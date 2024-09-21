https://ukraina.ru/20240921/1057596787.html

Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции

Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции - 21.09.2024 Украина.ру

Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции

В скором времени киевский режим осознает запредельно высокие потери ВСУ, поймет, что Запад не торопится помогать и осознает: альтернативы нет. И тогда Владимир Зеленский может пойти на признание поражения на фронте и на переговоры с Россией. Такое предположение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис

2024-09-21T17:54

2024-09-21T17:54

2024-09-21T17:54

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Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку, которая никогда не станет тремя точками".На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.Между тем, в Кремле многократно подчеркивали, что Россия готова к диалогу. В частности, последний раз президент РФ Владимир Путин сказал об этом на Восточном экономической форуме в сентябре. Глава государства оговорился, что такие переговоры могут быть проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Еще по теме: "Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети.

https://ukraina.ru/20240921/1057596018.html

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, эксперты, британия, капитуляция