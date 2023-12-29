На территории Украины раздаются многочисленные взрывы — СМИ
09:00 29.12.2023 (обновлено: 09:22 29.12.2023)
Взрывы слышны в украинской столице и других городах на фоне объявленной воздушной тревоги, передают 29 декабря украинские СМИ
"Киев – взрывы. Предварительно, работает ПВО", - сообщил местный телеканал.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале подтвердил эту информацию.
"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - призвал он.
Также взрывы звучат в Одессе, Хмельницкой области. Мощный взрыв раздался в городе Конотоп Сумской области.
"Днепр (Днепропетровск – ред.), в пригороде раздаются взрывы. Также громко в Полтавской области. Предварительно - работа ПВО", - говорится в материале издания "Зеркало недели".
По информации телеканала "Общественное", взрывы слышны также в Харькове. Мэр города Игорь Терехов это подтвердил.
Кроме того, поступали сообщения о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.
По всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги.
06:07Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях УкраиныВоздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена уже в 16 областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, в Харькове и Львове гремят взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:00 мск 29 декабря