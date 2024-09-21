https://ukraina.ru/20240921/1057595000.html

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону - 21.09.2024 Украина.ру

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на оборону на 495 миллиардов гривен или почти $12 миллиардов

2024-09-21T14:30

2024-09-21T14:30

2024-09-21T14:30

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владимир зеленский

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ярослав железняк

бюджет

оборона

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В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен".Ранее украинский парламент поддержал увеличение расходов государственного бюджета на военные нужды в этом году на 500 миллиардов гривен.Весной председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в $87 миллиардов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего $46 миллиардов.Тогда Пидласа отметила, что дефицит только будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации: на зарплату, обучение и оснащение призывников потребуются дополнительные средства.В ноябре 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более $43 миллиардов.На днях украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. В Раде надеются, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен ($1,4 миллиарда).Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков."Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет задним числом с 1 октября. Сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", - уточнил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.Военный сбор, который взимается с физических лиц, ввели в 2014 году для финансирования потребностей ВСУ. Его платят не только граждане Украины, но и нерезиденты, официально трудоустроенные в стране. Он взимается не только с заработной платы, но также других рабочих выплат и вознаграждений, арендной платы, социальных выплат, доходов по авторскому праву, прибыли от криптовалют, выигрышей в лотереях и так далее.Подробнее о том, куда утекают деньги - в материале Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240918/1057520659.html

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, ярослав железняк, бюджет, оборона