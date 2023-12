https://ukraina.ru/20231229/1052491352.html

Российские активы для Украины. Главное на Украине на утро 29 декабря

В США рассказали о препятствиях в деле передачи российских активов Украине. В МВФ сообщили, где Украина может получить деньги

Как сообщило издание The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена не сможет реализовывать схему использования замороженных российских активов для помощи Украине без согласия европейских стран, некоторые из которых, в том числе Германия, сомневаются в целесообразности данного шага«Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро», — сообщил колумнист издания Джош Рогин со ссылкой на неназванных официальных лиц.По его информации, в Европе по данному вопросу консенсуса нет.«Без поддержки Европы этот план не сработает. Это правда», — заявил неназванный чиновник в администрации Байдена.При этом Украина, отметил Рогин, рискует лишиться способности «выжить в качестве функционирующей» страны.Ранее издание Financial Times сообщило, что США предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на $ 300 млрд. Штаты намерены при поддержке Британии, Японии и Канады подготовить варианты их изъятия к потенциальной встрече лидеров «Большой семёрки», намеченной на конец февраля 2024 года.Предполагалось, что участники рабочих групп должны рассмотреть правовые вопросы, метод применения такой политики, снижение рисков, а также наилучшие способы направления изъятых средств Украине.Как сообщили источники издания, эти вопросы уже обсуждались министрами финансов стран G7 в декабре.Среди прочего, прорабатываются разные варианты: от прямой конфискации и траты российских активов до использования доходов от них или применения их в качестве залога для кредитов. Как сообщило Financial Times, конфискацию российских активов могут легализовать путём признания европейских государств пострадавшими от конфликта.«Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения», — указывалось в публикации.Тем временем Украина начинает испытывать серьёзный дефицит средств.Ранее в интервью Financial Times министр экономики Украины Юлия Свириденко, если её государство не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 млн учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.«Поддержка партнёров крайне важна. Существует огромный риск недофинансирования определённых социальных секторов», — заявила министр.Она заявила, что т. к. собственный бюджет Украины будет тратить на оборону и обслуживание государственного долга, социальные расходы должен взять на себя Европейский Союз.Позже директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер заявил, что ожидает: Украина будет генерировать внутренние поступления, если бюджетные расходы вырастут из-за боевых действий. Так Кеммер ответил на вопрос, готовы ли международные доноры увеличить свою помощь Украине, если бюджетные расходы вырастут из-за боевых действий и мобилизации."Я всегда подчеркиваю очень чётко - мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, которые поддерживают экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления. Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не отдельными расходами, и мы и доноры помогаем правительству Украины во время войны выполнять основные функции, такие как защита уязвимых слоёв населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования и тому подобное. Именно на это направлена программа финансирования объемом $122 млрд", - сообщил Кммер.По его словам, если из-за боевых действий на Украине возникнут дополнительные бюджетные расходы, помочь генерировать дополнительные поступления должно лучшее управление и, в частности Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердило украинское правительство во исполнение условий программы МВФ.Эта стратегия, по словам Кеммера, позволит "получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени". Он также заявил, что документ важен для того, чтобы построить современное государство, а современное государство нуждается в инвестициях.По его словам, для частного сектора в Украине нужно создать такую среду, которая позволит получать налоговые поступления и финансировать расходы.А вот на самой Украине к реформам, поддержанным МВФ, относятся отрицательно."МВФ продолжает реформировать, а точнее уничтожать нашу экономику, посмотрите ради чего гибнут наши ребята на фронте и поймете многое! Кабмин планирует до 2030 года серьезно закрутить налоговые гайки на Украине. В "Национальной стратегии доходов", которую сегодня утвердило правительство, предусмотрена отмена (для некоторых категорий - ужесточение) упрощенной системы налогообложения, повышение акцизных сборов до уровня ЕС и введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов", - сообщал 28 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Канал сослался на народного депутата Ярослава Железняка, рассказавшего о том, какие реформы ожидают украинскую экономику. Если вкратце, то для украинских физических лиц предпринимателей (аналог российского ИП — Ред.) отменяется упрощённая система налогообложения. Для некоторых групп ФЛП ставка налога будет постепенно увеличиваться, для некоторых — введут налог с полученного дохода, а не фиксированный.Кроме того, принятая стратегия предусматривает реформу взимания подоходного налога. Так, будет введена прогрессивная шкала, когда для высоких доходов будет "еще одна или две" повышенные налоговые ставки.Кроме того, планируется отменить понятие минимального необлагаемого налогом дохода и ввести "персональную соцпомощь". Кроме того, будут пересмотрены льготы и исключения для плательщиков НДФЛ - включая систему возврата части налогов с некоторых расходов.

