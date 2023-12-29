https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html

Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию

Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию - 29.12.2023 Украина.ру

Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию

Когда США пытаются замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой, это выглядит как желание сохранить лицо, считает военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-12-29T12:36

2023-12-29T12:36

2023-12-29T12:36

интервью

одесса

всу

сша

европа

россия

впк

нато

соледар

артемовск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Николаевич, что вы можете сказать о ситуации на фронте в СВО?- Обстановка в зоне СВО в конце 2023 года отличается динамизмом. Российские войска сохраняют активность на Купянском направлении, все туже затягивается авдеевская петля, наступают западнее Артемовска. Методично уничтожаются три бригады морской пехоты ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра.Активность ВСУ, наоборот, падает в связи с исчерпанием людских резервов и арсеналов США и НАТО, которые являются единственным источником пополнения. В связи с этим прогноз на зиму для них выглядит неутешительным.- Военные эксперты утверждают, что, отказавшись от активных наступательных действий, мы перемалываем резервы ВСУ. Так ли это?- В 2023 году ВСУ и НАТО потерпели стратегическое поражение. Ни одна из промежуточных целей наступления, в которое вложилось НАТО, не была достигнута. Освобождены города Соледар, Артемовск, Марьинка. Цифра потерь ВСУ 159 тысяч человек говорит сама за себя. А если добавить 766 танков, в том числе несколько десятков натовских, то мы увидим масштаб сражений Второй мировой войны. Всем понятно, кто оказался победителем.- Каков ваш прогноз на зимнюю кампанию?- Глядя на провал наступления ВСУ, у западных стратегов исчезает желание снабжать боеприпасами и финансировать не приносящее дохода предприятие. Сенат США ушел на зимние каникулы, под благовидным предлогом уклонившись от выделения 61 млрд долларов. Германия символически выделила какие-то крохи. Главное – это консолидированная немощь ВПК США и Европы.Поднатужившись, они могут за год выпустить 600 тысяч 155–мм снарядов. А артиллерии ВСУ нужно более двух миллионов. При таком соотношении украинская артиллерия обречена. А поскольку артиллерия поражает до 80% живой силы противника, то зимой ВСУ будут и дальше деградировать. Их будет перемалывать российская артиллерия. В Киеве и на Западе опасаются, не без оснований, обрушения фронта.Растет наступательная активность российских войск, выпуск оружия и боеприпасов российского оборонно-промышленного комплекса, идёт постоянное обновление не только вооружения, но и тактики. На фронте появились не только штурмовые подразделения, а и артиллерийские бригады большой мощности для прорыва на направлениях главного удара. Все это указывает на близкую активизацию боевых действий.Участившиеся ракетные и беспилотные удары по Одессе и ее пригородам косвенно намекают и подсказывают направление главного удара. Одно из направлений.- Ожидать ли главного удара, или лишь расширения географии освобождённых территорий?- Как говорил президент Владимир Путин на прямой линии и на расширенной коллегии Минобороны, мир наступит только тогда, когда будут достигнуты цели СВО. Речь идет не только об освобождении территорий, а о демилитаризации и денацификации Украины.- Насколько критичны полтора месяца на фронте для ВСУ, пока в США не примут решение о военной помощи Украине?- Это время не настолько критично, чтобы обрушился фронт и побежали украинские войска. Американцы сейчас хотят под благовидным предлогом выйти из игры и свалить все это на европейцев. Попытки замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой выглядит как желание сохранить лицо.Допустим, выделят 61 млрд долларов, а снарядов-то нет, а последний двигатель для "Абрамсов" выпущен 30 лет назад, последний "Стингер" выпущен 20 лет назад, следующий обещают в 2026 году. У них не получается быстро и качественно нарастить выпуск вооружений, как это сделала Россия.ВПК России за год нарастил производство в целом в четыре раза. Танков за год начали выпускать больше в шесть раз, артиллерийских снарядов - в 17 раз. Российская армия в этом году получила 1530 танков, 2500 БМП и 237 самолетов и вертолетов. Эти цифры технологически недосягаемым для США.Это было для Запада откровением и мир внимательно следит за стратегическим провалом. Мир убеждается, что Россия права, предлагая систему безопасности, а гегемон немощен и не может даже применить свои инструменты и декларации. То есть прокси-войска Украины не позволяют достичь поставленных целей. От этого у России растет число союзников, а у Запада их количество падает.- А Европа готова перенять эстафету по поддержке Украины?- Железный поток, организованный США и НАТО в помощь Киеву, на 70% зависел от США. В денежном выражении там примерно равные доли, но с точки зрения железа основную тяжесть вынесли США. Если США сделают шаг в сторону под предлогом защиты границы с Мексикой, ситуация станет еще хуже.- Наступил ли перелом в ситуации на фронте?- На Западе открыто признают, что Россия на фоне спецоперации совершила геополитическую революцию, когда Россия силой оружия убеждает мир в пользе мирных инструментов. Даже "Нью-Йорк Таймс" пишет, что расширение НАТО было ошибкой, это привело к конфликту. Россию не победить на поле боя. Еще полгода назад такое немыслимо было встретить в западной прессе. Россия показала, что не просто можно строить безопасный мир с учетом национальных интересов, но и специальной военной операцией утверждает, что нельзя иначе, это ультиматум времени.

https://ukraina.ru/20230916/1049439298.html

https://ukraina.ru/20231227/1052443120.html

https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html

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Александр Порунов

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