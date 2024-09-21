https://ukraina.ru/20240921/1057594831.html

Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН

Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН - 21.09.2024 Украина.ру

Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН

Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН говорит о его намерении установить контроль над территорией Западной Украины. Такое заявление 21 сентября в беседе с РИА Новостями сделал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов

2024-09-21T13:00

2024-09-21T13:00

2024-09-21T13:00

крым

польша

россия

сикорский

владимир константинов

дмитрий песков

оон

госдума

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В четверг, 19 сентября, украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, прибывший в Киев, предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о статусе региона.На следующий день, 20 сентября, польский министр отказался от своих слов, заявив, что они были лишь "гипотетической дискуссией среди экспертов в неофициальном режиме".В Москве негативно отреагировали на предложение Сикорского. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт, и представители других государств должны перестать обсуждать эту тему.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что идея Польши о передаче Крыма под мандат ООН абсурдна, а принадлежность российских регионов не может быть предметом для дискуссий.Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевский режим прекратить истерику вокруг статуса полуострова, подчеркнув, что Крым навсегда вернулся в состав РФ."Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал Константинов.Он добавил, что для Украины обладание Крымом никогда не имело значения, полуостров был нужен Киеву лишь для того, чтобы дразнить Москву.Крым вошел вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киевский режим отказывается признавать итоги голосования и считает регион своей территорией, однако при этом не гнушается атаковать полуостров.Что на самом деле может скрываться за громким заявлением Сикорского про Крым - в материале Виктории Титовой Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте.

крым

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крым, польша, россия, сикорский, владимир константинов, дмитрий песков, оон, госдума