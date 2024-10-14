https://ukraina.ru/20241014/1058081818.html

Мода, лидерство и гегемонизм. Здравый смысл может помирить Россию и Запад

Мода, лидерство и гегемонизм. Здравый смысл может помирить Россию и Запад - 14.10.2024 Украина.ру

Мода, лидерство и гегемонизм. Здравый смысл может помирить Россию и Запад

В открытом соперничестве за лидерство и гегемонизм между коллективным Западом во главе с США и остальным миром Россия и Глобальный Юг сделали весомый шаг, чтобы победить. И стать не гегемоном, но лидером.

2024-10-14T16:33

2024-10-14T16:33

2024-10-14T16:33

запад

сша

москва

владимир путин

юрий гагарин

жозеп боррель

брикс

республиканская партия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058083316_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_efdd594c0fe6eb5fd24be1a404c4b72b.jpg

А между этими двумя понятиями – гегемоном и лидером – есть существенная и принципиальная разница. Максимально отбрасывая нюансы, можно сказать, что гегемон – тот, кто устанавливает свое господство и преимущество исключительно силой. Может быть, еще военно-политическим и финансово-экономическим способом. А вот лидер ведет за собой планету и человечество новыми смыслами существования.Все человеческую историю между собой спорят и гегемоны, и лидеры. Но всегда безоговорочно побеждает тот гегемон, который продуцирует еще и смыслы, способные объединить людей. Человеческая цивилизация достигает определенных высот, когда гегемон предлагает ойкумене (освоенной человечеством части мира) и руководит ею не только силой, но и вместе со своим могуществом дает новые смысли. Привлекательные. И не только военно-производственные, но и гуманитарные – духовные и культурные, так сказать, общечеловеческие.Почти весь ХХ столетие не зря называют век борьбы между цивилизацией и варварством. Борьбы шла не только за гегемонию силой оружия, но и за лидерство в выдвижении более привлекательных и понятных смыслов.После Второй мировой войны появилось два гегемона – коллективный Запад во главе с США и социалистический лагерь, ведомый СССР. Вдвоем они победили третьего -- оголтелый агрессивный и человеконенавистнический нацизм и фашизм -- как две формы нового и силового, и смыслового господства части Запада (Антикоминтерновского пакта, возглавляемого Германией, Италией и Японией) над всем остальным миром.Вот с тех пор, с 1945 года, они и соперничали. В холодной войне. И если в вопросе гегемонии лагеря менялись первенством и нередко шли нос к носу, то в предложении лидерства СССР первые 20-30 лет после войны шел впереди – его модель развития, ориентированная на социальную справедливость для всех, казалась миру предпочтительной. Даже на самом Западе и в США. Это и толкнуло человечество на социальную борьбу за свои права и на антиколониальное движение, которое потом, организационно не приставая ни к кому из противоборствующих, вылилось в движение неприсоединения, господствующее в так называемом третьем мире. В том, что сегодня называется Глобальным Югом и Глобальным Востоком.Все изменилось к средине 70-ых годов прошлого века, когда Запад понял прелести социальных благ для всех людей и начал явочную конвергенцию -- внедрение в свою жизнь элементов планирования в экономике и целенаправленного повышения материального благополучия для большинства в социальной сфере.И когда кока-кола, джинсы и Голливуд сменили в человеческих представлениях о счастье и благополучии равенство, борьбу за счастье для всех и Гагарина, лидерство СССР начало увядать, а США вырвались вперед и начали управлять умами.К 1991 году, когда холодная война пришла к концу и развалился СССР, США уже были и гегемоном, и лидером – их жизненная модель управления и хозяйствования во всем казалась неоспоримой. привлекательной и самой комфортной для жизни.Но вот беда: после лет 25 западных (читай – американских) гегемонии и лидерства стало понятно, что в исполнении Запада всё сводится к обеспечению его господства (так называемого "золотого миллиарда") за счет ограбления всего остального мира. Как оказалось, "цветущий сад", о котором проговорился как-то главный евродипломат Жозеп Боррель, может процветать за счет бесцеремонной и наглой эксплуатации "джунглей", которые, к тому же, не должны проявлять беспокойства по этому поводу, а безропотно служить. Забывая свои национальные, государственные и даже общечеловеческие интересы. Жевать жвачку, носить джинсы, наслаждаться продукцией Голливуда и IT-гигантов и не вякать, протестуя против ограбления собственных страны и выморочной политики в отношении себя.Вот тогда-то (многие говорят, что с 2007 года, когда президент Владимир Путин произнес свою антизападную речь в Мюнхене на конференции по безопасности, указав, что у России есть свои национальные интересы) и началась борьба за многополярный мир. Тот новый, который основан на равенстве всех и должен сменить старый монополярный западный мир с его американским гегемонизмом и лидерством.И в мире опять обострилась борьба и за гегемонию, и за лидерство. С той только разницей, что США и золотой миллиард перестали быть лидерами. Они – еще гегемон, но уже не лидер! Их модель не просто устарела, а дискредитирована самой жизнью. Их смыслы, основанные на фарисействе, лжи, двойных стандартах, двойной морали и по-прежнему избирательном человеконенавистничестве, прикрытом призывами к политкорректности и толерантности, перестали отвечать интересам большинства человечества, которое вдруг вспомнило, что оно тоже состоит из людей и имеет право на свое счастье. На такое, которое им видится предпочтительным. И выбранным самостоятельно, а не продиктованным извне.Все, старая схема сломалась. Новая еще не определилась и не окрепла, но старая уже не работает в полной мере.Именно об этом, в частности, говорит тот факт, что несколько дней назад в Москве на форуме BRICS+Fashion Summit, собравшем представителей более 100 стран, подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation).БРИКС – это, как вы догадываетесь, та модель нового устройства мира, когда страны не соперничают между собой, а стремятся равноправно сотрудничать. Для обеспечения и жизненного уровня, и безопасности всех своих членов.