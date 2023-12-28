"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине - 28.12.2023 Украина.ру
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"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине - 28.12.2023 Украина.ру
"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что многих смертей удалось бы избежать, если бы был принят предложенный им в 2022 году план урегулирования конфликта на Украине
2023-12-28T07:14
2023-12-28T07:28
илон маск
план
конфликт
украина
новости
зарубежье
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Миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный Маском план.Маск прокомментировал этот пост."Многих смертей можно было бы избежать", - ответил он.В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Издание Politico писало, что США и европейские страны негласно меняют задачу своей украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве.
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илон маск, план, конфликт, украина, новости, зарубежье
Илон Маск, план, конфликт, Украина, Новости, Зарубежье

"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине

07:14 28.12.2023 (обновлено: 07:28 28.12.2023)
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что многих смертей удалось бы избежать, если бы был принят предложенный им в 2022 году план урегулирования конфликта на Украине
Миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный Маском план.
"Когда Илон в прошлом году обнародовал свой мирный план, сам Зеленский назвал его "пророссийским" и (план - ред.) подвергся резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку", - отметил Сакс.
Маск прокомментировал этот пост.
"Многих смертей можно было бы избежать", - ответил он.
В октябре 2022 года Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Издание Politico писало, что США и европейские страны негласно меняют задачу своей украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве.
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