https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html

США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена

США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена - 28.12.2023 Украина.ру

США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена

Украинские генералы, и уж тем более их американские советники, прекрасно знали, что ресурсные базы Киева и Москвы несопоставимы

2023-12-28T12:07

2023-12-28T12:07

2023-12-28T12:07

мнения

украина

владимир зеленский

сша

россия

джо байден

всу

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052465010_0:264:2844:1863_1920x0_80_0_0_be4b9eccf765f8e40dac52f394b46823.jpg.webp

Оптимизм украинцев, заставлявший их идти на всё большую конфронтацию с Москвой, вплоть до начала военных действий, объясняется наивной верой в то, что их примут в НАТО и ЕС, что западные армии будут воевать за них с Россией. Среди прочего он базировался на действительно широкомасштабной военной и финансовой помощи, которую оказывал Украине Запад в 2022 году и в первой половине 2023 года.Если Кулеба даже сейчас испытывает щенячий восторг от того, что его посадили за один стол с членами НАТО, а не с гостями саммита, можно себе только представить, какими важными персонами чувствовали себя украинцы в 2022 году, когда их всюду в Европе принимали с аплодисментами, вводили против России санкции, а им по первой же просьбе давали такие суммы, на которые ни одна предшествующая украинская власть и не подумала бы претендовать.Зеленский только за 2022 год получил почти столько же, сколько все предыдущие правительства Украины до него вместе взятые. А вместе с финансированием, выделенным в 2023 году, оставил далеко позади совокупное "достижение" предшественников.Казалось бы, понятно, что такой потенциал надо расходовать осторожно: занять жёсткую оборону и заняться увеличением численности армии, обеспечением её техникой и боеприпасами, подготовкой резервных соединений.Напомню, что и Западом, и украинскими властями была поставлена цель победить Россию. У нас часто ошибочно считают, что победа Украины – это нанесение российским войскам поражения на поле боя, захват российской территории и принуждение к выгодному Украине и Западу миру под угрозой военной и политической катастрофы (либо стимуляция такой катастрофы). На самом деле победа не требует столь радикального подхода и таких значительных успехов (не достижимых в войне с ядерной сверхдержавой).Испокон веков победой в войне считался срыв планов противника. В данном случае для Украины и для Запада победой было бы принуждение России к отказу от требований по отводу от российских границ инфраструктуры НАТО. На Украине местные политики этого тоже не понимали, считая, что минимум достижений, обеспечивающих победу – принуждение Москвы к выводу войск из всех бывших украинских регионов, включая Крым и Севастополь.Но американцы прекрасно знали, что им для победы надо добиться только одного – отказа России от дальнейшей военной активности и согласия Москвы на переговоры на условиях достигнутого status quo.Тем не менее, именно американские советники активно поддержали намерение украинских генералов в 2023 году организовать масштабную наступательную операцию. С точки зрения логики – абсурд. Зачем рисковать наступлением на подготовленную оборону, если можно просто сидеть в жёсткой обороне самому?При разумном и экономном расходовании резервов Украина до сих пор располагала бы существенным количеством подготовленных резервов для блокирования российских прорывов, мобилизация не вызывала бы такую истерику, возможно, что даже поток добровольцев, существенно сократившись, не иссяк бы вовсе. По крайней мере, по сообщениям очевидцев, ещё летом, до окончательного провала украинского наступления, в одесских ТЦК можно было увидеть довольно существенные (по нескольку десятков человек в день) группы добровольцев.Ещё раз подчеркну, что в Вашингтоне, в отличие от Киева, не только не надеялись взять Москву, но изначально не очень рассчитывали даже на то, что удастся заставить Россию отказаться от новых регионов уже принятых в её состав. Главная же американская цель – истощить военные возможности России надёжнее достигалась в обороне, а не в наступлении. Зачем же они поддержали идею наступления?Ответ прост, но лежит он в плоскости американской внутренней политики. Администрация Байдена прекрасно понимала, что контролирующие палату представителей конгресса республиканцы в предвыборный год постараются продемонстрировать избирателям неспособность демократов эффективно защищать интересы США. Проще всего это достигается блокированием средств, выделяемых на военную помощь воюющим союзникам.Так оно и случилось. Начиная с октября месяца конгресс не выделил ни копейки, отклонив все запросы администрации о военной помощи союзникам, причём не только Украине, но и Израилю.Чтобы предотвратить блокирование финансирования союзников конгрессом, у администрации был один выход – продемонстрировать выдающиеся достижения на украинском фронте (другого до октября не было). Байдену не важно было, смогут ли украинцы воспользоваться результатами своего прорыва к Мелитополю или постепенно отойдут на исходные позиции. Ему был нужен сам прорыв ради прорыва.Если бы план, о котором сейчас открыто говорят украинские и американские генералы (за три месяца выйти к Мелитополю, обойти его, блокировав с суши, и начать бои на мариупольском и крымском направлениях) был выполнен, то как раз к началу финансового года (когда конгресс голосовал бы за бюджет) Украина находилась бы на пике успеха, а неизбежный разгром вошедших в прорыв соединений произошёл бы позже, к Новому году, когда бюджет давно был бы принят.