"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины - 29.12.2023 Украина.ру
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"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины
"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины - 29.12.2023 Украина.ру
"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины
Воздушную тревогу в связи с угрозой атак БПЛА объявили ещё в трёх областях запада Украины, а также в Харьковской области. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:00 мск 29 декабря
2023-12-29T03:14
2023-12-29T03:14
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Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровненской областях.Ранее воздушная тревога объявлялась также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.Украинские телеграм-каналы сообщали о массовых пролётах БПЛА "Герань" практически по всей территории страны, а также о мощных взрывах в Одесской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, СВО

"На запад": воздушную тревогу объявили ещё в четырёх регионах Украины

03:14 29.12.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушную тревогу в связи с угрозой атак БПЛА объявили ещё в трёх областях запада Украины, а также в Харьковской области. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:00 мск 29 декабря
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Харьковской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровненской областях.
Ранее воздушная тревога объявлялась также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Украинские телеграм-каналы сообщали о массовых пролётах БПЛА "Герань" практически по всей территории страны, а также о мощных взрывах в Одесской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Вчера, 16:30
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