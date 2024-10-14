Ищенко: Американцам доллар ближе Украины, поэтому турне Зеленского обречено на провал
Зеленский и Байден
Зеленский покатил по Европе в надежде выжать из нее как можно больше всякого оружия и боеприпасов здесь сейчас, диалог у них один и тот же
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Американцам свой доллар ближе к телу. Ближе любой Украины и любых заокеанских историй. Поэтому демократы пытаются дотянуть до выборов, не наживая себе новых проблем, а решение будут принимать уже после выборов. Их логика понятна. Если Зеленский этого не понимает, ему объяснят это Шольц или Макрон", — добавил Ищенко.
"И киевский режим эту тему давно просек. Поэтому Зеленский специально приезжает и говорит европейцам следующее:
— Примите нас в НАТО.
— В НАТО мы вас принять не можем. Многие против. Давайте лучше мы вам 20 танков дадим.
— 20 — это мало. Давайте 40.
В итоге они сходятся на 30", — описал схему действий Ищенко.
Западу надо хотя бы протянуть Украину до нового года, а потом понять, что с ней делать дальше, заключил эксперт.
После того как Джо Байден, сославшись на необходимость устранять последствия урагана в Америке, не поехал на встречу в формате "Рамштайн", Зеленский отправился в европейское турне. Есть версия, что он хочет попросить европейских политиков повлиять на Байдена, чтобы тот разрешил Украине удары вглубь России и увеличить военную помощь.
Ранее в интервью изданию Украина.ру офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник задался вопросом "Почему Запад своим оружием и специалистами убивает русских, а Россия в ответ стреляет только по Украине?"
Он начал с того, что, если Великобритания разрешит Украине стрелять ракетами Storm Shadow по любой точке России, речь пойдет о гражданских объектах. Но в этом случае наши гиперзвуковые ракеты могут вылететь с территории Сирии и залететь на Кипр, где стоит крупнейшая на Средиземном море военная база Великобритании, подметил эксперт.
"Это был бы идеальный вариант. В этом случае мы напрямую не будем трогать британскую территорию, но сломаем их правила, в соответствии с которыми война должна идти только на Украине. Вы стреляете по нашим, мы стреляем по вашим", — пояснил Крапивник.
По его словам, в Англии сразу же начнется паника.
Подробнее об этом в интервью — Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
Западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.