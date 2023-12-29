Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак" - 29.12.2023 Украина.ру
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Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак"
Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак" - 29.12.2023 Украина.ру
Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак"
Главной темой в украинском экспертном сообществе и в обществе в целом остается внесенный Кабмином законопроект об усилении мобилизации. Реакция чрезвычайно бурная, оценки в основном негативные. Некоторые критики даже заподозрили инициаторов проекта в "зраде" (измене – Ред.)
2023-12-29T04:36
2023-12-29T04:36
эксклюзив
сво
всу
мобилизация
игорь мосийчук
вадим карасев
юлия тимошенко
политика
экономика
эксперты
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Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат.Документ предусматривает отмену отсрочки для инвалидов третьей группы, граждане должны будут регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.Эти предлагаемые проектом жесткие меры вызвали в обществе настоящую панику. Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной "АТО" Игорь Мосийчук заявил в эфире ютуб-канала "Дикий live", что этим законопроектом уничтожается будущее страны. По его словам, важнее сохранить не территории, а сохранить украинскую нацию, которая "находится под угрозой уничтожения".Мосийчук сослался на данные Госкомстата, согласно которым на Украине проживают сейчас около 22 миллионов человек, из них половина, 11 миллионов, пенсионеры. Остается 11 миллионов, из них полтора миллиона сейчас в армии, остается 9,5 миллиона человек, отметил политик. Он продолжил: из них где-то 5 миллионов – это женщины и дети. Из оставшихся 4,5 миллионов надо отнять больных и тех, кто "сбежал, но числится"."И у нас остается – ну, полтора-два миллиона", – подсчитал Мосийчук, добавив, что из них репродуктивного населения – "в лучшем случае, половина". Он напомнил, что некоторые представители власти уже говорили о намерении привлечь в будущем мигрантов для восстановления страны."Я считаю, что есть план, и этот план осуществляется нынешней властью Украины, о создании вместо украинской нации на территории Украины какой-то мультикультурной субстанции. По-другому я все эти действия объяснить не могу. И этот идиотский диверсионный законопроект… это серьезнейший элемент вот этих всех вещей", – заявил экс-нардеп.Законопроект является документом мятежным и призванным развалить Украину на 26 независимых республик, считает украинский адвокат Ростислав Кравец. По его мнению, теми, кто готовил проект, должны заинтересоваться соответствующие службы."Если цель — запугать всех, если цель сделать так, чтобы украинцы не возвращались в Украину, чтобы они ненавидели собственное государство, я думаю, что вот этим законопроектом они могут этого достигнуть и поднять до невиданных высот антирейтинги собственные", – сказал Кравец в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Юрист добавил, что "любой депутат, который попытается поставить свою подпись, и любая партия — ну, в принципе, они ставят крест на своей политической карьере"."Об этом будут помнить все. Потому что… подобные законопроекты, в том числе в отношении инвалидов, в отношении ученых — это геноцид собственного народа", – подчеркнул Кравец.Адвокат также отметил, что разработчики проекта, возлагая обязанности обеспечивать призыв и вести воинский учет на местные органы власти, преследуют цель разделения Украины, чтобы было "как в том известном сериале – 26 отдельных республик"."Я считаю, что люди, которые за этим стоят, которые это разрабатывали и вносили, они совершили государственную измену и попытку государственного переворота", – заявил Кравец.По его словам, граждане Украины, которые находятся за границей, предпочтут потерять гражданство и будут "любить Родину на расстоянии". При этом разные страны будут конкурировать за украинцев.Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко считает, что в законопроекте "прослеживается красной нитью месть для тех, кто не хочет воевать"."И эта месть направлена на нарушение основоположных прав и свобод. Более того, если бы у нас был нормальный рабочий Конституционный суд, он бы провёл логическую цепочку, доказал и показал, что некоторые части санкций, которые там прописаны, они лишают даже права на жизнь", – заявил нардеп на канале политолога Вадима Карасева.Политик подчеркнул, что "это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол". И предостерег: эти собаки "станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект".Проявления этого "обратного эффекта уже наблюдаются. Украинское издание "Провинция" пишет, что "самые невинные призывы (в соцсетях – Ред.): перестать по улицам по одному, объединяться в группы и "ловить на живца" сотрудников ТЦК". При этом рекомендуется "иметь при себе биты, газовые баллончики и другие полезные для ведения диалога предметы"."Самые системные активисты призывают к новой Колиивщине", – отмечает издание. Автор публикации Геннадий Сапрыкин подчеркивает, что Украину через пару недель (голосование в Верховной Раде состоится, по всей вероятности, после 10 января) могут превратить в концентрационный лагерь с неограниченной властью людей в камуфляже и задается вопросом: будут ли зеки защищать концлагерь?Судьба проекта в парламенте вряд ли будет простой. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже заявила, что ее команда не будет голосовать в Верховной Раде за законопроект в том виде, в каком он представлен. По ее словам, мобилизация необходима, но данный законопроект (номер 10378) "не решает проблему, он неэффективный, он неконституционный".