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Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс

Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс - 14.10.2024 Украина.ру

Сийярто: Венгрия не против милитаризации Украины через "Европейский фонд мира", но есть нюанс

Официальный Будапешт поддерживает принцип добровольности взносов в "Европейский фонд мира", но из-за действий Киева не видит оснований делать эти взносы. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

2024-10-14T16:15

2024-10-14T16:15

2024-10-14T16:15

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По итогам заседания глав МИД стран Евросоюза венгерский министр рассказал о взносах в "Европейский фонд мира" (EPF). Через этот фонд ЕС оплачивает поставки оружия на Украину. О добровольных взносах в этот фонд заявлял главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Сегодня на заседании было также давление по поводу того, чтобы мы выплатили шесть миллиардов евро из так называемого Европейского фонда мира тем, кто отправил свое оружие Украине... Мы по-прежнему этого не позволяем. Верховный представитель выдвинул предложение делать взносы на добровольной основе. Мы именно к этому и призывали 2,5 года... Я сказал верховному представителю, что мы поддерживаем взносы на добровольной основе", - цитирует РИА "Новости" заявление Сийярто по итогам СМИД ЕС.Ещё в июне Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из EPF на закупки оружия для ВСУ. Будапешт не намерен снимать вето до тех пор, пока на Украине не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Европейская внешнеполитическая служба представила государствам-членам предложение по внесению средств странами-членами ЕС на добровольной основе, что позволит обойти венгерское вето.Москва считает оружейные поставки на Украину прямой вовлечённостью в конфликт. Армия России уничтожает военную помощь в украинских портах и по пути в зону СВО. Однако поставки продолжаются, и оплата их идёт не только через "Европейский фонд мира".Тем временем президент США Джо Байден отказался от участия в заседании Контактной группы по милитаризации Украины на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Изначально в качестве причины были названы ураганы во Флориде, а затем Белый Дом сослался на намерение Байдена отложить участие в этом мероприятии до окончания выборов президента США.Также стало известно, что ВСУ сталкиваются с нехваткой живой силы в зоне СВО. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

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новости, украина, сша, венгрия, петер сийярто, джо байден, жозеп боррель, ес, мид, военная помощь, сво