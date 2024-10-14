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"Будет стоять, где укажет товарищ Сталин" Как слобожанин Ерёменко маршальский жезл вытащил

"Будет стоять, где укажет товарищ Сталин" Как слобожанин Ерёменко маршальский жезл вытащил - 14.10.2024 Украина.ру

"Будет стоять, где укажет товарищ Сталин" Как слобожанин Ерёменко маршальский жезл вытащил

14 октября 1892 года, в слободе Марковка Старобельского уезда Харьковской губернии (ныне Марковский район Луганской области) родился Андрей Иванович Ерёменко. После смерти отца в 10 лет он ставил школу, чтобы прокормить семью. В 1913 году его забрали в армию и, в шутку, заставили искать на дне котомки маршальский жезл. Шутка оказалась пророческой.

2024-10-14T16:00

2024-10-14T16:00

2024-10-14T16:00

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Отца призвали в армию, где он тяжело заболел, и его демобилизовали, а приехав домой он вскорости умер. В 1902 году десятилетний Андрей стал в большой семье единственным кормильцем. Ему пришлось бросить школу, о чём он очень сожалел, но делать было нечего – с мечтой об образовании пришлось распрощаться. Нужно было кормить мать, братьев и сестёр, и он пошёл батрачить.Так продолжалось до ноября 1913 года, когда Андрея Ивановича призвали в армию рядовым 168-го Миргородского пехотного полка. В 1914 году началась Первая мировая война. Полк, в котором служил Андрей, сначала направили на Юго-Западный фронт.31 августа 1914 года рядовой Андрей Ерёменко отличился в Галицийской битве под Львовом.Получилось так, что он вырвался вперёд, и когда все упали на землю, он оказался уже возле вражеской траншеи, и, не мешкая, спрыгнул в неё. Благодаря узкому пространству, врагам не удалось наброситься на него всем сразу. К разъярённому бойцу они могли приблизиться только по одному. Андрей сумел заколоть штыком и застрелить порядка одиннадцати австрийцев (по другим данным 22).Когда подошли свои, Андрея пришлось буквально вытаскивать из-под груды австрийских трупов, но и сам он получил ранение: ему навылет прострелили грудь. За этот бой его наградили Георгиевским крестом и произвели в ефрейторы.В феврале 1915 года, после лечения в госпитале, ефрейтора Андрея Ерёменко перевели в Великолуцкий 12-й пехотный полк 3-й пехотной дивизии, здесь он принимал участие в осаде Перемышля. Однажды в бою Андрею пришлось замещать погибшего командира взвода.В 1917 году ефрейтора Ерёменко произвели в чин унтер-офицера, его перевели в команду конной разведки полка на Румынском фронте.После Октябрьской революции 1917 года Андрея Ивановича избрали членом полкового комитета, который принял решение о демобилизации полка. Бывший унтер вернулся домой, но германо-австрийские интервенты пришли на его родную Слобожанщину.Александр Ерёменко из таких же, как он сам, фронтовиков и местного населения создал Марковский партизанский отряд. Партизаны вели вполне успешную борьбу с оккупантами: устраивали засады и набеги на вражеские лагеря.После того, как в ноябре 1918 года Австро-Венгрия и Германия капитулировали и начали эвакуировать свои оккупационные войска, власть на местах стали брать повстанческие командиры. В январе 1919 года Ерёменко назначили заместителем председателя Марковского ревкома и уездным военным комиссаром. А когда в Марково пришли красные, Андрей Иванович поступил на службу в 14-ю кавалерийскую дивизию Первой Конной армии Семёна Михайловича Будённого. В это же время Еременко стал членом ВКП(б).С сентября 1919 года по август 1920 года он продвинулся от командира взвода во 2-м кавалерийском полку до начальника штаба 79-го кавалерийского полка. За время Гражданской войны принимал участие в борьбе с деникинцами, врангелевцами, махновцами и поляками.После окончания Гражданской войны Ерёменко остался в Красной армии в, ставшей уже родной, 14-й кавалерийской дивизии. Продолжая служить, он исполнил свою заветную мечту – получил образование.В период с 1922 года по 1931 год Андрей Иванович закончил Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде, Ленинградские кавалерийские курсы усовершенствования командного состава и политкурсы при Военно-политической академии РККА имени Толмачёва. Завершающим штрихом в его образовании стала Военная академия РККА имени Фрунзе, которую он закончил в 1935 году.За это же время Андрей Иванович продвигался по службе от начальника штаба полка до командира своей 14-й кавдивизии.22 февраля 1938 года полковника Ерёменко "за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политической и технической подготовке частей и подразделений"наградили орденом Ленина.