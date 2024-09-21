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Володин: власть в Европе "по женским квотам" захватили суррогаты

Володин: власть в Европе "по женским квотам" захватили суррогаты - 21.09.2024 Украина.ру

Володин: власть в Европе "по женским квотам" захватили суррогаты

Запад борется с традиционными религиями, исповедующими истинные ценности, но Россия такую политику не приемлет. Это мнение в своем телеграм-канале озвучил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин

2024-09-21T11:32

2024-09-21T11:32

2024-09-21T11:32

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Комментируя санкции, которые были наложены на спортсмена, перекрестившегося во время Олимпиады в Париже, он отметил, что теперь на Западе мужчины, изменившие пол, становятся "всего лишь суррогатами, участвуют в спортивных соревнованиях, "побеждая в неравном бою" настоящих женщин".Однако Российская Федерация не приемлет такую политику, резюмировал спикер ГД РФ.Накануне правительство России утвердило список стран, которые реализуют политику, "навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки", а также противоречат "традиционным российским духовно-нравственным ценностям".Еще чуть раньше президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. И на днях стало известно, что таких становится все больше.В частности, агентство РИА Новости сообщило, что возможностью переезда в Россию после этого указа президента заинтересовались более тридцати британцев.О том, как Запад наказывает людей, разделяющих традиционные ценности - читайте материал Елены Мурзиной Скандалы "сатанинской мусорки". "Шишкины, Ивановы и Ривкины — вон с Олимпиады!".

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новости, россия, запад, вячеслав володин, владимир путин, госдума, трансгендер, ценности