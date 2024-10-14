Зеленский вступит перед Радой с новым "планом победы" - 14.10.2024 Украина.ру
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Зеленский вступит перед Радой с новым "планом победы"
Зеленский вступит перед Радой с новым "планом победы" - 14.10.2024 Украина.ру
Зеленский вступит перед Радой с новым "планом победы"
На заседании Верховной Рады в среду 16 октября ожидается выступление Владимира Зеленского. Он представит новый "план победы", сообщил в понедельник депутат ВР Алексей Гончаренко*
2024-10-14T18:03
2024-10-14T18:03
новости
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россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада
контактная группа
план
сво
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"Почему у нас Рада закрыта от журналистов по "безопасным целям", но выступления Зеленского анонсируются заранее и будут (увидите) транслироваться онлайн? Может, хватит клоунады? Настало время открыть Раду для журналистов", - заявил депутат.О выступлении Зеленского перед парламентариями с "планом победы" заявил 14 октября также советник руководителя президентского офиса Сергей Лещенко.До этого Зеленский ездил в США и западноевропейские столицы с презентациями нового "плана победы". Очередное представление нового плана должно было состояться на заседании Контактной группы по милитаризации Украины в формате "Рамштайн", однако мероприятие перенесли. До сих пор содержание нового плана известно западной прессе в пересказе своих анонимных информаторов.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Также на эту тему: Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
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60
новости, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада, контактная группа, план, сво
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Контактная группа, план, СВО

Зеленский вступит перед Радой с новым "планом победы"

18:03 14.10.2024
 
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
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На заседании Верховной Рады в среду 16 октября ожидается выступление Владимира Зеленского. Он представит новый "план победы", сообщил в понедельник депутат ВР Алексей Гончаренко*
"Почему у нас Рада закрыта от журналистов по "безопасным целям", но выступления Зеленского анонсируются заранее и будут (увидите) транслироваться онлайн? Может, хватит клоунады? Настало время открыть Раду для журналистов", - заявил депутат.
О выступлении Зеленского перед парламентариями с "планом победы" заявил 14 октября также советник руководителя президентского офиса Сергей Лещенко.
До этого Зеленский ездил в США и западноевропейские столицы с презентациями нового "плана победы". Очередное представление нового плана должно было состояться на заседании Контактной группы по милитаризации Украины в формате "Рамштайн", однако мероприятие перенесли. До сих пор содержание нового плана известно западной прессе в пересказе своих анонимных информаторов.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Также на эту тему: Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная РадаКонтактная группапланСВО
 
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