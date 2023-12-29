Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию - 29.12.2023 Украина.ру
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Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию
Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию - 29.12.2023 Украина.ру
Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию
Когда США пытаются замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой, это выглядит как желание сохранить лицо, считает военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-12-29T12:36
2023-12-29T12:36
интервью
одесса
всу
сша
европа
россия
впк
нато
соледар
артемовск
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Николаевич, что вы можете сказать о ситуации на фронте в СВО?- Обстановка в зоне СВО в конце 2023 года отличается динамизмом. Российские войска сохраняют активность на Купянском направлении, все туже затягивается авдеевская петля, наступают западнее Артемовска. Методично уничтожаются три бригады морской пехоты ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра.Активность ВСУ, наоборот, падает в связи с исчерпанием людских резервов и арсеналов США и НАТО, которые являются единственным источником пополнения. В связи с этим прогноз на зиму для них выглядит неутешительным.- Военные эксперты утверждают, что, отказавшись от активных наступательных действий, мы перемалываем резервы ВСУ. Так ли это?- В 2023 году ВСУ и НАТО потерпели стратегическое поражение. Ни одна из промежуточных целей наступления, в которое вложилось НАТО, не была достигнута. Освобождены города Соледар, Артемовск, Марьинка. Цифра потерь ВСУ 159 тысяч человек говорит сама за себя. А если добавить 766 танков, в том числе несколько десятков натовских, то мы увидим масштаб сражений Второй мировой войны. Всем понятно, кто оказался победителем.- Каков ваш прогноз на зимнюю кампанию?- Глядя на провал наступления ВСУ, у западных стратегов исчезает желание снабжать боеприпасами и финансировать не приносящее дохода предприятие. Сенат США ушел на зимние каникулы, под благовидным предлогом уклонившись от выделения 61 млрд долларов. Германия символически выделила какие-то крохи. Главное – это консолидированная немощь ВПК США и Европы.Поднатужившись, они могут за год выпустить 600 тысяч 155–мм снарядов. А артиллерии ВСУ нужно более двух миллионов. При таком соотношении украинская артиллерия обречена. А поскольку артиллерия поражает до 80% живой силы противника, то зимой ВСУ будут и дальше деградировать. Их будет перемалывать российская артиллерия. В Киеве и на Западе опасаются, не без оснований, обрушения фронта.Растет наступательная активность российских войск, выпуск оружия и боеприпасов российского оборонно-промышленного комплекса, идёт постоянное обновление не только вооружения, но и тактики. На фронте появились не только штурмовые подразделения, а и артиллерийские бригады большой мощности для прорыва на направлениях главного удара. Все это указывает на близкую активизацию боевых действий.Участившиеся ракетные и беспилотные удары по Одессе и ее пригородам косвенно намекают и подсказывают направление главного удара. Одно из направлений.- Ожидать ли главного удара, или лишь расширения географии освобождённых территорий?- Как говорил президент Владимир Путин на прямой линии и на расширенной коллегии Минобороны, мир наступит только тогда, когда будут достигнуты цели СВО. Речь идет не только об освобождении территорий, а о демилитаризации и денацификации Украины.- Насколько критичны полтора месяца на фронте для ВСУ, пока в США не примут решение о военной помощи Украине?- Это время не настолько критично, чтобы обрушился фронт и побежали украинские войска. Американцы сейчас хотят под благовидным предлогом выйти из игры и свалить все это на европейцев. Попытки замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой выглядит как желание сохранить лицо.Допустим, выделят 61 млрд долларов, а снарядов-то нет, а последний двигатель для "Абрамсов" выпущен 30 лет назад, последний "Стингер" выпущен 20 лет назад, следующий обещают в 2026 году. У них не получается быстро и качественно нарастить выпуск вооружений, как это сделала Россия.