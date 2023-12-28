https://ukraina.ru/20231228/1052456303.html

"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине

"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине - 28.12.2023 Украина.ру

"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что многих смертей удалось бы избежать, если бы был принят предложенный им в 2022 году план урегулирования конфликта на Украине

2023-12-28T07:14

2023-12-28T07:14

2023-12-28T07:28

илон маск

план

конфликт

украина

новости

зарубежье

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Миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный Маском план.Маск прокомментировал этот пост."Многих смертей можно было бы избежать", - ответил он.В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Издание Politico писало, что США и европейские страны негласно меняют задачу своей украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве.

https://ukraina.ru/20231226/1052407418.html

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илон маск, план, конфликт, украина, новости, зарубежье