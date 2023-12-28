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Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ - 28.12.2023 Украина.ру

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском. Об этом сообщили 28 декабря в Минобороны РФ

2023-12-28T14:43

2023-12-28T14:43

2023-12-28T14:43

потери

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краматорск

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"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - указали в ведомстве.Также там перечислили другие успехи россиян на разных направлениях.На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении составили до 115 военнослужащих, также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили гаубицы ВСУ английского и американского производства.На Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки националистов в районе Червоной Дибровы и Григоровки. Противник потерял до 210 военнослужащих.Также российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на Донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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потери, всу, новости, штурмовик, су-25, краматорск