ВПК России за год нарастил производство в целом в четыре раза. Танков за год начали выпускать больше в шесть раз, артиллерийских снарядов - в 17 раз. Российская армия в этом году получила 1530 танков, 2500 БМП и 237 самолетов и вертолетов. Эти цифры технологически недосягаемым для США.Это было для Запада откровением и мир внимательно следит за стратегическим провалом. Мир убеждается, что Россия права, предлагая систему безопасности, а гегемон немощен и не может даже применить свои инструменты и декларации. То есть прокси-войска Украины не позволяют достичь поставленных целей. От этого у России растет число союзников, а у Запада их количество падает.- А Европа готова перенять эстафету по поддержке Украины?- Железный поток, организованный США и НАТО в помощь Киеву, на 70% зависел от США. В денежном выражении там примерно равные доли, но с точки зрения железа основную тяжесть вынесли США. Если США сделают шаг в сторону под предлогом защиты границы с Мексикой, ситуация станет еще хуже.- Наступил ли перелом в ситуации на фронте?- На Западе открыто признают, что Россия на фоне спецоперации совершила геополитическую революцию, когда Россия силой оружия убеждает мир в пользе мирных инструментов. Даже "Нью-Йорк Таймс" пишет, что расширение НАТО было ошибкой, это привело к конфликту. Россию не победить на поле боя. Еще полгода назад такое немыслимо было встретить в западной прессе. Россия показала, что не просто можно строить безопасный мир с учетом национальных интересов, но и специальной военной операцией утверждает, что нельзя иначе, это ультиматум времени.
https://ukraina.ru/20230916/1049439298.html
https://ukraina.ru/20231227/1052443120.html
https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html
соледар
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Александр Порунов
Александр Порунов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, одесса, всу, сша, европа, россия, впк, нато, соледар, артемовск, снаряды
Интервью, Одесса, ВСУ, США, Европа, Россия, ВПК, НАТО, Соледар, Артемовск, снаряды

Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революцию

12:36 29.12.2023
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Когда США пытаются замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой, это выглядит как желание сохранить лицо, считает военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр Николаевич, что вы можете сказать о ситуации на фронте в СВО?
- Обстановка в зоне СВО в конце 2023 года отличается динамизмом. Российские войска сохраняют активность на Купянском направлении, все туже затягивается авдеевская петля, наступают западнее Артемовска. Методично уничтожаются три бригады морской пехоты ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра.
Активность ВСУ, наоборот, падает в связи с исчерпанием людских резервов и арсеналов США и НАТО, которые являются единственным источником пополнения. В связи с этим прогноз на зиму для них выглядит неутешительным.
- Военные эксперты утверждают, что, отказавшись от активных наступательных действий, мы перемалываем резервы ВСУ. Так ли это?
- В 2023 году ВСУ и НАТО потерпели стратегическое поражение. Ни одна из промежуточных целей наступления, в которое вложилось НАТО, не была достигнута. Освобождены города Соледар, Артемовск, Марьинка.
Цифра потерь ВСУ 159 тысяч человек говорит сама за себя. А если добавить 766 танков, в том числе несколько десятков натовских, то мы увидим масштаб сражений Второй мировой войны. Всем понятно, кто оказался победителем.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 14:36
Александр Хроленко: Русская дубинушка уже довела ВСУ до ужаса, а вместе с КНДР она ухнет по США и НАТО
- Каков ваш прогноз на зимнюю кампанию?
- Глядя на провал наступления ВСУ, у западных стратегов исчезает желание снабжать боеприпасами и финансировать не приносящее дохода предприятие. Сенат США ушел на зимние каникулы, под благовидным предлогом уклонившись от выделения 61 млрд долларов. Германия символически выделила какие-то крохи.
Главное – это консолидированная немощь ВПК США и Европы.
Поднатужившись, они могут за год выпустить 600 тысяч 155–мм снарядов. А артиллерии ВСУ нужно более двух миллионов. При таком соотношении украинская артиллерия обречена. А поскольку артиллерия поражает до 80% живой силы противника, то зимой ВСУ будут и дальше деградировать.
