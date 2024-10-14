Представители Киево-Печерской лавры пожаловались в СБУ на "разжигателя" из ПЦУ - 14.10.2024 Украина.ру
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Представители Киево-Печерской лавры пожаловались в СБУ на "разжигателя" из ПЦУ
Представители Киево-Печерской лавры пожаловались в СБУ на "разжигателя" из ПЦУ - 14.10.2024 Украина.ру
Представители Киево-Печерской лавры пожаловались в СБУ на "разжигателя" из ПЦУ
Клирик раскольнической ПЦУ пытался представить СВО как внутренний гражданский конфликт, а также назвал верующих и представителей канонической УПЦ "врагами человечества" и разжигал ненависть к УПЦ. На этих основаниях представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ, сообщает украинский "Союз православных журналистов".
2024-10-14T15:52
2024-10-14T15:52
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Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области 11 октября. В нём говорится о высказываниях клирика ПЦУ Алексея Иванова, сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.Заявители сообщили украинской спецслужбе, что 6 октября Иванов выступил с провокационным заявлением в храме Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в селе Новоселки (Киевская область). Во время своего выступления он назвал верующих и представителей УПЦ "врагами человечества" и разжигал ненависть к канонической церкви, сказано в публикации СПЖ.Там также приводятся заявления Иванова, который рассказывал о внутренних врагах на Украине, называл предстоятеля УПЦ "московским" руководителем. Он также заявлял, что члены канонической церкви "лютые враги вообще всего человечества по всему миру".По мнению представителей УПЦ, заявления Иванова содержат признаки уголовного преступления по принятым нынешними украинскими властями законам. Они усмотрели в этих заявлениях оправдание СВО, а также умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан на основании их религиозных убеждений.Журналисты также сообщили, что адвокаты лавры ожидают дальнейшего расследования и правовой оценки действий Иванова. Ранее в захваченном храме Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки клирик ПЦУ выступил перед активистами, которые способствовали захвату. Он призывал к борьбе с "внутренним врагом", которым считает верующих и духовенство УПЦ, у которых был насильственно отнят храм.Ранее Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео Также сообщалось, что Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси
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Новости, Украина, Киевская область, Киев, УПЦ, ПЦУ, СБУ, криминал, Уголовный кодекс, Религия, раскольники, Православие, СВО, Россия

Представители Киево-Печерской лавры пожаловались в СБУ на "разжигателя" из ПЦУ

15:52 14.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Sasha_M
- РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© commons.wikimedia.org / Sasha_M
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Клирик раскольнической ПЦУ пытался представить СВО как внутренний гражданский конфликт, а также назвал верующих и представителей канонической УПЦ "врагами человечества" и разжигал ненависть к УПЦ. На этих основаниях представители Киево-Печерской лавры подали заявление в СБУ, сообщает украинский "Союз православных журналистов".
Представители Киево-Печерской лавры подали заявление в Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области 11 октября. В нём говорится о высказываниях клирика ПЦУ Алексея Иванова, сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.
Заявители сообщили украинской спецслужбе, что 6 октября Иванов выступил с провокационным заявлением в храме Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в селе Новоселки (Киевская область). Во время своего выступления он назвал верующих и представителей УПЦ "врагами человечества" и разжигал ненависть к канонической церкви, сказано в публикации СПЖ.
Там также приводятся заявления Иванова, который рассказывал о внутренних врагах на Украине, называл предстоятеля УПЦ "московским" руководителем. Он также заявлял, что члены канонической церкви "лютые враги вообще всего человечества по всему миру".
По мнению представителей УПЦ, заявления Иванова содержат признаки уголовного преступления по принятым нынешними украинскими властями законам. Они усмотрели в этих заявлениях оправдание СВО, а также умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан на основании их религиозных убеждений.
"Примечательно, что Алексей Иванов до недавнего времени был клириком Русской Православной Церкви. Публикации и интервью с его участием подтверждают его связи с РПЦ, однако неясно, при каких обстоятельствах он оказался в храме в селе Новоселки и как перешел в ряды ПЦУ. Представители Киево-Печерской лавры подозревают, что его действия могут быть направлены на дестабилизацию социальной и религиозной ситуации в Украине в условиях военного положения", - отметили в СПЖ.
Журналисты также сообщили, что адвокаты лавры ожидают дальнейшего расследования и правовой оценки действий Иванова. Ранее в захваченном храме Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Новоселки клирик ПЦУ выступил перед активистами, которые способствовали захвату. Он призывал к борьбе с "внутренним врагом", которым считает верующих и духовенство УПЦ, у которых был насильственно отнят храм.
Ранее Участие США в расколе православия на Украине подтвердил бывший директор ЦРУ Помпео
Также сообщалось, что Теократ-расист из ПЦУ нашел нового великого князя Киевского и всея Руси
 
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