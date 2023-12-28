https://ukraina.ru/20231228/1052463775.html
Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico
Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico - 28.12.2023 Украина.ру
Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico
Администрация президента США Джо Байдена и чиновники Евросоюза "незаметно" корректируют цели Украины с полной победы над Россией на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны, что допускает передачу РФ части территории Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico
2023-12-28T11:52
2023-12-28T11:52
2023-12-28T11:52
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Белый дом и Пентагон публично заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло, и что они по-прежнему поддерживают требования Украины о полном выводе российских военных со всех территорий страны, включая Крым и Донбасс. Однако непосредственно с Киевом официальные лица сейчас обсуждают переход от по большей части неудачного контрнаступления Владимира Зеленского "на более сильную оборонительную позицию". По словам чиновников, это включает в себя усиление систем ПВО, строительство укреплений и заграждений на востоке, а также возведение заграждений вдоль границы Украины с Белоруссией.Администрация Байдена также считает важным быстрое возрождение собственной оборонной промышленности Украины, способной поставлять ВСУ самые необходимые вооружения.По словам представителя Белого дома, большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах.Одновременно он подчеркнул, что никаких переговоров пока не планируется и что ВСУ местами всё ещё продолжают наступление."Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить [от своей предыдущей позиции] из-за политических рисков", - отметил представитель Конгресса, знакомый с настроениями в Белом доме.Издание отмечает, что для Байдена вести почти двухлетнюю войну в разгар чрезвычайно трудной избирательной кампании "в лучшем случае окажется непростой задачей". А в своей риторике президент перешёл от обещаний, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", к заявлениям о том, что США будут оказывать поддержку "пока мы можем" и утверждениям, что Украина уже одержала "огромную победу", а Путин "потерпел неудачу".По мнению ряда аналитиков, такая риторика является сигналом: будьте готовы объявить о частичной победе и найдите способ для заключения с Москвой перемирия, оставляющего Украину частично разделённой.Для президента России Владимира Путина горячим вопросом является вступление Украины в НАТО, и он, полагают эксперты издания, в первую очередь заинтересован в стратегическом соглашении с Вашингтоном, согласно которому этого не произойдёт. Администрация Байдена продолжает публично заявлять, что переговоры о членстве в НАТО сейчас не ведутся, однако ранее о будущем членстве Украины в альянсе уже было сказано совершенно определённо.
https://ukraina.ru/20231228/1052458461.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, украина, европа, всу, нато, сво, россия, владимир путин
Новости, США, Джо Байден, Украина, Европа, ВСУ, НАТО, СВО, Россия, Владимир Путин
Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico
Администрация президента США Джо Байдена и чиновники Евросоюза "незаметно" корректируют цели Украины с полной победы над Россией на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны, что допускает передачу РФ части территории Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico
Белый дом и Пентагон публично заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло, и что они по-прежнему поддерживают требования Украины о полном выводе российских военных со всех территорий страны, включая Крым и Донбасс. Однако непосредственно с Киевом официальные лица сейчас обсуждают переход от по большей части неудачного контрнаступления Владимира Зеленского "на более сильную оборонительную позицию". По словам чиновников, это включает в себя усиление систем ПВО, строительство укреплений и заграждений на востоке, а также возведение заграждений вдоль границы Украины с Белоруссией.
Администрация Байдена также считает важным быстрое возрождение собственной оборонной промышленности Украины, способной поставлять ВСУ самые необходимые вооружения.
По словам представителя Белого дома, большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах.
"Это была наша концепция на протяжении всего дела: единственный способ закончить эту войну… это переговоры. Мы хотим, чтобы Украина имела самую сильную позицию, когда это произойдёт, и могла удерживать свою территорию", - сказал чиновник на условиях анонимности.
Одновременно он подчеркнул, что никаких переговоров пока не планируется и что ВСУ местами всё ещё продолжают наступление.
"Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить [от своей предыдущей позиции] из-за политических рисков", - отметил представитель Конгресса, знакомый с настроениями в Белом доме.
Издание отмечает, что для Байдена вести почти двухлетнюю войну в разгар чрезвычайно трудной избирательной кампании "в лучшем случае окажется непростой задачей". А в своей риторике президент перешёл от обещаний, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", к заявлениям о том, что США будут оказывать поддержку "пока мы можем" и утверждениям, что Украина уже одержала "огромную победу", а Путин "потерпел неудачу".
По мнению ряда аналитиков, такая риторика является сигналом: будьте готовы объявить о частичной победе и найдите способ для заключения с Москвой перемирия, оставляющего Украину частично разделённой.
"Переход к обороне может выиграть Украине время, необходимое для того, чтобы в конечном итоге заставить Путина пойти на приемлемый компромисс. Вполне вероятно, что переход на оборонительную позицию позволит украинцам экономить ресурсы, в то время как будущие успехи России будут выглядеть маловероятными", - заявил изданию эксперт по разведке в Военном колледже армии США Энтони Пфафф.
Для президента России Владимира Путина горячим вопросом является вступление Украины в НАТО, и он, полагают эксперты издания, в первую очередь заинтересован в стратегическом соглашении с Вашингтоном, согласно которому этого не произойдёт. Администрация Байдена продолжает публично заявлять, что переговоры о членстве в НАТО сейчас не ведутся, однако ранее о будущем членстве Украины в альянсе уже было сказано совершенно определённо.