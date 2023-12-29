https://ukraina.ru/20231229/1052487685.html

Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях Украины

Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях Украины - 29.12.2023 Украина.ру

Во Львове и Харькове взрывы, воздушная тревога уже в 16 областях Украины

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена уже в 16 областях Украины, а также на территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, в Харькове и Львове гремят взрывы. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:00 мск 29 декабря

2023-12-29T06:07

2023-12-29T06:07

2023-12-29T06:07

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"Львов, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Воздушная тревога в настоящее время объявлена в 16 украинских регионах: в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Черниговской Винницкой, Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.По информации украинских телеграм-каналов, ВКС России подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья".Ранее сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области и мощных взрывах в Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, взрыв, бпла, вкс, воздушная тревога, сво