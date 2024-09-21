Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
"Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в карточке суда, где также уточняется, что жалоба Покровского* была зарегистрирована 13 августа, а Земфиры* - 15 сентября.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой.
В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентом за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
Артистка несколько раз пыталась через суд снять с себя статус иностранного агента, однако все суды отклонили ее иски.
Покровский с женой и дочкой переехал в США еще в 2019 году, а после начала СВО артист делал антироссийские заявления и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
В итоге в марте 2023 года Минюст РФ внес Покровского в реестр иноагентов. Сначала артист назвал свой новый статус популярностью, а действия Минюста - хайпом. И в апреле объявил, что передаст средства с нового концерта "Шоу иноагента" в США в поддержку Украине.
Покровский тоже подавал в суд с требованием снять с себя статус иноагента, правда добиться ему этого так и не удалось.
Лишиться статуса иноагента пытались и другие релоканты. Однако пока это не удалось никому. Например, на днях Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу беглого шоумена Максима Галкина*.
Снятия с себя статуса иноагента, мешающего зарабатывать в России, Галкин* пытается уже давно. Летом прошлого года представитель юмориста пытался обжаловать решение об иноагентском статусе, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции РФ, а позже апелляция утвердила решение.
Пытался снять с себя статус иноагента и юморист Семен Слепаков, об этом читайте в материале Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента.
*Иноагент.