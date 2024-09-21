Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на оборону на 495 миллиардов гривен или почти $12 миллиардов
В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: "увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен".
Ранее украинский парламент поддержал увеличение расходов государственного бюджета на военные нужды в этом году на 500 миллиардов гривен.
18 сентября, 11:47Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды – ЖелезнякУкраинский парламент поддержал увеличение расходов государственного бюджета на военные нужды в этом году на 500 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов США). Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк
Весной председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в $87 миллиардов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего $46 миллиардов.
Тогда Пидласа отметила, что дефицит только будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации: на зарплату, обучение и оснащение призывников потребуются дополнительные средства.
В ноябре 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более $43 миллиардов.
На днях украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов. В Раде надеются, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен ($1,4 миллиарда).
Законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков.
"Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет задним числом с 1 октября. Сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", - уточнил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.
Военный сбор, который взимается с физических лиц, ввели в 2014 году для финансирования потребностей ВСУ. Его платят не только граждане Украины, но и нерезиденты, официально трудоустроенные в стране. Он взимается не только с заработной платы, но также других рабочих выплат и вознаграждений, арендной платы, социальных выплат, доходов по авторскому праву, прибыли от криптовалют, выигрышей в лотереях и так далее.
Подробнее о том, куда утекают деньги - в материале Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк на сайте Украина.ру.