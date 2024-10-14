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Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом

Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом - 14.10.2024 Украина.ру

Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом

Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко* назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил в соцсетях командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский

2024-10-14T15:51

2024-10-14T15:51

2024-10-14T15:51

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Он опубликовал снимок выписки из соответствующего приказа. В документе отмечается, что он был издан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск.В РФ Ляшко внесен в список экстремистов и террористов, против него возбуждено уголовное дело. На Украине он известен эпатажным поведением, участием в скандалах и драками с другими депутатами.После начала спецоперации Ляшко сообщил, что мобилизовался в ряды Сил обороны. На фронте он тоже уже попадал в скандалы. СМИ публиковали анонимное обвинение военных в некомпетентности Ляшко в качестве командира. На что он посоветовал всем критикам мобилизоваться.Доброволец 24 ОШБ "Айдар"** Станислав "Осман" Бунятов в августе рассказывал, что бойцы массово жалуются на приказы Ляшко. Кроме того, подчиненные ищут возможность перевода в другое подразделение.Украинская снайпер Евгения Эмеральд рассказывала, что ее бывший муж - охранник Ляшко* - Евгений Стипанюк, ушедший на фронт со своим шефом, находится в Киеве, хотя "значится" в это время "на фронте" и получает соответствующие выплаты. Такие же слухи ходят и о самом экс-депутате. А осенью прошлого года Ляшко вместе с телохранителем попали в скандал после того, как в сети завирусился ролик, на котором они дуэтом поют российские песниПодробнее о скандалах с участием Ляшко - в материале Ляшко вломился в дом Кивы на сайте Украина.ру. * Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Террористическая организация.

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новости, россия, украина, киев, олег ляшко, вооруженные силы украины