Их будет перемалывать российская артиллерия. В Киеве и на Западе опасаются, не без оснований, обрушения фронта.
Растет наступательная активность российских войск, выпуск оружия и боеприпасов российского оборонно-промышленного комплекса, идёт постоянное обновление не только вооружения, но и тактики.
На фронте появились не только штурмовые подразделения, а и артиллерийские бригады большой мощности для прорыва на направлениях главного удара. Все это указывает на близкую активизацию боевых действий.
Участившиеся ракетные и беспилотные удары по Одессе и ее пригородам косвенно намекают и подсказывают направление главного удара. Одно из направлений.
- Ожидать ли главного удара, или лишь расширения географии освобождённых территорий?
- Как говорил президент Владимир Путин на прямой линии и на расширенной коллегии Минобороны, мир наступит только тогда, когда будут достигнуты цели СВО. Речь идет не только об освобождении территорий, а о демилитаризации и денацификации Украины.
Хроленко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря, 15:55
В США считают ошибкой расширение НАТО: Хроленко о революции в геополитике и фатальном промахе УкраиныВоенный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о главной ошибке ВСУ и о дальнейшем финансировании Украины, а также дал прогнозы на зимнюю военную кампанию
- Насколько критичны полтора месяца на фронте для ВСУ, пока в США не примут решение о военной помощи Украине?
- Это время не настолько критично, чтобы обрушился фронт и побежали украинские войска. Американцы сейчас хотят под благовидным предлогом выйти из игры и свалить все это на европейцев. Попытки замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой выглядит как желание сохранить лицо.
Допустим, выделят 61 млрд долларов, а снарядов-то нет, а последний двигатель для "Абрамсов" выпущен 30 лет назад, последний "Стингер" выпущен 20 лет назад, следующий обещают в 2026 году. У них не получается быстро и качественно нарастить выпуск вооружений, как это сделала Россия.
ВПК России за год нарастил производство в целом в четыре раза. Танков за год начали выпускать больше в шесть раз, артиллерийских снарядов - в 17 раз. Российская армия в этом году получила 1530 танков, 2500 БМП и 237 самолетов и вертолетов. Эти цифры технологически недосягаемым для США.
Это было для Запада откровением и мир внимательно следит за стратегическим провалом. Мир убеждается, что Россия права, предлагая систему безопасности, а гегемон немощен и не может даже применить свои инструменты и декларации. То есть прокси-войска Украины не позволяют достичь поставленных целей.
От этого у России растет число союзников, а у Запада их количество падает.
- А Европа готова перенять эстафету по поддержке Украины?
- Железный поток, организованный США и НАТО в помощь Киеву, на 70% зависел от США. В денежном выражении там примерно равные доли, но с точки зрения железа основную тяжесть вынесли США. Если США сделают шаг в сторону под предлогом защиты границы с Мексикой, ситуация станет еще хуже.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 12:07
США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию БайденаУкраинские генералы, и уж тем более их американские советники, прекрасно знали, что ресурсные базы Киева и Москвы несопоставимы
- Наступил ли перелом в ситуации на фронте?
- На Западе открыто признают, что Россия на фоне спецоперации совершила геополитическую революцию, когда Россия силой оружия убеждает мир в пользе мирных инструментов.
Даже "Нью-Йорк Таймс" пишет, что расширение НАТО было ошибкой, это привело к конфликту. Россию не победить на поле боя. Еще полгода назад такое немыслимо было встретить в западной прессе. Россия показала, что не просто можно строить безопасный мир с учетом национальных интересов, но и специальной военной операцией утверждает, что нельзя иначе, это ультиматум времени.
 
ИнтервьюОдессаВСУСШАЕвропаРоссияВПКНАТОСоледарАртемовскснаряды
 
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