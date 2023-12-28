https://ukraina.ru/20231228/1052463775.html

Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico

Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico - 28.12.2023 Украина.ру

Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico

Администрация президента США Джо Байдена и чиновники Евросоюза "незаметно" корректируют цели Украины с полной победы над Россией на улучшение своей позиции в возможных переговорах о прекращении войны, что допускает передачу РФ части территории Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico

2023-12-28T11:52

2023-12-28T11:52

2023-12-28T11:52

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Белый дом и Пентагон публично заявляют, что официальных изменений в политике администрации не произошло, и что они по-прежнему поддерживают требования Украины о полном выводе российских военных со всех территорий страны, включая Крым и Донбасс. Однако непосредственно с Киевом официальные лица сейчас обсуждают переход от по большей части неудачного контрнаступления Владимира Зеленского "на более сильную оборонительную позицию". По словам чиновников, это включает в себя усиление систем ПВО, строительство укреплений и заграждений на востоке, а также возведение заграждений вдоль границы Украины с Белоруссией.Администрация Байдена также считает важным быстрое возрождение собственной оборонной промышленности Украины, способной поставлять ВСУ самые необходимые вооружения.По словам представителя Белого дома, большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена ​​на укрепление позиции Украины на любых будущих переговорах.Одновременно он подчеркнул, что никаких переговоров пока не планируется и что ВСУ местами всё ещё продолжают наступление."Эти дискуссии [о мирных переговорах] начинаются, но [администрация] не может публично отступить [от своей предыдущей позиции] из-за политических рисков", - отметил представитель Конгресса, знакомый с настроениями в Белом доме.Издание отмечает, что для Байдена вести почти двухлетнюю войну в разгар чрезвычайно трудной избирательной кампании "в лучшем случае окажется непростой задачей". А в своей риторике президент перешёл от обещаний, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", к заявлениям о том, что США будут оказывать поддержку "пока мы можем" и утверждениям, что Украина уже одержала "огромную победу", а Путин "потерпел неудачу".По мнению ряда аналитиков, такая риторика является сигналом: будьте готовы объявить о частичной победе и найдите способ для заключения с Москвой перемирия, оставляющего Украину частично разделённой.Для президента России Владимира Путина горячим вопросом является вступление Украины в НАТО, и он, полагают эксперты издания, в первую очередь заинтересован в стратегическом соглашении с Вашингтоном, согласно которому этого не произойдёт. Администрация Байдена продолжает публично заявлять, что переговоры о членстве в НАТО сейчас не ведутся, однако ранее о будущем членстве Украины в альянсе уже было сказано совершенно определённо.

https://ukraina.ru/20231228/1052458461.html

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новости, сша, джо байден, украина, европа, всу, нато, сво, россия, владимир путин