Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении
Миномётчики действующего на Купянском направлении мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"На Купянском направлении специальной военной операции расчёты 120-миллиметровых миномётов 2Б11 мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" своим огнём сорвали внеплановую ротацию подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, разведчики с помощью БПЛА выявили движение колонны боевиков ВСУ и передали координаты её стоянки миномётчикам, незамедлительно открывшим огонь на поражение.
"Стрельба велась на дальности до четырёх километров. В ходе выполнения огневой задачи все цели были успешно поражены", - уточнили в Минобороны.
Командир расчёта миномёта с позывным "Ветер" рассказал, что по данным операторов БПЛА, "расчётом было уничтожено до 10 человек живой силы противника".
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