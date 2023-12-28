Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском. Об этом сообщили 28 декабря в Минобороны РФ
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - указали в ведомстве.
Также там перечислили другие успехи россиян на разных направлениях.
На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих, также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили гаубицы ВСУ английского и американского производства.
На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки националистов в районе Червоной Дибровы и Григоровки. Противник потерял до 210 военнослужащих.
Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на Донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат.