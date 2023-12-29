На территории Украины раздаются многочисленные взрывы — СМИ

Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях Украины Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена уже в 16 областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, в Харькове и Львове гремят взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:00 мск 29 декабря