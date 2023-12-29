https://ukraina.ru/20231229/1052485916.html

"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины

"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины - 29.12.2023 Украина.ру

"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины

Воздушную тревогу в связи с угрозой атак БПЛА объявили ещё в трёх областях запада Украины, а также в Харьковской области. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:00 мск 29 декабря

2023-12-29T03:14

2023-12-29T03:14

2023-12-29T03:14

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Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровненской областях.Ранее воздушная тревога объявлялась также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Украинские телеграм-каналы сообщали о массовых пролётах БПЛА "Герань" практически по всей территории страны, а также о мощных взрывах в Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво