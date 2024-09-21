Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции - 21.09.2024 Украина.ру
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Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции
Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции - 21.09.2024 Украина.ру
Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции
В скором времени киевский режим осознает запредельно высокие потери ВСУ, поймет, что Запад не торопится помогать и осознает: альтернативы нет. И тогда Владимир Зеленский может пойти на признание поражения на фронте и на переговоры с Россией. Такое предположение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис
2024-09-21T17:54
2024-09-21T17:54
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капитуляция
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Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку, которая никогда не станет тремя точками".На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.Между тем, в Кремле многократно подчеркивали, что Россия готова к диалогу. В частности, последний раз президент РФ Владимир Путин сказал об этом на Восточном экономической форуме в сентябре. Глава государства оговорился, что такие переговоры могут быть проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Еще по теме: "Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети.
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, эксперты, британия, капитуляция
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, эксперты, Британия, капитуляция

Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции

17:54 21.09.2024
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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В скором времени киевский режим осознает запредельно высокие потери ВСУ, поймет, что Запад не торопится помогать и осознает: альтернативы нет. И тогда Владимир Зеленский может пойти на признание поражения на фронте и на переговоры с Россией. Такое предположение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис

"Есть одна возможность, и она заключается в том, что Зеленский, [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак и остальные в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действий. У Украины нет другой альтернативы, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и пойти на прекращение огня", - сказал Меркурис.

Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.
В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.
Зеленский в самолете F16
16:35
Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского"План победы" Владимира Зеленского, который он намерен показать президенту США Джо Байдену 26 сентября, включает вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Об этом сообщило американское издание Bloomberg
Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку, которая никогда не станет тремя точками".
На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.
Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября, 12:14
Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по УкраинеСейчас руки администрации президента США Джо Байдена связаны предвыборной кампанией, однако сразу после голосования откроется короткое окно возможностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало американское издание Reuters
Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.
Между тем, в Кремле многократно подчеркивали, что Россия готова к диалогу. В частности, последний раз президент РФ Владимир Путин сказал об этом на Восточном экономической форуме в сентябре. Глава государства оговорился, что такие переговоры могут быть проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Еще по теме: "Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЗеленскийэкспертыБританиякапитуляция
 
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17:54Меркурис: "план победы" Зеленского станет сценарием капитуляции
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16:59"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети
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