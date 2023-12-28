В украинском Кривом Роге гремят взрывы – местные СМИ
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины слышны взрывы. Об этом украинское издание "Зеркало недели" в ночь на 28 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в 3:15 мск.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее СМИ сообщали о взрывах в Запорожье и временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.