https://ukraina.ru/20241014/1058086866.html

"Ситуацию уже не спасти": что происходит с ВСУ в Курской области. Итоги 14 октября на Украине

"Ситуацию уже не спасти": что происходит с ВСУ в Курской области. Итоги 14 октября на Украине - 14.10.2024 Украина.ру

"Ситуацию уже не спасти": что происходит с ВСУ в Курской области. Итоги 14 октября на Украине

Украинские журналисты и военные бьют тревогу: положение вторгшихся в Курскую область вооружённых формирований Украины ухудшилось

2024-10-14T18:00

2024-10-14T18:00

2024-10-14T18:00

эксклюзив

хроники

курская область

россия

украина

поддубный

вооруженные силы украины

айдар

нацгвардия

анатолий шарий

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Днём 14 октября медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил об ухудшившемся положении украинских военных в Курской области."По Курску: РФ обходит Дарьино, тем самым зажимает ВСУ там. В Любимовке остались некоторые группы, но с ними связь установить не удается и они оставлены на произвол; их систематично добивают и зачищают посёлок. В Новоивановке бои продолжаются, ВС РФ продвинулись, и 60% поселка за ними. Утром начался штурм РФ в районе Малой Локни с применением техники, с некоторыми успехами. Погребки: РФ предприняли 5 штурмов, но без успехов. Они, скорее всего, перестанут делать это в лоб, просто обрежут и возьмут в кольцо, потому что уже потеряли много техники и пехоты. В районе Плехово потеряли два опорных пункта — РФ медленно, но движется", - писал он в 13:50 в своём телеграм-канале.По его словам, в целом положение ВСУ печальное."Ситуацию уже не спасти, выйти из-за погоды теперь не получится, да и держаться тоже особо долго не выйдет. Занавес", - указывал медиаэксперт.В другой записи Шарий рассказывал о том, что виновен в происходящем в Курской области."Кто виноват, что так произошло в Курской области и РФ смогла вклиниться: Проблема та же, что и раньше — новые бригады (сейчас это 41 бригада), которые бросили фланг и убежали. Это дало РФ возможность вклиниться в оборону, и сейчас проблема, что оборона у всех бригад на 360 градусов — потому что сейчас все до конца не понимают, где РФ. Вероятно, это приведет ко многим случаям огня по своим же. А такие бригады, как 41-я, были и раньше — в Торецке была 32-я, например. Просто вам об этом предпочитают не рассказывать", — отмечал Шарий.Посвящённый военной тематике украинский телеграм-канал Military analytics 14 октября дал свой анализ ситуации."На Курском направлении украинские войска были вытеснены из Любимовки, остатки группировки ВСУ ведут бои западнее Любимовки (в лесистой пойме реки Снагость) и Толстом Лугу. Вся эта территория уже в "серой зоне", а остатки украинского гарнизона пытаются пробиться к Новодмитровки-Леонидовки. При этом уже идут российские наступательные бои и в Новоивановки. Южнее ВС РФ атаковали Нижний Клин и Дарьино стремясь прорываться на юг по направлению к Свердликово", - отмечалось в публикации канала.Также авторы особо отмечали, что в Курской области украинским войскам немало проблем доставляет осенняя распутица и погода в целом. Они цитировали бойца "Айдара"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.) Станислава Бунятова."В дожди наши дроны не могут эффективно работать, поэтому <...>, пользуясь моментом, [российские военные]вводят все возможные резервы.. Гусянка (гусеничная техника — Ред.) ещё едет, пока земля не сильно промокла, а колёсная уже нормально вязнет. Артиллерию дронами не заменишь, минирование тоже", - писал тот в своём телеграм-канале уже 13 октября.Российский военкор Евгений Поддубный 14 октября у себя в телеграм-канале опубликовал видео из Курской области."Морпехи группировки войск "Север" успешно продолжают выбивать боевиков ВСУ из населённых пунктов Курской области, уничтожая боевую технику и живую силу противника", - подписал он видео.Поддубный рассказал, что перед штурмом огневое воздействие по позициям ВСУ ведётся с помощью FPV-дронов. В перерывах между атаками на земле морские пехотинцы сбрасывают на врага гранаты с квадрокоптеров."Остовы сгоревших боевых машин, западное вооружение и боеприпасы - такая, уже знакомая картина, открывается нашим бойцам в ходе очередной зачистки украинских позиций", - отмечал военкор.Его коллега — военкор Александр Коц — опубликовал фото из зоны боевых действий."НАТОвский автохлам на дорогах Курской области. Морпехи 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота продолжают уничтожить технику противника в Курской области, постепенно продвигаясь к государственной границе", - подписал он фото.В дневной сводке Минобороны России об отражении попытки вторжения ВСУ на территории Курской области от 14 октября сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад Территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово."Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - указывалось в сводке.Кроме того, ударами армейской авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригад Нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад Территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Белая Береза, Водолаги, Глухов, Журавка, Диброва, Катериновка, Малушино, Мелячиха, Макеевка, Мирополье, Сосновка, Сварково и Уцково", - отмечалось в сводке.Согласно сообщению Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ составили более 300 человек. Кроме того, были уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен.В своём телеграм-канале российское оборонное ведомство опубликовало видео, как экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В регионе продолжаются ожесточённые бои.О том, что творили и творят украинские военные в Курской области - в статье Павла Котова "Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл".

https://ukraina.ru/20241014/1058074132.html

https://ukraina.ru/20241014/1058067395.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, россия, украина, поддубный, вооруженные силы украины, айдар, нацгвардия, анатолий шарий, александр коц, су-25