Демократы резонно считали, что республиканцы не осмелились бы оставить без поддержки успешно наступавшую украинскую армию, так как тогда вина за поражение американского союзника пала бы на них (а избиратели этого не любят). Соответственно, украинский прорыв позволил бы демократам занять жёсткую позицию по вопросу о параметрах бюджета, так как отказ от его согласования республиканцами приводил к остановке финансирования ВСУ в разгар их наступления. Украинцы своими жизнями должны были оплатить принятие выгодного демократам бюджета США предвыборного года.После того, как с украинским наступлением не сложилось, уже никто никуда не торопится. США считают, что Израиль продержится до выделения помощи за счёт внутреннего ресурса, Тайвань пока не воюет, так что тоже подождёт, а не оправдавшая надежд Украина пусть крутится, как может – Вашингтон не платит проигравшим союзникам. Приз получает только победитель.Тем более, что проигрыш Украины на поле боя поставил демократов в крайне невыгодную позицию не только по бюджетному вопросу, но в предвыборной гонке в целом (причём не только в президентской, но и на выборах в конгресс).Они проиграли на Украине и вместе с Украиной до того, как республиканцы успели урезать им финансирование. Теперь республиканцы радостно используют в своей избирательной кампании тезис о бездарно потраченных и частично разворованных сотнях миллиардов долларов американских налогоплательщиков. В таких условиях пробивать что-то для Украины администрации тяжело, хоть она и пытается.Именно поэтому украинские политики и генералы говорят о новом наступлении и даже пытаются организовать под него новую, более широкую, волну мобилизации. Они пытаются убедить американцев, что, если дать им деньги и оружие, то они ещё способны не просто стабилизировать фронт, а даже потеснить российские войска на каких-то направлениях, что можно будет подать как невиданный успех ВСУ, особенно после захлестнувших сейчас западные СМИ пессимистичных оценок перспектив Украины.Украинцы надеются, что администрация Байдена вернётся к своим прошлогодним планам и даст им ещё один шанс. Байден бы был и не против, чтобы украинцы совершили ещё одну самоубийственную попытку наступления, но денег у него нет и как минимум до февраля (а возможно и дольше) не будет.Передачу же техники и боеприпасов из арсеналов США, блокируют военные, открыто заявляющие, что в таком случае им не хватит на готовящуюся войну с Китаем, на помощь Израилю и на поддержку западноевропейских союзников в случае их прямого столкновения с Россией. Киеву фактически говорят: вы там как-нибудь сами начните, а если у вас получится, то и мы подтянемся.Именно пониманием того, что попытка переломить ситуацию на фронте лишь за счёт новой мобилизации (без западных денег и техники) чревата бездарной быстрой гибелью новых десятков и даже сотен тысяч необученных и плохо вооружённых рекрутов, брошенных в бой против профессиональной российской армии, вызваны осторожные танцы всех украинских политиков и партий вокруг нового закона о мобилизации. Его вроде бы все считают необходимым, но каждый старается подать как не свою инициативу.Президент говорит, что новая мобилизация нужна военным. Те отвечают, что, мол, ничего не просили, но люди, "чтобы воевать", им действительно нужны. Вносит законопроект Минобороны, поддерживаемое депутатами пропрезидентских "Слуг народа", при этом министр воздерживается от слишком активной поддержки законопроекта, а представители парламентского большинства намекают на то, что не очень-то и хотят за этот закон голосовать.Украинские власти опасаются, что новая волна трупов, неизбежная как результат новой волны мобилизации, грозит захлестнуть уже и столицу, и западные регионы, окончательно лишая правительство поддержки.Киев попал в замкнутый круг. Чтобы воевать дальше, ему нужны деньги и техника. Чтобы получить деньги и технику, надо начать новое наступление с тем, что есть. Если начать новое наступление с тем, что есть, денег и техники можно не дождаться, так как толпы мобилизованных без техники и боеприпасов ничего не могут изменить на фронте, зато их гибель может многое изменить в тылу.Но деваться некуда: не воевать киевские власти не могут, пробить для них новые бюджеты без успехов на фронте Байден не может. В этих условиях массовая гибель мобилизованных становится не такой уж бессмысленной, поскольку позволяет киевским банкротам протянуть время и подождать не изменится ли что-то у американских и европейских банкротов и не появится ли вожделенная помощь. Самые же оторванные от жизни всё ещё мечтают о войне НАТО с Россией, которая, по их мысли, должна будет спасти Украину.В общем, как не крути, хочешь, не хочешь, "евроукраинец", а умирать надо – бумеранг вернулся, майдан требует жертв. Профессиональные нацистские боевики (ударная сила майдана) закончились. Настало время людей с пятью высшими образованиями, десятью иностранными языками и, главное, "с хорошими лицами" отправляться на передний край."Достижения майдана" сами себя не защитят. Сами же любили говорить, что свободу надо периодически поливать кровью, иначе она, мол не растёт. Украинцам выпал уникальный шанс – пролить кровь ради увеличения шансов демократов не проиграть выборы 2024 года всухую. Должны радоваться, а они грустят.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231227/1052442622.html

https://ukraina.ru/20231227/1052436919.html

https://ukraina.ru/20231222/1052335726.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, украина, владимир зеленский, сша, россия, джо байден, всу, мобилизация