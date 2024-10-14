Минфин Украины эвакуировали из-за угрозы минирования
Сотрудников украинского Министерства финансов эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства
Спецслужбы Украины официально не подтверждают не только факт минирования Минфина, но и эвакуационные мероприятия. Согласно некоторым сообщениям из неофициальных источников, угроза минирования была ложной.
Минфин Украины не опубликовал на своём сайте никаких актуальных новостей.
В понедельник 14 октября сообщения о минированиях поступали из десятков украинских городов в разных регионах страні. В сообщениях местных пабликов фигурировали объекты образования и культуры, крупные предприятия и госадминистрации.
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