль линии фронта. Утверждается, что установка на грузовике "Шиповник-Аэро" оказалась особенно эффективной против украинских дронов. Она может блокировать дроны, а также получать координаты местоположения пилота с точностью до одного метра для ведения ответного артиллерийского огня.Украинские военные перед запуском дрона используют анализаторы спектра, чтобы определить, какие частоты поблизости глушатся. Основной контрмерой является перепрограммирование дронов, что непросто, если они куплены в готовом виде или собраны с использованием легкодоступных коммерческих деталей.В ряде случаев ВСУ предпочитают использовать аналоговые сигналы вместо цифровых. Но в этом случае значительно ухудшается видеоизображение, передаваемое дроном. Другая тактика – отправить рой дронов, поскольку не все частоты можно заблокировать одновременно.Более сложные контрмеры, которые используют страны НАТО, по большей части недоступны для Украины. "В США действует запрет на экспорт средств радиоэлектронной борьбы контролируется Госдепартаментом из-за опасений, что его технологии попадут в руки врага", – неутешительно для Киева констатирует издание.

https://ukraina.ru/20231225/1052393106.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, сво, рэб, дроны, ракеты, ракетный удар