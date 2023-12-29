Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО - 29.12.2023 Украина.ру
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Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО
Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО - 29.12.2023 Украина.ру
Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО
Расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте киевского режима на Купянском направлении. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-29T06:32
2023-12-29T06:32
новости
россия
купянское направление
сво
артиллерия
всу
потери всу
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"Расчёты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - говорится в сообщении.По данным ведомства, задачу по уничтожению пехоты противника артиллеристы выполнили с первого выстрела, после чего вступили с киевскими боевиками в артиллерийскую дуэль."На Купянском направлении сейчас идёт активная контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия с закрытых позиций обменивается ударами с артиллерией противника. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами", - рассказали в Минобороны.
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новости, россия, купянское направление, сво, артиллерия, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ

Расчёты "Гиацинтов-Б" уничтожили на Купянском направлении пехоту ВСУ – МО

06:32 29.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Расчёты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки российских войск "Запад" нанесли огневое поражение пехоте киевского режима на Купянском направлении. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Расчёты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задачу по уничтожению пехоты противника артиллеристы выполнили с первого выстрела, после чего вступили с киевскими боевиками в артиллерийскую дуэль.
"На Купянском направлении сейчас идёт активная контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия с закрытых позиций обменивается ударами с артиллерией противника. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами", - рассказали в Минобороны.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
04:40
"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать МарьинкуОсвобождение Марьинки высвобождает силы для продвижения на других направлениях. Это крупный райцентр, и эту победу армии России нельзя замалчивать, учитывая какой ценой она далась. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиРоссияКупянское направлениеСВОартиллерияВСУпотери ВСУ
 
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