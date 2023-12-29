https://ukraina.ru/20231229/1052487823.html

Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО

Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО - 29.12.2023 Украина.ру

Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО

Расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте киевского режима на Купянском направлении. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-29T06:32

2023-12-29T06:32

2023-12-29T06:32

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"Расчёты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - говорится в сообщении.По данным ведомства, задачу по уничтожению пехоты противника артиллеристы выполнили с первого выстрела, после чего вступили с киевскими боевиками в артиллерийскую дуэль."На Купянском направлении сейчас идёт активная контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия с закрытых позиций обменивается ударами с артиллерией противника. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами", - рассказали в Минобороны.

https://ukraina.ru/20231229/1052478452.html

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новости, россия, купянское направление, сво, артиллерия, всу, потери всу