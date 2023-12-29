На территории Украины раздаются многочисленные взрывы — СМИ - 29.12.2023 Украина.ру
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На территории Украины раздаются многочисленные взрывы — СМИ
На территории Украины раздаются многочисленные взрывы — СМИ - 29.12.2023 Украина.ру
На территории Украины раздаются многочисленные взрывы — СМИ
Взрывы слышны в украинской столице и других городах на фоне объявленной воздушной тревоги, передают 29 декабря украинские СМИ
2023-12-29T09:00
2023-12-29T09:22
взрыв
новости
украина
воздушная тревога
виталий кличко
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"Киев – взрывы. Предварительно, работает ПВО", - сообщил местный телеканал.Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале подтвердил эту информацию.Также взрывы звучат в Одессе, Хмельницкой области. Мощный взрыв раздался в городе Конотоп Сумской области."Днепр (Днепропетровск – ред.), в пригороде раздаются взрывы. Также громко в Полтавской области. Предварительно - работа ПВО", - говорится в материале издания "Зеркало недели".По информации телеканала "Общественное", взрывы слышны также в Харькове. Мэр города Игорь Терехов это подтвердил.Кроме того, поступали сообщения о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.По всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрыв, новости, украина, воздушная тревога, виталий кличко
взрыв, Новости, Украина, воздушная тревога, Виталий Кличко

На территории Украины раздаются многочисленные взрывы — СМИ

09:00 29.12.2023 (обновлено: 09:22 29.12.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Взрывы слышны в украинской столице и других городах на фоне объявленной воздушной тревоги, передают 29 декабря украинские СМИ
"Киев – взрывы. Предварительно, работает ПВО", - сообщил местный телеканал.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале подтвердил эту информацию.
"Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - призвал он.
Также взрывы звучат в Одессе, Хмельницкой области. Мощный взрыв раздался в городе Конотоп Сумской области.
"Днепр (Днепропетровск – ред.), в пригороде раздаются взрывы. Также громко в Полтавской области. Предварительно - работа ПВО", - говорится в материале издания "Зеркало недели".
По информации телеканала "Общественное", взрывы слышны также в Харькове. Мэр города Игорь Терехов это подтвердил.
Кроме того, поступали сообщения о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.
По всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги.
06:07
Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях УкраиныВоздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена уже в 16 областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, в Харькове и Львове гремят взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:00 мск 29 декабря
 
взрывНовостиУкраинавоздушная тревогаВиталий Кличко
 
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