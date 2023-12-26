https://ukraina.ru/20231226/1052415337.html
Марьинки больше нет - Залужный
Марьинки больше нет - Залужный - 26.12.2023 Украина.ру
Марьинки больше нет - Залужный
Города Марьинка, граничащего с Петровским районом Донецка, больше нет. Такое заявление на брифинг для украинских СМИ сделал главнокомандующий ВСУ Валерий... Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T17:38
2023-12-26T17:38
2023-12-26T17:38
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украина
марьинка
донецк
валерий залужный
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Города Марьинка, граничащего с Петровским районом Донецка, больше нет. Такое заявление на брифинг для украинских СМИ сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, военнослужащих ВСУ отвели от города и подготовили оборонный рубеж. "Это война. И то, что мы сейчас отошли на окрестности Марьинки, а в некоторых местах - чуть дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс", - сказал Залужный. - "Марьинки больше нет". 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Марьинки. По его словам, город представлял из себя более трех тысяч домов, каждый из которых - укрепленная огневая точка. Взятие Марьинки под контроль означает возможность отодвинуть от Донецка подразделения ВСУ, выйти российским войскам на более широкий оперативный простор.
https://ukraina.ru/20231225/1052387687.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, марьинка, донецк, валерий залужный
Города Марьинка, граничащего с Петровским районом Донецка, больше нет. Такое заявление на брифинг для украинских СМИ сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, военнослужащих ВСУ отвели от города и подготовили оборонный рубеж.
"Это война. И то, что мы сейчас отошли на окрестности Марьинки, а в некоторых местах - чуть дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс", - сказал Залужный. - "Марьинки больше нет".
25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Марьинки. По его словам, город представлял из себя более трех тысяч домов, каждый из которых - укрепленная огневая точка.
Взятие Марьинки под контроль означает возможность отодвинуть от Донецка подразделения ВСУ, выйти российским войскам на более широкий оперативный простор.