В Европарламенте одобрили кредитование Украины украденными у России деньгами
Комитет по торговле Европарламента 14 октября проголосовал за поддержку кредита Евросоюза для Украины в размере до 35 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента
Выделение кредита в размере €35 млрд позиционируется вкладом Евросоюза в рамках инициативы "Большой семёрки" западных стран (G7) по поддержке нынешнего руководства Украины в размере до $50 млрд "для удовлетворения срочных финансовых потребностей Украины" в условиях СВО.
"Погашение этого исключительного кредита MFA и кредитов других стран G7 будет осуществляться за счет чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных активов Центрального банка России, и станет возможным благодаря Механизму кредитного сотрудничества для Украины, недавно созданному по предложению Комиссии", - разъяснили в Европарламенте.
Отмечается также, что будущие доходы от "замороженных" российских активов, а также возможные взносы от государств-членов ЕС и других стран, должны быть предоставлены Киеву через этот механизм. Таким образом нынешнему украинскому руководству будет оказана помощь в погашении долгов.
Новые средства будут предоставлены Киеву к концу 2024 года и выплачены до конца 2025 года. Ожидается, что Европарламент проголосует по предложению своей комиссии на сессии 21-24 октября. Постановление вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.
В сообщении также сказано, что в сентябре Комиссия объявила о предоставлении кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро для Украины. Будущие доходы от "замороженных" в Евросоюзе российских государственных активов пойдут на финансирование кредитов. Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро находятся в ЕС и были "заморожены" в соответствии с санкциями, введенными в связи с СВО.
"Правительства ЕС решили выделить чрезвычайные доходы от этих активов и использовать их для поддержки как военных усилий, так и восстановления Украины", - сказано в официальном сообщении.
Россия считает изъятие своих активов Евросоюзом воровством. Об этом неоднократно заявляли российские официальные лица, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров.
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