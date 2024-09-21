https://ukraina.ru/20240921/1057596018.html

Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского

Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского - 21.09.2024 Украина.ру

Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского

"План победы" Владимира Зеленского, который он намерен показать президенту США Джо Байдену 26 сентября, включает вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Об этом сообщило американское издание Bloomberg

2024-09-21T16:35

2024-09-21T16:35

2024-09-21T16:37

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Также в материале Bloomberg уточняется, что Зеленский описал действия, благодаря которым Россия "будет искать мира", оговорившись, что Киев обеспокоен тем, что прекращение огня без каких-либо гарантий даст Москве возможность нанести удар после вооружения.Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.Чуть позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в "план победы" Зеленского входит "военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию".При этом советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявлял, что новый план Зеленского основан на одобрении Западом ударов ВСУ вглубь территории России.Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году."Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.Депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа, реагируя на эти слова Зеленского, отметил, что Зеленский попросту использует этот документ, чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние."До конца года [начать процесс урегулирования] - маловероятно. Весной - есть шанс", - резюмировал депутат.На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.В Москве к слухам о намерении Запада договариваться относятся скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев отмечает, что это - спектакль, это попытка давления на Россию, чтобы та пошла на уступки."Этот план, как отметил министр иностранных дел [Сергей] Лавров, является капитуляцией России, это ультиматум. Зеленский говорит, что если будем бомбить Россию до Дальнего Востока, то русские сдадутся. Если Россия не сдастся, Запад провалится навсегда. Они сами довели до такого кошмара. У них большие геополитические планы, сначала расправиться Россией, потом с Китаем", - отметил эксперт.И даже украинский политолог Вадим Карасев уверен: "план победы" киевского режима - не что иное, как попытка протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы.Что именно киевский режим презентует как "план победы" в Нью-Йорке, можно узнать в материале Павла Котова План Зеленского: победы не будет.

https://ukraina.ru/20240921/1057593111.html

https://ukraina.ru/20240918/1057521537.html

https://ukraina.ru/20240920/1057575667.html

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, bloomberg, джо байден, сергей лавров, конфликт, план, победа