ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде - 29.12.2023 Украина.ру
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ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде
ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде - 29.12.2023 Украина.ру
ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде
Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставлять города, если Соединённые Штаты Америки вовремя не достигнут консенсуса в вопросах финансирования Украины. Об этом заявил зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной Рады, нардеп от партии "Слуга народа" Егор Чернев в интервью The New York Times
2023-12-29T02:03
2023-12-29T02:03
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украина
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По данным СМИ, сегодня российская армия освобождает от ВСУ всё больше территорий, а в частности те, которые ценой высоких потерь захватили украинские боевики в ходе летнего наступления. После провального контрнаступления украинская армия перешла к обороне и испытывает проблемы в сдерживании российского наступления. Западные журналисты подчёркивают, что самым большим ударом по имиджу Киева стала бы потеря Работино – единственного трофея летнего наступления ВСУ. В понедельник, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Взятие населённого пункта под контроль означает возможность отодвинуть от Донецка подразделения ВСУ, выйти российским войскам на более широкий оперативный простор. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже заявил, что города Марьинка, граничащего с Петровским районом Донецка, больше нет. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что освобождение Марьинки ознаменует начало краха ВСУ.
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новости, украина, всу, сво, верховная рада, военная помощь, военная техника, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Верховная Рада, военная помощь, военная техника, Спецоперация

ВСУ начнут оставлять города без помощи Запада, пригрозили в Раде

02:03 29.12.2023
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Вооруженные силы Украины будут вынуждены оставлять города, если Соединённые Штаты Америки вовремя не достигнут консенсуса в вопросах финансирования Украины. Об этом заявил зампред комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной Рады, нардеп от партии "Слуга народа" Егор Чернев в интервью The New York Times

"Сейчас мы теряем некоторые территории, но, если помощь США задержится, мы начнём терять города", – сказал он.

По данным СМИ, сегодня российская армия освобождает от ВСУ всё больше территорий, а в частности те, которые ценой высоких потерь захватили украинские боевики в ходе летнего наступления.
"Недавний прогресс России у села Работино – отрезвляющее событие для Украины на фоне сокращения западной военной помощи", – комментирует NYT.
После провального контрнаступления украинская армия перешла к обороне и испытывает проблемы в сдерживании российского наступления. Западные журналисты подчёркивают, что самым большим ударом по имиджу Киева стала бы потеря Работино – единственного трофея летнего наступления ВСУ.
В понедельник, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Взятие населённого пункта под контроль означает возможность отодвинуть от Донецка подразделения ВСУ, выйти российским войскам на более широкий оперативный простор.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже заявил, что города Марьинка, граничащего с Петровским районом Донецка, больше нет.
Бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что освобождение Марьинки ознаменует начало краха ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря, 11:58
Следующий год, возможно, будет еще сложнее для ВСУ – ТарнавскийПрогнозом на 2024 год командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" поделился в интервью ВВС
 
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