https://ukraina.ru/20241014/1058081595.html

Военный волонтер Роман Алехин: Россия возле Коренево взяла ВСУ в котел, а теперь долбит свои же опорники

Военный волонтер Роман Алехин: Россия возле Коренево взяла ВСУ в котел, а теперь долбит свои же опорники - 14.10.2024 Украина.ру

Военный волонтер Роман Алехин: Россия возле Коренево взяла ВСУ в котел, а теперь долбит свои же опорники

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-10-14T16:37

2024-10-14T16:37

2024-10-14T16:37

эксклюзив

россия

курская область

курск

вооруженные силы украины

спецоперация

авиабомбы

укрепления

суджа

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ВС РФ в Курской области зачистили от ВСУ населенные пункты Любимовка, Зеленый Шлях и Толстый Луг, которые находятся на трассе "Суджа-Коренево". Следующей целью нашей армии станет Свердликово, которое стоит на реке Локня. Со всеми этими населенными пунктами есть одна проблема. В частности, мы столкнулись с ней при освобождении Дарьино, которое находится ближе к границе. Дело не в том, насколько противник окопался, а в том – как окопались мы.Напомню, что некоторое время назад в СМИ была шумиха по поводу того, что у нас на границе были выстроены якобы некачественные укрепления. На мой взгляд, он был искусственно создан именно для того, чтобы отвлечь внимание от главных проблем в подготовке обороны Курской области. Потому что ВСУ как раз-таки заняли наши укрепрайоны, которые мы строили около года.Повторюсь, под Курском мы тоже выстроили "Линию Суровикина", которая прекрасно показала себя в Запорожской области. Но под Курском она не сработала, потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. И сейчас противнику даже окапываться не пришлось. Он просто занял наши опорники. Поэтому мы так тяжело зачищали район Дарьино.Что такое полноценный укрепрайон? Это несколько километров подземных коммуникаций. На поверхности мы видим только бетонные бойницы, из которых противник может вести огонь. Оттуда ВСУ можно только выкуривать.Аналогичная ситуация сейчас складывается– на линии Плехово-Гуево-Горналь, где наши войска пытаются подрезать Суджанскую группировку ВСУ с юга. В районе Плехово мы уперлись в крупный опорник и несколько дней не можем выковырять оттуда противника. Помогают только ФАБы. Еще мы пытаемся закидывать туда дымящиеся вещества. Хотя понятно, что никакая "Черемуха" на 2-3 километра под землей не подействует.Резюмирую. Мы неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Мы там закрыли противника в котел. А теперь нам придется долбить свои же опорники. Это уже большая проблема.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20241007/1057940733.html

россия

курская область

курск

суджа

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, курская область, курск, вооруженные силы украины, спецоперация, авиабомбы, укрепления, суджа