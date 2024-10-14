"Мужчина вел себя дерзко": Украинская полиция занялась коммерсантом, пославшего военкома "копать окопы" - 14.10.2024 Украина.ру
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"Мужчина вел себя дерзко": Украинская полиция занялась коммерсантом, пославшего военкома "копать окопы"
"Мужчина вел себя дерзко": Украинская полиция занялась коммерсантом, пославшего военкома "копать окопы" - 14.10.2024 Украина.ру
"Мужчина вел себя дерзко": Украинская полиция занялась коммерсантом, пославшего военкома "копать окопы"
Днепропетровский предприниматель Сергей Положай стал фигурантом расследования о хулиганстве после словесной перепалки с украинскими силовиками. У каждой из сторон конфликта свои версии инцидента
2024-10-14T17:39
2024-10-14T17:39
новости
украина
днепр
днепропетровск
нацполиция
мобилизация
скандал
хулиганство
военком
сво
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"Событие произошло 12 октября на площади Шевченко в городе Днепр. Во время проверки военно-учетных данных 48-летний мужчина вел себя дерзко и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в ​​сторону военного. Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщает Национальная полиция Украины.Мужчиной оказался Сергей Положай - гендиректор компании-производителя окон Steko из города Днепропетровска (Днепра). Согласно опубликованной видеозаписи инцидента, предприниматель в нецензурной форме общался с военкомами из местного ТЦК (военкомата) в присутствии полиции. Положай заявил, что он руководит предприятием, где 1760 человек работают, предложив военкому идти копать окопы.Позже предприниматель написал, что "ТЦК - [оскорбление], которых нужно бить". Его фирма выступила с заявлением, в котором опубликованная видеозапись названа неполной, из-за чего "контекст ситуации утрачен".Весной правительство Украины провело через парламент закон об ужесточении правил мобилизации. Они коснулись и "экономического бронирования", по которому ценные для экономики кадры освобождались от мобилизации с отправкой в зону СВО.Согласно сообщениям украинской прессы, с октября на Украине проходят облавы на уклоняющихся от мобилизации, которую в народе назвали "могилизацией". Мероприятия проходят даже на Западной Украине, где украинские военкомы ранее не проводили масштабных акций.Ранее в новостях: Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы
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новости, украина, днепр, днепропетровск, нацполиция, мобилизация, скандал, хулиганство, военком, сво
Новости, Украина, Днепр, Днепропетровск, Нацполиция, мобилизация, скандал, хулиганство, военком, СВО

"Мужчина вел себя дерзко": Украинская полиция занялась коммерсантом, пославшего военкома "копать окопы"

17:39 14.10.2024
 
военком
военком
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Днепропетровский предприниматель Сергей Положай стал фигурантом расследования о хулиганстве после словесной перепалки с украинскими силовиками. У каждой из сторон конфликта свои версии инцидента
"Событие произошло 12 октября на площади Шевченко в городе Днепр. Во время проверки военно-учетных данных 48-летний мужчина вел себя дерзко и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в ​​сторону военного. Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщает Национальная полиция Украины.
Мужчиной оказался Сергей Положай - гендиректор компании-производителя окон Steko из города Днепропетровска (Днепра). Согласно опубликованной видеозаписи инцидента, предприниматель в нецензурной форме общался с военкомами из местного ТЦК (военкомата) в присутствии полиции. Положай заявил, что он руководит предприятием, где 1760 человек работают, предложив военкому идти копать окопы.
Позже предприниматель написал, что "ТЦК - [оскорбление], которых нужно бить". Его фирма выступила с заявлением, в котором опубликованная видеозапись названа неполной, из-за чего "контекст ситуации утрачен".
Весной правительство Украины провело через парламент закон об ужесточении правил мобилизации. Они коснулись и "экономического бронирования", по которому ценные для экономики кадры освобождались от мобилизации с отправкой в зону СВО.
Согласно сообщениям украинской прессы, с октября на Украине проходят облавы на уклоняющихся от мобилизации, которую в народе назвали "могилизацией". Мероприятия проходят даже на Западной Украине, где украинские военкомы ранее не проводили масштабных акций.
Ранее в новостях: Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы
 
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