В июне того же года Андрея Ивановича назначили командиром сформированного из частей 1-й Конной армии 6-го казачьего кавалерийского корпуса. В его задачу входила защита Белоруссии. Однако в сентябре 1939 года корпус получил приказ об участии в Освободительном походе РККА на Западную Белоруссию, в составе механизированной группы Ивана Васильевича Болдина. При пересечении границы с Польшей Ерёменко приказал выкопать и погрузить на машину пограничный столб № 77728, сказав: "будет стоять именно там, где укажут поставить его товарищ Сталини правительство нашей великой Родины".В июне 1940 года Ерёменко назначили руководить формированием в Белоруссии 3-го механизированного корпуса. Через полгода его отправили командовать войсками Северо-Кавказского военного округа, но, не успев вступить в должность, через несколько дней, в январе 1941 года он получил назначение отправиться на Дальний Восток в 1-ю Краснознамённую армию, которой генерал командовал практически до самого начала Великой Отечественной войны.За три дня до начала войны, 19 июня 1941 года, Андрея Ивановича вызвали в Москву.Он срочно сдал дела начальнику штаба и готовился выезжать, как вдруг началась война. Несколько дней Ерёменко добирался до Новосибирска, где его ждал самолёт. В Москву он прибыл только 28 июня, и сразу же получил под командование истекающий кровью Западный фронт.Следующие полтора месяца прошли в попытках вывести как можно больше людей из образовывавшихся один за другим "котлов" и стабилизировать линию фронта.14 августа 1941 года Андрея Ивановича стал командующим ново созданного Брянского фронта. Получая от Сталина назначение, генерал пообещал, что постарается "разбить подлеца Гудериана".25 августа часть сил противостоявшей Ерёменко группы армий "Центр", в том числе и танковая группа Гудериана, повернули на юг, на Украину, подставив Брянскому фронту свой фланг. Казалось бы, ситуация сложилась так, что генерал-лейтенанту не составит труда сдержать своё слово. Но это был 1941-й год, год, когда Красная армия ещё не научилась толком наступать.В этот же день Ставка поставила перед всеми войсками Западного направления новые активные задачи.Брянскому фронту – содействовать Резервному фронту в его ударе, в общем направлении на Рославль. Однако прорвать вражескую линию фронта войска Ерёменко не смогли, и помешать Гудериану замкнуть с севера "в котёл" армии Юго-Западного фронта тоже не смогли.В результате в конце сентября 1941 года случилась Киевская катастрофа – около 450 тысяч солдат и командиров погибли или попали в плен.31 сентября 1941 года началось немецкое наступление на Москву, операция "Тайфун".Совершив обходной манёвр, танковая армия Гудериана очутилась восточнее Брянска и и замкнула войска Брянского фронта в кольцо. Немцы наступали настолько интенсивно, что однажды в лесу напоролись на штаб Ерёменко. Вот как описывал этот бой сам Александр Ерёменко:"Танки противника, оказавшись в большом лесу, не смогли разобраться в обстановке и, видимо, из-за плохого наблюдения в щели, не заметив штаба, быстро выходили на шоссейную дорогу. Но мотопехота на машинах, следовавших за танками, заметила развернутый штаб. Я лично наблюдал за движением противника и понял, что пехота разбирается в обстановке. Сразу же начал бой, открыв огонь из автомата по первой машине, на которой сидели человек 35–40, и почти всех уничтожил. Одновременно со мной открыли огонь еще человек 10–15 из шоферов и охраны".В Москве, узнав о нападении на штаб фронта, сочли Александра Ивановича погибшим и назначили нового командующего – командира 50-й армии. Тем не менее, Еременко продолжал руководить войсками. Отходя и нанося контрударов, фронт смог закрепиться по линии Белев – Поныри – Мценск.Во время этих боёв, 13 октября 1941 года, генерал-полковник Ерёменко получил тяжелые ранения. Всего в трёх метрах от него разорвалась авиабомба, от смерти спас только толстый ствол дерева, возле которого он стоял, наблюдая в бинокль за ходом сражения.Ночью на "кукурузнике" У-2 его отправили в Москву, в госпиталь. Через два часа полёта двигатель вдруг заглох. Лётчику, старшему лейтенанту Павлу Кашубе удалось аварийно посадить самолёт в 100 километрах от Москвы, возле села Иваньково. Вскоре обоих на машине доставили в госпиталь. Позже старшего лейтенанта Кашубу за спасение командующего Брянским фронтом удостоили звания Героя Советского Союза (в сентябре 1944-го Кашуба, сын крестьян-переселенцев из Киевской губернии, погибнет в Закарпатье – прим. ред.).Уже после операции, когда Андрей Иванович выходил из-под наркоза, к нему в госпиталь приехал Сталин.Увидев Верховного, он сначала подумал, что это мираж. Сталин поздоровался с генералом, подошёл ближе, ощупал пылающий лоб и произнес: "Температура высокая". Потом прошелся по комнате, и начал расспрашивать об обстоятельствах ранения. Но увидев, что Ерёменко трудно говорить, поменял тему, стал его подбадривать, сказал даже, что он хорошо выглядит. На вопрос: "Как там армии Брянского фронта?" – успокоил, всё, мол, в порядке, не волнуйтесь...