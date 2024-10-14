Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс - 14.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241014/1058082382.html
Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс
Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс - 14.10.2024 Украина.ру
Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс
Официальный Будапешт поддерживает принцип добровольности взносов в "Европейский фонд мира", но из-за действий Киева не видит оснований делать эти взносы. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
2024-10-14T16:15
2024-10-14T16:15
новости
украина
сша
венгрия
петер сийярто
джо байден
жозеп боррель
ес
мид
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101938/07/1019380742_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_f49455bbddce9c7f07a5becddca3a35d.jpg
По итогам заседания глав МИД стран Евросоюза венгерский министр рассказал о взносах в "Европейский фонд мира" (EPF). Через этот фонд ЕС оплачивает поставки оружия на Украину. О добровольных взносах в этот фонд заявлял главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Сегодня на заседании было также давление по поводу того, чтобы мы выплатили шесть миллиардов евро из так называемого Европейского фонда мира тем, кто отправил свое оружие Украине... Мы по-прежнему этого не позволяем. Верховный представитель выдвинул предложение делать взносы на добровольной основе. Мы именно к этому и призывали 2,5 года... Я сказал верховному представителю, что мы поддерживаем взносы на добровольной основе", - цитирует РИА "Новости" заявление Сийярто по итогам СМИД ЕС.Ещё в июне Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из EPF на закупки оружия для ВСУ. Будапешт не намерен снимать вето до тех пор, пока на Украине не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение по внесению средств странами-членами ЕС на добровольной основе, что позволит обойти венгерское вето.Москва считает оружейные поставки на Украину прямой вовлечённостью в конфликт. Армия России уничтожает военную помощь в украинских портах и по пути в зону СВО. Однако поставки продолжаются, и оплата их идёт не только через "Европейский фонд мира".Тем временем президент США Джо Байден отказался от участия в заседании Контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Изначально в качестве причины были названы ураганы во Флориде, а затем Белый Дом сослался на намерение Байдена отложить участие в этом мероприятии до окончания выборов президента США.Также стало известно, что ВСУ сталкиваются с нехваткой живой силы в зоне СВО. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
украина
сша
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101938/07/1019380742_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_0be21ee525d93aa3cf1bb685da4ee4a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, венгрия, петер сийярто, джо байден, жозеп боррель, ес, мид, военная помощь, сво
Новости, Украина, США, Венгрия, Петер Сийярто, Джо Байден, Жозеп Боррель, ЕС, МИД, военная помощь, СВО

Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс

16:15 14.10.2024
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
© Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный Будапешт поддерживает принцип добровольности взносов в "Европейский фонд мира", но из-за действий Киева не видит оснований делать эти взносы. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
По итогам заседания глав МИД стран Евросоюза венгерский министр рассказал о взносах в "Европейский фонд мира" (EPF). Через этот фонд ЕС оплачивает поставки оружия на Украину. О добровольных взносах в этот фонд заявлял главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодня на заседании было также давление по поводу того, чтобы мы выплатили шесть миллиардов евро из так называемого Европейского фонда мира тем, кто отправил свое оружие Украине... Мы по-прежнему этого не позволяем. Верховный представитель выдвинул предложение делать взносы на добровольной основе. Мы именно к этому и призывали 2,5 года... Я сказал верховному представителю, что мы поддерживаем взносы на добровольной основе", - цитирует РИА "Новости" заявление Сийярто по итогам СМИД ЕС.
Ещё в июне Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из EPF на закупки оружия для ВСУ. Будапешт не намерен снимать вето до тех пор, пока на Украине не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение по внесению средств странами-членами ЕС на добровольной основе, что позволит обойти венгерское вето.
Москва считает оружейные поставки на Украину прямой вовлечённостью в конфликт. Армия России уничтожает военную помощь в украинских портах и по пути в зону СВО. Однако поставки продолжаются, и оплата их идёт не только через "Европейский фонд мира".
Тем временем президент США Джо Байден отказался от участия в заседании Контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Изначально в качестве причины были названы ураганы во Флориде, а затем Белый Дом сослался на намерение Байдена отложить участие в этом мероприятии до окончания выборов президента США.
Также стало известно, что ВСУ сталкиваются с нехваткой живой силы в зоне СВО. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
 
НовостиУкраинаСШАВенгрияПетер СийяртоДжо БайденЖозеп БоррельЕСМИДвоенная помощьСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл
16:52Ленинградская область ограничит досуговые мероприятия и увеличит поддержку СВО
16:37Военный волонтер Роман Алехин: Россия возле Коренево взяла ВСУ в котел, а теперь долбит свои же опорники
16:33Мода, лидерство и гегемонизм. Здравый смысл может помирить Россию и Запад
16:30Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины
16:28Президент Ассамблеи МПС осадила представителей Украины в Женеве
16:15Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс
16:04"Экзистенциальный вызов" для ЕС
16:00"Будет стоять, где укажет товарищ Сталин" Как слобожанин Ерёменко маршальский жезл вытащил
15:55Ищенко: Американцам доллар ближе Украины, поэтому турне Зеленского обречено на провал
15:52Представители Киево-Печерской лавры пожаловались в СБУ на "разжигателя" из ПЦУ
15:51Скандальный украинский политик Ляшко* стал комбатом
15:06Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
14:10Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов
14:08Грозит пожизненное: СБУ и Нацполиция Украины поймали детей, обвиняют в "подрывной деятельности"
14:01На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность
13:47Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
13:47И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске
13:33В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
13:31Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
Лента новостейМолния