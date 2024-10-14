Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования - 14.10.2024 Украина.ру
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Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования
Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования - 14.10.2024 Украина.ру
Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования
Сотрудников украинского Министерства финансов эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства
2024-10-14T17:40
2024-10-14T17:40
новости
украина
киев
минфин
минирование
спецслужба
сво
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Спецслужбы Украины официально не подтверждают не только факт минирования Минфина, но и эвакуационные мероприятия. Согласно некоторым сообщениям из неофициальных источников, угроза минирования была ложной.Минфин Украины не опубликовал на своём сайте никаких актуальных новостей.В понедельник 14 октября сообщения о минированиях поступали из десятков украинских городов в разных регионах страні. В сообщениях местных пабликов фигурировали объекты образования и культуры, крупные предприятия и госадминистрации.Больше новостей дня в обзоре Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
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новости, украина, киев, минфин, минирование, спецслужба, сво
Новости, Украина, Киев, Минфин, минирование, спецслужба, СВО

Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования

17:40 14.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Украины
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Сотрудников украинского Министерства финансов эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства
Спецслужбы Украины официально не подтверждают не только факт минирования Минфина, но и эвакуационные мероприятия. Согласно некоторым сообщениям из неофициальных источников, угроза минирования была ложной.
Минфин Украины не опубликовал на своём сайте никаких актуальных новостей.
В понедельник 14 октября сообщения о минированиях поступали из десятков украинских городов в разных регионах страні. В сообщениях местных пабликов фигурировали объекты образования и культуры, крупные предприятия и госадминистрации.
Больше новостей дня в обзоре Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
 
НовостиУкраинаКиевМинфинминированиеспецслужбаСВО
 
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