https://ukraina.ru/20241014/1058077324.html

Ищенко: Американцам доллар ближе Украины, поэтому турне Зеленского обречено на провал

Ищенко: Американцам доллар ближе Украины, поэтому турне Зеленского обречено на провал - 14.10.2024 Украина.ру

Ищенко: Американцам доллар ближе Украины, поэтому турне Зеленского обречено на провал

Зеленский покатил по Европе в надежде выжать из нее как можно больше всякого оружия и боеприпасов здесь сейчас, диалог у них один и тот же

2024-10-14T15:55

2024-10-14T15:55

2024-10-14T15:55

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он объяснил, что Вашингтон не на уровне Байдена принимал решение отложить разрешение на удары до проведения выборов. Это была позиция демократов, чтобы не рисковать шансами Харрис одержать победу, отметил эксперт.Он считает, что европейцы привыкли работать по принципу "В НАТО и в ЕС мы Украину не примем, но 20 танков дадим. И не потом, а прямо сейчас"."И киевский режим эту тему давно просек. Поэтому Зеленский специально приезжает и говорит европейцам следующее:— Примите нас в НАТО.— В НАТО мы вас принять не можем. Многие против. Давайте лучше мы вам 20 танков дадим.— 20 — это мало. Давайте 40.В итоге они сходятся на 30", — описал схему действий Ищенко.Западу надо хотя бы протянуть Украину до нового года, а потом понять, что с ней делать дальше, заключил эксперт.После того как Джо Байден, сославшись на необходимость устранять последствия урагана в Америке, не поехал на встречу в формате "Рамштайн", Зеленский отправился в европейское турне. Есть версия, что он хочет попросить европейских политиков повлиять на Байдена, чтобы тот разрешил Украине удары вглубь России и увеличить военную помощь.Ранее в интервью изданию Украина.ру офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник задался вопросом "Почему Запад своим оружием и специалистами убивает русских, а Россия в ответ стреляет только по Украине?"Он начал с того, что, если Великобритания разрешит Украине стрелять ракетами Storm Shadow по любой точке России, речь пойдет о гражданских объектах. Но в этом случае наши гиперзвуковые ракеты могут вылететь с территории Сирии и залететь на Кипр, где стоит крупнейшая на Средиземном море военная база Великобритании, подметил эксперт."Это был бы идеальный вариант. В этом случае мы напрямую не будем трогать британскую территорию, но сломаем их правила, в соответствии с которыми война должна идти только на Украине. Вы стреляете по нашим, мы стреляем по вашим", — пояснил Крапивник.По его словам, в Англии сразу же начнется паника.Подробнее об этом в интервью — Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать ЛондонЗападные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе

https://ukraina.ru/20241012/1058033804.html

украина

россия

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