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Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет

Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет - 21.09.2024 Украина.ру

Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет

США совершили большую ошибку, использовав против России доллар как оружие, однако не только это стало причиной падения популярности нынешней мировой резервной валюты

2024-09-21T15:11

2024-09-21T15:11

2024-09-21T15:11

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Почему эпоха доллара уверенно движется к своему завершению и как БРИКС поможет лишить США статуса мирового финансового жандарма? Об этом политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. #Ищенко #доллар #США #Россия #рубль #Украина #экономика #БРИКС #деньги #РФ #Китай #КНР #оружие #резервнаяВалюта #дедолларизация #торговля #валюты #корзинаВалют #многополярность #Казань #финансы #Штаты #стабильность #развитие #РФ #оружие ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, украина.ру, доллар, оружие