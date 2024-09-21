https://ukraina.ru/20240921/1057594287.html

Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*

Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому* - 21.09.2024 Украина.ру

Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ

2024-09-21T11:56

2024-09-21T11:56

2024-09-21T11:56

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После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой.В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентом за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".Артистка несколько раз пыталась через суд снять с себя статус иностранного агента, однако все суды отклонили ее иски.Дубль два: чем закончилась новая попытка Земфиры* выбить право зарабатывать в РоссииПокровский с женой и дочкой переехал в США еще в 2019 году, а после начала СВО артист делал антироссийские заявления и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.В итоге в марте 2023 года Минюст РФ внес Покровского в реестр иноагентов. Сначала артист назвал свой новый статус популярностью, а действия Минюста - хайпом. И в апреле объявил, что передаст средства с нового концерта "Шоу иноагента" в США в поддержку Украине.Покровский тоже подавал в суд с требованием снять с себя статус иноагента, правда добиться ему этого так и не удалось.Иноагент Макс Покровский* столкнулся с неприятностями в МосквеЛишиться статуса иноагента пытались и другие релоканты. Однако пока это не удалось никому. Например, на днях Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу беглого шоумена Максима Галкина*.Снятия с себя статуса иноагента, мешающего зарабатывать в России, Галкин* пытается уже давно. Летом прошлого года представитель юмориста пытался обжаловать решение об иноагентском статусе, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции РФ, а позже апелляция утвердила решение.Пытался снять с себя статус иноагента и юморист Семен Слепаков, об этом читайте в материале Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента.*Иноагент.

https://ukraina.ru/20240917/1057493913.html

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новости, россия, верховный суд, министерство юстиции, земфира, максим галкин, артист, иноагент, статус