Лидер "Батькивщины" в своем видеообращении предложила "не возраст призыва понижать, а призвать в ряды ВСУ "50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, Бюро экономической безопасности". А Зеленского попросила предложить некий "план Б нашей победы", предложить "выход из этого сложного, достаточно трагического положения". Что будет с гражданами Украины, находящимися в других странах? Они в тревоге. Как отмечает оппозиционный украинский телеграм-канал "ЗеРада", внесенный Кабмином "драконовский законопроект о мобилизации спровоцировал у украинцев паническую активность: тысячи украинцев за рубежом штурмуют посольства в надежде продлить сроки истекающих документов, тысячи сограждан снимают наличность с банковских счетов и карт, во избежание их блокировки, многие принялись переоформлять имущество у нотариусов на родственниц-женщин".По мнению авторов канала, "Последствия этого процесса для Зеленского и всей Зе-власти – губительные, но точку бифуркации Банковая уже прошла".Мы уже приводили мнения многих украинских экспертов, сомневающихся в реалистичности планов Киева загнать в ряды ВСУ и тех украинцев, кто сумел выехать за кордон. Но так думают не все. Донецкий журналист и политолог Рамиль Замдыханов считает, что не просто так руководители киевского режима синхронно заговорили о выдаче бежавших от мобилизации.По его мнению, высказанному на канале израильского журналиста Александра Вальдмана, все эти заявления делаются согласованно. В Европе сначала будут говорить, что беглецов не выдадут, но это лишь для того чтобы "сохранить лицо", а потом будут какие-то подвижки в этом процессе.Европа помогает Киеву и оружием, и финансами, а тут – "совершенно законный, с точки зрения украинского правительства, ресурс — живые люди, которыми нужно затыкать дыру на фронте, которые сейчас где-то прячутся в европейских городах и селах", отметил политолог. По его мнению, если Киев попросит их отдать, то – отдадут.
https://ukraina.ru/20231228/1052439636.html
https://ukraina.ru/20231227/1052408474.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, всу, мобилизация, игорь мосийчук, вадим карасев, юлия тимошенко, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, ВСУ, мобилизация, Игорь Мосийчук, Вадим Карасев, Юлия Тимошенко, политика, экономика, эксперты

Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак"

04:36 29.12.2023
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Главной темой в украинском экспертном сообществе и в обществе в целом остается внесенный Кабмином законопроект об усилении мобилизации. Реакция чрезвычайно бурная, оценки в основном негативные. Некоторые критики даже заподозрили инициаторов проекта в "зраде" (измене – Ред.)
Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В случае принятия закона, все военнообязанные независимо от получения повестки будут должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты её продолжения прибыть в военкомат.
Документ предусматривает отмену отсрочки для инвалидов третьей группы, граждане должны будут регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
Эти предлагаемые проектом жесткие меры вызвали в обществе настоящую панику. Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной "АТО" Игорь Мосийчук заявил в эфире ютуб-канала "Дикий live", что этим законопроектом уничтожается будущее страны.
По его словам, важнее сохранить не территории, а сохранить украинскую нацию, которая "находится под угрозой уничтожения".
Мосийчук сослался на данные Госкомстата, согласно которым на Украине проживают сейчас около 22 миллионов человек, из них половина, 11 миллионов, пенсионеры. Остается 11 миллионов, из них полтора миллиона сейчас в армии, остается 9,5 миллиона человек, отметил политик.
Он продолжил: из них где-то 5 миллионов – это женщины и дети. Из оставшихся 4,5 миллионов надо отнять больных и тех, кто "сбежал, но числится".
"И у нас остается – ну, полтора-два миллиона", – подсчитал Мосийчук, добавив, что из них репродуктивного населения – "в лучшем случае, половина".
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 04:21
Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизацииВ украинском экспертном сообществе и в СМИ обсуждают, какой эффект возымеют представленный Кабмином драконовский законопроект об усилении мобилизации и громкие заявления официальных лиц об ответственности для уклонистов и нарушителей как внутри страны, так и за границей
Он напомнил, что некоторые представители власти уже говорили о намерении привлечь в будущем мигрантов для восстановления страны.
"Я считаю, что есть план, и этот план осуществляется нынешней властью Украины, о создании вместо украинской нации на территории Украины какой-то мультикультурной субстанции.
По-другому я все эти действия объяснить не могу. И этот идиотский диверсионный законопроект… это серьезнейший элемент вот этих всех вещей", – заявил экс-нардеп.
Законопроект является документом мятежным и призванным развалить Украину на 26 независимых республик, считает украинский адвокат Ростислав Кравец. По его мнению, теми, кто готовил проект, должны заинтересоваться соответствующие службы.
"Если цель — запугать всех, если цель сделать так, чтобы украинцы не возвращались в Украину, чтобы они ненавидели собственное государство, я думаю, что вот этим законопроектом они могут этого достигнуть и поднять до невиданных высот антирейтинги собственные", – сказал Кравец в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
Юрист добавил, что "любой депутат, который попытается поставить свою подпись, и любая партия — ну, в принципе, они ставят крест на своей политической карьере".
