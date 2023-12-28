Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052455720.html
Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО - 28.12.2023 Украина.ру
Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
Миномётчики действующего на Купянском направлении мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-28T06:05
2023-12-28T06:05
новости
россия
купянское направление
вс рф
сво
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040728078_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_1665f11f0531350b041e17426b426c1a.jpg
"На Купянском направлении специальной военной операции расчёты 120-миллиметровых миномётов 2Б11 мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" своим огнём сорвали внеплановую ротацию подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.По информации ведомства, разведчики с помощью БПЛА выявили движение колонны боевиков ВСУ и передали координаты её стоянки миномётчикам, незамедлительно открывшим огонь на поражение."Стрельба велась на дальности до четырёх километров. В ходе выполнения огневой задачи все цели были успешно поражены", - уточнили в Минобороны.Командир расчёта миномёта с позывным "Ветер" рассказал, что по данным операторов БПЛА, "расчётом было уничтожено до 10 человек живой силы противника".
https://ukraina.ru/20231228/1052406388.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040728078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bd4134ce30ccc22095c8ad4281ec88f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО

06:05 28.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении
Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Миномётчики действующего на Купянском направлении мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"На Купянском направлении специальной военной операции расчёты 120-миллиметровых миномётов 2Б11 мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" своим огнём сорвали внеплановую ротацию подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, разведчики с помощью БПЛА выявили движение колонны боевиков ВСУ и передали координаты её стоянки миномётчикам, незамедлительно открывшим огонь на поражение.
"Стрельба велась на дальности до четырёх километров. В ходе выполнения огневой задачи все цели были успешно поражены", - уточнили в Минобороны.
Командир расчёта миномёта с позывным "Ветер" рассказал, что по данным операторов БПЛА, "расчётом было уничтожено до 10 человек живой силы противника".
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
05:40
Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"С технической точки зрения, украинская армия может выкопать окопы и блиндажи и визуально на местности изобразить свою "линию Суровикина". Но вопрос заключается в наполнении линии обороны необходимым вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
НовостиРоссияКупянское направлениеВС РФСВОВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:42Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
06:26МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
06:05Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
06:00"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины
05:50"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева
05:42Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации
05:40Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"
05:30"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
05:20С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
05:18"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из Украины
05:10"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
05:01Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли
05:00Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
04:57Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя
04:55Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
04:50"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
04:40Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
04:38В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
04:37Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги
04:30Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине
Лента новостейМолния