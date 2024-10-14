Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом - 14.10.2024 Украина.ру
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Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом
Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом - 14.10.2024 Украина.ру
Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом
Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко* назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил в соцсетях командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский
2024-10-14T15:51
2024-10-14T15:51
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олег ляшко
вооруженные силы украины
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Он опубликовал снимок выписки из соответствующего приказа. В документе отмечается, что он был издан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск.В РФ Ляшко внесен в список экстремистов и террористов, против него возбуждено уголовное дело. На Украине он известен эпатажным поведением, участием в скандалах и драками с другими депутатами.После начала спецоперации Ляшко сообщил, что мобилизовался в ряды Сил обороны. На фронте он тоже уже попадал в скандалы. СМИ публиковали анонимное обвинение военных в некомпетентности Ляшко в качестве командира. На что он посоветовал всем критикам мобилизоваться.Доброволец 24 ОШБ "Айдар"** Станислав "Осман" Бунятов в августе рассказывал, что бойцы массово жалуются на приказы Ляшко. Кроме того, подчиненные ищут возможность перевода в другое подразделение.Украинская снайпер Евгения Эмеральд рассказывала, что ее бывший муж - охранник Ляшко* - Евгений Стипанюк, ушедший на фронт со своим шефом, находится в Киеве, хотя "значится" в это время "на фронте" и получает соответствующие выплаты. Такие же слухи ходят и о самом экс-депутате. А осенью прошлого года Ляшко вместе с телохранителем попали в скандал после того, как в сети завирусился ролик, на котором они дуэтом поют российские песниПодробнее о скандалах с участием Ляшко - в материале Ляшко вломился в дом Кивы на сайте Украина.ру. * Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Террористическая организация.
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новости, россия, украина, киев, олег ляшко, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Олег Ляшко, Вооруженные силы Украины

Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом

15:51 14.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко* назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил в соцсетях командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский
Он опубликовал снимок выписки из соответствующего приказа.
В документе отмечается, что он был издан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск.

"Ну вот, и мобилизация пойдет по плану, и мотивацию ребятам на нуле подниму, особенно тем, кто всю войну по 2-3 линии фронта в сержантах ходит, не имея ни одной награды! А если честно меня всерьез начинает тревожить происходящее. Как вам такое продвижение по службе-лейтенант Ляшко О.В.* (нужно отдать должное иногда приезжал на ксп и тусовался для отчетности), назначен командиром батальона в одну из бригад (подполковничья должность). Стремитесь", - сыронизировал Ярославский.

В РФ Ляшко внесен в список экстремистов и террористов, против него возбуждено уголовное дело. На Украине он известен эпатажным поведением, участием в скандалах и драками с другими депутатами.
После начала спецоперации Ляшко сообщил, что мобилизовался в ряды Сил обороны. На фронте он тоже уже попадал в скандалы. СМИ публиковали анонимное обвинение военных в некомпетентности Ляшко в качестве командира. На что он посоветовал всем критикам мобилизоваться.
Доброволец 24 ОШБ "Айдар"** Станислав "Осман" Бунятов в августе рассказывал, что бойцы массово жалуются на приказы Ляшко. Кроме того, подчиненные ищут возможность перевода в другое подразделение.
Украинская снайпер Евгения Эмеральд рассказывала, что ее бывший муж - охранник Ляшко* - Евгений Стипанюк, ушедший на фронт со своим шефом, находится в Киеве, хотя "значится" в это время "на фронте" и получает соответствующие выплаты. Такие же слухи ходят и о самом экс-депутате.
А осенью прошлого года Ляшко вместе с телохранителем попали в скандал после того, как в сети завирусился ролик, на котором они дуэтом поют российские песни
Подробнее о скандалах с участием Ляшко - в материале Ляшко вломился в дом Кивы на сайте Украина.ру.
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Террористическая организация.
 
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