"Об этом будут помнить все. Потому что… подобные законопроекты, в том числе в отношении инвалидов, в отношении ученых — это геноцид собственного народа", – подчеркнул Кравец.
Адвокат также отметил, что разработчики проекта, возлагая обязанности обеспечивать призыв и вести воинский учет на местные органы власти, преследуют цель разделения Украины, чтобы было "как в том известном сериале – 26 отдельных республик".
"Я считаю, что люди, которые за этим стоят, которые это разрабатывали и вносили, они совершили государственную измену и попытку государственного переворота", – заявил Кравец.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря, 04:12
"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьмиИдти воевать добровольно украинцы больше не хотят, восполнять тяжелые потери ВСУ становится все сложнее. Поэтому власти берут курс на ужесточение мобилизации
По его словам, граждане Украины, которые находятся за границей, предпочтут потерять гражданство и будут "любить Родину на расстоянии". При этом разные страны будут конкурировать за украинцев.
Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко считает, что в законопроекте "прослеживается красной нитью месть для тех, кто не хочет воевать".
"И эта месть направлена на нарушение основоположных прав и свобод. Более того, если бы у нас был нормальный рабочий Конституционный суд, он бы провёл логическую цепочку, доказал и показал, что некоторые части санкций, которые там прописаны, они лишают даже права на жизнь", – заявил нардеп на канале политолога Вадима Карасева.
Политик подчеркнул, что "это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол". И предостерег: эти собаки "станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект".
Проявления этого "обратного эффекта уже наблюдаются. Украинское издание "Провинция" пишет, что "самые невинные призывы (в соцсетях – Ред.): перестать по улицам по одному, объединяться в группы и "ловить на живца" сотрудников ТЦК".
При этом рекомендуется "иметь при себе биты, газовые баллончики и другие полезные для ведения диалога предметы".
26 декабря, 04:23
Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страныВ Киеве начинают задумываться, сможет ли выжить государство без собственного производства вооружений и боеприпасов. Пока киевский режим получает все это от Запада, но Запад ведь может в любой момент изменить позицию
"Самые системные активисты призывают к новой Колиивщине", – отмечает издание.
Автор публикации Геннадий Сапрыкин подчеркивает, что Украину через пару недель (голосование в Верховной Раде состоится, по всей вероятности, после 10 января) могут превратить в концентрационный лагерь с неограниченной властью людей в камуфляже и задается вопросом: будут ли зеки защищать концлагерь?
Судьба проекта в парламенте вряд ли будет простой. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже заявила, что ее команда не будет голосовать в Верховной Раде за законопроект в том виде, в каком он представлен. По ее словам, мобилизация необходима, но данный законопроект (номер 10378) "не решает проблему, он неэффективный, он неконституционный".
Лидер "Батькивщины" в своем видеообращении предложила "не возраст призыва понижать, а призвать в ряды ВСУ "50% всех силовиков, которые работают в полиции, прокуратуре, Бюро экономической безопасности". А Зеленского попросила предложить некий "план Б нашей победы", предложить "выход из этого сложного, достаточно трагического положения".
Что будет с гражданами Украины, находящимися в других странах? Они в тревоге. Как отмечает оппозиционный украинский телеграм-канал "ЗеРада", внесенный Кабмином "драконовский законопроект о мобилизации спровоцировал у украинцев паническую активность: тысячи украинцев за рубежом штурмуют посольства в надежде продлить сроки истекающих документов, тысячи сограждан снимают наличность с банковских счетов и карт, во избежание их блокировки, многие принялись переоформлять имущество у нотариусов на родственниц-женщин".
По мнению авторов канала, "Последствия этого процесса для Зеленского и всей Зе-власти – губительные, но точку бифуркации Банковая уже прошла".
Мы уже приводили мнения многих украинских экспертов, сомневающихся в реалистичности планов Киева загнать в ряды ВСУ и тех украинцев, кто сумел выехать за кордон. Но так думают не все. Донецкий журналист и политолог Рамиль Замдыханов считает, что не просто так руководители киевского режима синхронно заговорили о выдаче бежавших от мобилизации.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 10:35
Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родинуСоответствующее обращение Яак Мадисон направил в посольство Украины, сообщает гостелерадиокомпания Эстонии ERR
По его мнению, высказанному на канале израильского журналиста Александра Вальдмана, все эти заявления делаются согласованно. В Европе сначала будут говорить, что беглецов не выдадут, но это лишь для того чтобы "сохранить лицо", а потом будут какие-то подвижки в этом процессе.
Европа помогает Киеву и оружием, и финансами, а тут – "совершенно законный, с точки зрения украинского правительства, ресурс — живые люди, которыми нужно затыкать дыру на фронте, которые сейчас где-то прячутся в европейских городах и селах", отметил политолог.
По его мнению, если Киев попросит их отдать, то – отдадут.
 
ЭксклюзивСВОВСУмобилизацияИгорь МосийчукВадим КарасевЮлия Тимошенкополитикаэкономикаэксперты
 
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