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Риттер: освобождение Марьинки – начало краха обороны ВСУ

Риттер: освобождение Марьинки – начало краха обороны ВСУ - 28.12.2023 Украина.ру

Риттер: освобождение Марьинки – начало краха обороны ВСУ

После зачистки российскими бойцами Марьинки, оборона Вооружённых сил Украины будет постепенно разрушаться. Такое мнение высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер

2023-12-28T00:38

2023-12-28T00:38

2023-12-28T00:38

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По его словам, ВС России добились существенного успеха на Донецком направлении, разбив укрепления украинской армии. После отступления из города, ВСУ будут вынуждены "распылить" ресурсы для дальнейших действий, но этих ресурсов у них нет, подчеркнул Риттер. Примечательно, что согласно сводке Генштаба ВСУ, бои за Марьинку до сих пор продолжаются, хотя накануне Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал, что российская армия заняла Марьинку. Напомним, 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. После начала Специальной военной операции России бои за город продолжались с марта 2022 года.

https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html

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новости, марьинка, днр, донецкая народная республика, донбасс, всу, сво, фронт, скотт риттер