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Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования

Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования - 14.10.2024 Украина.ру

Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования

Сотрудников украинского Министерства финансов эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства

2024-10-14T17:40

2024-10-14T17:40

2024-10-14T17:40

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Спецслужбы Украины официально не подтверждают не только факт минирования Минфина, но и эвакуационные мероприятия. Согласно некоторым сообщениям из неофициальных источников, угроза минирования была ложной.Минфин Украины не опубликовал на своём сайте никаких актуальных новостей.В понедельник 14 октября сообщения о минированиях поступали из десятков украинских городов в разных регионах страні. В сообщениях местных пабликов фигурировали объекты образования и культуры, крупные предприятия и госадминистрации.Больше новостей дня в обзоре Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, киев, минфин, минирование, спецслужба, сво