Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США - 29.12.2023 Украина.ру
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Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США
Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США - 29.12.2023 Украина.ру
Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в президенты США, передает 29 декабря РИА Новости
2023-12-29T08:27
2023-12-29T08:27
илон маск
шеремет
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"Маск - здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США", - сказал Шеремет.По его мнению, у Маска есть шанс вернуть "раздемократизированным США украденную мечту".В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.На днях Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.
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илон маск, шеремет, президент сша, президент, зарубежье, новости
Илон Маск, Шеремет, президент США, президент, Зарубежье, Новости

Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США

08:27 29.12.2023
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в президенты США, передает 29 декабря РИА Новости
"Маск - здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США", - сказал Шеремет.
По его мнению, у Маска есть шанс вернуть "раздемократизированным США украденную мечту".
"Уверен, что тогда его голос и мирные предложения будут поддержаны американским народом и услышаны во всем мире", - подчеркнул депутат.
В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
На днях Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 09:30
План Маска по Украине утратил актуальность — депутат ШереметПлан американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине утратил актуальность. Об этом заявил 28 декабря депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости
 
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