Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет - 21.09.2024 Украина.ру
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Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет
Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет - 21.09.2024 Украина.ру
Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет
США совершили большую ошибку, использовав против России доллар как оружие, однако не только это стало причиной падения популярности нынешней мировой резервной валюты
2024-09-21T15:11
2024-09-21T15:11
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Почему эпоха доллара уверенно движется к своему завершению и как БРИКС поможет лишить США статуса мирового финансового жандарма? Об этом политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. #Ищенко #доллар #США #Россия #рубль #Украина #экономика #БРИКС #деньги #РФ #Китай #КНР #оружие #резервнаяВалюта #дедолларизация #торговля #валюты #корзинаВалют #многополярность #Казань #финансы #Штаты #стабильность #развитие #РФ #оружие ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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новости, россия, сша, украина, ростислав ищенко, украина.ру, доллар, оружие
Новости, Россия, США, Украина, Ростислав Ищенко, Украина.ру, доллар, оружие

Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет

15:11 21.09.2024
 
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США совершили большую ошибку, использовав против России доллар как оружие, однако не только это стало причиной падения популярности нынешней мировой резервной валюты
Почему эпоха доллара уверенно движется к своему завершению и как БРИКС поможет лишить США статуса мирового финансового жандарма? Об этом политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём еженедельном влоге на Украина.ру.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.

#Ищенко #доллар #США #Россия #рубль #Украина #экономика #БРИКС #деньги #РФ #Китай #КНР #оружие #резервнаяВалюта #дедолларизация #торговля #валюты #корзинаВалют #многополярность #Казань #финансы #Штаты #стабильность #развитие #РФ #оружие

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
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Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
12:29
Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в пленПленный украинский военнослужащий по фамилии Устенко рассказал, что попал в плен случайно: командование пообещало подкрепление, поэтому он и принял проходящую мимо боевую машину пехоты (БМП) за своих, но уже внутри понял, что ошибся. Видео с допросом солдата ВСУ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
15:11Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет
14:59Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
14:30Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
13:00Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН
12:29Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в плен
11:56Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*
11:54Язык как средство понимания мировых процессов
11:32Володин: власть в Европе "по женским квотам" захватили суррогаты
11:15Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"
10:59Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку
10:22Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех
10:00Больше сотни дронов: ВСУ ночью атаковали Россию, есть погибшие
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