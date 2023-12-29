https://ukraina.ru/20231229/1052489391.html
Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США
Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США - 29.12.2023 Украина.ру
Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в президенты США, передает 29 декабря РИА Новости
2023-12-29T08:27
2023-12-29T08:27
2023-12-29T08:27
илон маск
шеремет
президент сша
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"Маск - здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США", - сказал Шеремет.По его мнению, у Маска есть шанс вернуть "раздемократизированным США украденную мечту".В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.На днях Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.
https://ukraina.ru/20231228/1052458265.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
илон маск, шеремет, президент сша, президент, зарубежье, новости
Илон Маск, Шеремет, президент США, президент, Зарубежье, Новости
Депутат Шеремет призвал Маска баллотироваться в президенты США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в президенты США, передает 29 декабря РИА Новости
"Маск - здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США", - сказал Шеремет.
По его мнению, у Маска есть шанс вернуть "раздемократизированным США украденную мечту".
"Уверен, что тогда его голос и мирные предложения будут поддержаны американским народом и услышаны во всем мире", - подчеркнул депутат.
В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
На днях Маск в соцсети X напомнил о плане и отметил, что если бы он был принят, многих смертей удалось бы избежать.