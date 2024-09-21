Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - 21.09.2024 Украина.ру
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Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника - 21.09.2024 Украина.ру
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный* сообщил о гибели своего друга полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара. Соответствующий пост ныне посол Украины в Великобритании разместил в своих соцсетях
2024-09-21T14:59
2024-09-21T15:00
новости
украина
валерий залужный
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мвд
гибель
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Украинские СМИ добавили, что Никитюк был бывшим помощником экс-главкома ВСУ и его другом. Также в прессе появилась информация, что погиб бывший помощник Залужного в городе Доброполье, расположенном на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.Известно, что большую часть жизни Никитюк работал в уголовном розыске и занимал должности заместителя начальников управления МВД в Волынской и Херсонской областях. После начала СВО стал помощником Залужного.Весной прошлого года главком ВСУ Залужный пропал из поля зрения СМИ, из-за чего появилась версия, что он был уничтожен ударом российской артиллерии. Однако позже выяснилось, что это не так.Осенью 2023-го украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В феврале Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского. В мае экс-главнокомандующий был отправлен послом Украины в Великобританию.Не так давно Залужный попал в новый скандал, на этот раз связанный с подрывом "Северных потоков", об этом читайте в материале Владимира Скачко Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского.*Объявлен в РФ в розыск.
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новости, украина, валерий залужный, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мвд, гибель
Новости, Украина, Валерий Залужный, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МВД, гибель

Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника

14:59 21.09.2024 (обновлено: 15:00 21.09.2024)
 
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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный* сообщил о гибели своего друга полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара. Соответствующий пост ныне посол Украины в Великобритании разместил в своих соцсетях

"Сегодня погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время", - написал Залужный.

Украинские СМИ добавили, что Никитюк был бывшим помощником экс-главкома ВСУ и его другом. Также в прессе появилась информация, что погиб бывший помощник Залужного в городе Доброполье, расположенном на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
Известно, что большую часть жизни Никитюк работал в уголовном розыске и занимал должности заместителя начальников управления МВД в Волынской и Херсонской областях. После начала СВО стал помощником Залужного.
Весной прошлого года главком ВСУ Залужный пропал из поля зрения СМИ, из-за чего появилась версия, что он был уничтожен ударом российской артиллерии. Однако позже выяснилось, что это не так.
Валерий Залужный
7 мая, 13:23
О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человекГде сегодня находится герой Украины Валерий Залужный, бывший глава ВСУ, ученик начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова?
Осенью 2023-го украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
В феврале Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского. В мае экс-главнокомандующий был отправлен послом Украины в Великобританию.
Не так давно Залужный попал в новый скандал, на этот раз связанный с подрывом "Северных потоков", об этом читайте в материале Владимира Скачко Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского.
*Объявлен в РФ в розыск.
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМВДгибель
 
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