Сталин спросил дежурного врача, как медики собираются лечить раненого. Тот доложил, что есть решение начальника госпиталя Петра Васильевича Мандрыки (тоже, как и Еременко, слобожанина – прим. ред.), о перемещении генерала в Куйбышев (как раз в тот день началась эвакуация из Москвы госучреждений). Сталин одобрил это решение и пожелал Ерёменко поскорее выздоравливать.Это был единственный раз за всю историю – ни до, ни после, Сталин больше никого из своих полководцев в госпиталях не навещал.В декабре 1941 года Ерёменко назначили командующим 4-й ударной армией, которая участвовала в зимнем наступлении советских войск в составе Северо-Западного, а позднее Калининского фронтов. Во время наступления армия Ерёменко добилась значительных успехов. Она смогла продвинуться через вражескую оборону на 250 километров к западу, освободив города Андреаполь и Торопец. Благодаря действиям армии Ржевская группировка немцев оказалась охваченной с севера, а Великолукская – с юга.20 января, во время бомбёжки передовых позиций, когда Ерёменко находился на направлении главного удара одной из дивизий, его снова ранило.Он отказался от ампутации правой ноги и категорически возражал против отправки в тыловой госпиталь. Ещё 23 дня Андрей Иванович продолжал руководить боевыми действиями, лёжа на носилках. Только 15 февраля его доставили в госпиталь после очередной продолжительной потери сознания. На этот раз лечение затянулось до августа 1942 года.Когда Андрей Иванович выписывался из госпиталя, главврач прикомандировал к нему для сопровождения медсестру – лейтенанта медицинской службы Нину Гриб. "Сопровождение" слегка затянулось – эта женщина стала спутницей полководца на следующие 35 лет.Выйдя из госпиталя, Андрей Иванович Ерёменко направился к Сталину в Кремль за новым назначением.На этот раз он стал командующим Юго-Восточным фронтом. Позже, 10 августа, ему же подчинили и Сталинградский фронт. Здесь он руководил обороной Сталинграда, а затем и окружением войск 6-й армии Паулюса.Но Ставка не позволила Ерёменко закончить начатое дело и пленить вражеского фельдмаршала. Вместо этого в последний момент операцию передали Константину Константиновичу Рокоссовскому, который победно её завершил 2 февраля 1943 года.Сталинградский фронт Ерёменко 1 января 1943 года переименовали в Южный и поставили задачу продвигаться в сторону Азовского моря. Войска генерала вели успешное наступление, но 2 февраля 1943 года Ерёменко шифровкой подал рапорт с просьбой снять его с командования фронтом и отправить на лечение в связи с обострившимися последствиями ранений. Сталин его просьбу удовлетворил и отправил отдыхать на свою дачу в Грузию, в Цхалтубо.Подлечившись, в апреле 1943 года Ерёменко принял командование над Калининским фронтом. Его войска приняли активное участие в Смоленской наступательной операции.4 февраля 1944 года Ерёменко ещё раз перевели на юг, дали под командование Отдельную Приморскую армию. Ей поставили задачу ударом с Керченского плацдарма соединиться с 4-м Украинским фронтом генерала Фёдора Ивановича Толбухина, наступавшего на Крым с севера, через перешеек. Эту задачу армия успешно выполнила. В ходе наступления её войска соединились с войсками 4-го Украинского фронта и были включены в состав фронта.18 апреля 1944 года Ерёменко назначили командующим 2-м Прибалтийским фронтом. Во время летнего наступления Красной армии 1944 года его войска провели успешную Режицко-Двинскую наступательную операцию, обеспечивая с севера главный удар советских войск в Белоруссии. Потери противника убитыми и пленными составили свыше 30 000 человек. За эту операцию Ерёменко удостоили звания Героя Советского Союза.26 марта 1945 года Ерёменко назначили командующим войсками 4-го Украинского фронта. Его войска действовали в Словакии. На этом посту Ерёменко провёл Моравско-Остравскую операцию, в ходе которой были освобождены Словакия и восточные районы Чехии. Победу его войска встретили на восточных подступах к Праге. В Чехии до сих пор некоторые улицы носят его имя.После войны Ерёменко командовал Прикарпатским (1945–1946), Западно-Сибирским (1946–1953) и Северо-Кавказским (1953–1958) военными округами.В марте 1955 года Андрей Иванович получил звание Маршала Советского Союза. Так ещё дореволюционная шутка его товарищей с маршальским жезлом стала явью. С 1958 года Еременко – генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.Умер Андрей Иванович 19 ноября 1970 года в Москве. Перед смертью маршал завещал похоронить себя в Волгограде, который навсегда остался в его сердце после сталинградских боёв 1942 года. Но верховные власти решили иначе. Прах заслуженного слобожанина покоится на Красной Площади в Кремлевской стене.

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