Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ - 28.12.2023 Украина.ру
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Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ - 28.12.2023 Украина.ру
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском. Об этом сообщили 28 декабря в Минобороны РФ
2023-12-28T14:43
2023-12-28T14:43
потери
всу
новости
штурмовик
су-25
краматорск
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"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - указали в ведомстве.Также там перечислили другие успехи россиян на разных направлениях.На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих, также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили гаубицы ВСУ английского и американского производства.На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки националистов в районе Червоной Дибровы и Григоровки. Противник потерял до 210 военнослужащих.Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на Донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат.
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потери, всу, новости, штурмовик, су-25, краматорск
потери, ВСУ, Новости, штурмовик, Су-25, Краматорск

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ

14:43 28.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
 Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском. Об этом сообщили 28 декабря в Минобороны РФ
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - указали в ведомстве.
Также там перечислили другие успехи россиян на разных направлениях.
На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих, также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили гаубицы ВСУ английского и американского производства.
На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки националистов в районе Червоной Дибровы и Григоровки. Противник потерял до 210 военнослужащих.
Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на Донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат.
 
потериВСУНовостиштурмовикСу-25Краматорск
 
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