БРИКС – это союз не для войны, а для мира. Не для гегемонии сильного над слабым, а для лидерства, которое должно уравнять всех в равноправном сотрудничестве. Потому-то так и привлекателен саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Сейчас в объединении председательствует Россия, но не только это привлекает в столицу Татарстана делегации нескольких десятков стран мира во главе со своими высокими руководителями. Кроме Путина, будут Си Цзиньпин из Китая, Нарендра Моди из Индии, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президенты Бразилии -- Лула да Силва, ЮАР - Сирил Рамафоза, Ирана -- Масуд Пезешкиан, Египта -- Абдельфаттах Сиси, ОАЭ -- Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, Турции -- Реджеп Тайип Эрдоган, Белоруссии - Александр Лукашенко, Монголии -- Ухнаагийн Хурэлсух, Боливии -- Луис Арсе, а также премьеры Эфиопии -- Абий Ахмед и Армении -- Никол Пашинян и порядка 20 тыс гостей.Идя навстречу этому глобальному мероприятию, каждая страна будет предлагать свое видение проблем и свои смыслы будущей жизни – политические, экономические, финансовые, гуманитарные, духовно-культурные, даже, не исключено военные. Но одними из первых решительно постарались гуманитарии – бросили вызов старому миру в таком понятном каждому вопросе, как мода – отрасль, в которой Запад считается непревзойденным законодателем и вершителем. До сих пор Запад, ломая национальные традиции и предпочтения, решает, как должен выглядеть человек во время "конца истории и торжества всепоглощающего либерального глобализма.Но теперь ему и в этом деле бросили вызов! Организатором BRICS+Fashion Summit выступил Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. И в указанной декларации о создании Международной модной федерации БРИКС сказано: "Мы будем оказывать поддержку молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень. Наша цель — продвигать устойчивые и экологичные практики. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации".Документ подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды более чем из 50 государств. Среди них — Россия, Индия, ЮАР, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения и другие. Именно они заявили, что впредь намерены уделить особое внимание внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремесел. Кроме того, в планах – совместные информационные и образовательные проекты.А председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сети заявил в Москве: "Необходимость создания такого союза назрела давно. Мир моды ориентируется на несколько сотен мировых брендов, поэтому развивающимся рынкам нужна своя платформа, чтобы наш голос был услышан".И заммэра Москвы Наталья Сергунина резюмировала: "Создание столь представительной международной федерации — один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития".Мелочь, скажет кто-то об этой информации. И явно будет не прав: борьба за моду – эта одна из тех важных и символических деталей, в которой просматривается будущий потенциальный океан нового мироустройства. И тот здравый смысл, который может быть, даже должен быть положен в основу будущего планетарного сотрудничества. В том числе, и с теряющим гегемонию Западом, который ведь никуда не исчезнет после своего неизбежного поражения.И одна из задач современности – не только развалить старую систему, но и сохранить все полезное из нее. А также определить точки соприкосновения в будущем, те общие идеалы, которые на новой основе объединят и проигравших однополярного мира, и как бы победителей в мире многополярном, учитывающем интересы всех.И сформулировал свой вариант реперных точек будущего сотрудничества, как ни странно американец. И не простой, а бывший кандидат в президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Еще несколько месяцев назад он заявлял, что США в повседневную жизнь нужно вернуть их традиционные ценности и идеалы, которые никуда не делись, а просто забыты и затерты лживым мейнстримом, ложно понятым и навязанным искусственно. А для этого американцам следует каждый раз неустанно говорить людям правду о том, что мешает нормальной жизни и что может сделать ее приемлемой.Рамасвами продолжает говорить много, цветасто, но по-прежнему откровенно. И очень понятно. В его речах обозначены, как минимум, пять положений, которые сегодня идут вразрез с господствующей идеологией, но в будущем могут вернуть США ее первоосновы, а значит, уверен Рамасвами, и перспективу. По его мнению, истины жизни заключаются, в частности, в том, что:- существуют только два пола – мужской и женский, и в реальной жизни нужно исходить из этого;- черный расизм – это тоже расизм, который ничуть не лучше белого и ведет к разъединению людей;- только родители имеют право решать, чему будут учиться их дети, и люди пока не придумали более совершенной формы существования, чем традиционная семья;- государственная граница не может быть открытой для всех желающих, а должна служить защите безопасности и страны, и ее граждан;- залогом экономического процветания и США, и всего человечества является использование ископаемого топлива. И если люди хотят существовать и дальше, то им еще долго придется продолжать добывать и сжигать уголь, а также бурить скважины и эксплуатировать атомные электростанции. Но при этом бережно относиться к природе и заботиться об экологии.И это заметьте, говорит американец. Гражданин страны, которая безудержно стремится сохранить свой гегемонизм, за который готова ввергнуть планету даже в Третью мировую войну, которая может уничтожить все человечество. Со всеми и лидерами, и гегемонами.Значит, не все еще потеряно, если коллективно вернуться к доброму здравому смыслу. Причем в новой модной одежде, шаг к созданию которой уже сделан. И шаг этот сделан именно в Москве, хочется этого кому-нибудь или не хочется…О том, как общемировой политический и экономический кризис влияет на Европейский союз - в статье Василия Стоякина ""Экзистенциальный вызов" для ЕС"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

запад

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

запад, сша, москва, владимир путин, юрий гагарин, жозеп боррель, брикс, республиканская партия, мнения