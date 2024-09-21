Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН - 21.09.2024 Украина.ру
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Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН
Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН - 21.09.2024 Украина.ру
Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН
Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН говорит о его намерении установить контроль над территорией Западной Украины. Такое заявление 21 сентября в беседе с РИА Новостями сделал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов
2024-09-21T13:00
2024-09-21T13:00
крым
польша
россия
сикорский
владимир константинов
дмитрий песков
оон
госдума
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В четверг, 19 сентября, украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, прибывший в Киев, предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о статусе региона.На следующий день, 20 сентября, польский министр отказался от своих слов, заявив, что они были лишь "гипотетической дискуссией среди экспертов в неофициальном режиме".В Москве негативно отреагировали на предложение Сикорского. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт, и представители других государств должны перестать обсуждать эту тему.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что идея Польши о передаче Крыма под мандат ООН абсурдна, а принадлежность российских регионов не может быть предметом для дискуссий.Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевский режим прекратить истерику вокруг статуса полуострова, подчеркнув, что Крым навсегда вернулся в состав РФ."Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал Константинов.Он добавил, что для Украины обладание Крымом никогда не имело значения, полуостров был нужен Киеву лишь для того, чтобы дразнить Москву.Крым вошел вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киевский режим отказывается признавать итоги голосования и считает регион своей территорией, однако при этом не гнушается атаковать полуостров.Что на самом деле может скрываться за громким заявлением Сикорского про Крым - в материале Виктории Титовой Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте.
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крым, польша, россия, сикорский, владимир константинов, дмитрий песков, оон, госдума
Крым, Польша, Россия, Сикорский, Владимир Константинов, Дмитрий Песков, ООН, Госдума

Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН

13:00 21.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОткрытие дворца-замка "Ласточкино гнездо" в Крыму
Открытие дворца-замка Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН говорит о его намерении установить контроль над территорией Западной Украины. Такое заявление 21 сентября в беседе с РИА Новостями сделал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов

"Если Крым вернулся путем легитимного референдума в свое российское государство, и здесь всё давно ясно, то в отношении остатков Украины складывается описанная ситуация, которую, видимо, подсознательно засветил Сикорский", - сказал Мурадов, уточнив, что по всей видимости, Сикорский пытается вернуться к тем временам, когда Западная Украина была частью Польши.

В четверг, 19 сентября, украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, прибывший в Киев, предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о статусе региона.
На следующий день, 20 сентября, польский министр отказался от своих слов, заявив, что они были лишь "гипотетической дискуссией среди экспертов в неофициальном режиме".
В Москве негативно отреагировали на предложение Сикорского. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт, и представители других государств должны перестать обсуждать эту тему.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что идея Польши о передаче Крыма под мандат ООН абсурдна, а принадлежность российских регионов не может быть предметом для дискуссий.
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевский режим прекратить истерику вокруг статуса полуострова, подчеркнув, что Крым навсегда вернулся в состав РФ.
"Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал Константинов.
Он добавил, что для Украины обладание Крымом никогда не имело значения, полуостров был нужен Киеву лишь для того, чтобы дразнить Москву.
Крым вошел вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киевский режим отказывается признавать итоги голосования и считает регион своей территорией, однако при этом не гнушается атаковать полуостров.
Что на самом деле может скрываться за громким заявлением Сикорского про Крым - в материале Виктории Титовой Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте.
 
КрымПольшаРоссияСикорскийВладимир КонстантиновДмитрий ПесковООНГосдума
 
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