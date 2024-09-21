Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет
США совершили большую ошибку, использовав против России доллар как оружие, однако не только это стало причиной падения популярности нынешней мировой резервной валюты
Почему эпоха доллара уверенно движется к своему завершению и как БРИКС поможет лишить США статуса мирового финансового жандарма? Об этом политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
#Ищенко #доллар #США #Россия #рубль #Украина #экономика #БРИКС #деньги #РФ #Китай #КНР #оружие #резервнаяВалюта #дедолларизация #торговля #валюты #корзинаВалют #многополярность #Казань #финансы #Штаты #стабильность #развитие #РФ #оружие
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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