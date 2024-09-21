Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал теракт с использованием пейджеров в Ливане, объяснил его последствия для всего мира, сравнил действия Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху
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00:38 - Теракт в Ливане: роль Израиля и настоящие организаторы;
12:10 – будет ли военный ответ Ирана Израилю?
15:19 – Станут ли взрываться пейджеры в Иране?
17:07 – О плане Зеленского "победить" Россию;
20:45 – завершится ли СВО в этом году: предсказание Апти Алаудинова.
#Стариков #Израиль #теракт #Ливан #пейджеры #ракеты #Нетаньяху #Иран #война #США #хезболла #дипломатия #вторжение #история #паника #ужас #заложники #доллар #Раиси #взрыв #вертолёт #репутация #Зеленский #план #ответственность #НАТО #Путин #Расмуссен #ракеты #Великобритания #шпионы #Германия #Гитлер #Барбаросса #Шольц #Польша #Франция #англосаксы #Алаудинов #СВО #спецоперация #война #победа #конфликт #президент #ФРГ #Украина #Россия #РФ #деньги
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00:38 - Теракт в Ливане: роль Израиля и настоящие организаторы;
12:10 – будет ли военный ответ Ирана Израилю?
15:19 – Станут ли взрываться пейджеры в Иране?
17:07 – О плане Зеленского "победить" Россию;
20:45 – завершится ли СВО в этом году: предсказание Апти Алаудинова.
#Стариков #Израиль #теракт #Ливан #пейджеры #ракеты #Нетаньяху #Иран #война #США #хезболла #дипломатия #вторжение #история #паника #ужас #заложники #доллар #Раиси #взрыв #вертолёт #репутация #Зеленский #план #ответственность #НАТО #Путин #Расмуссен #ракеты #Великобритания #шпионы #Германия #Гитлер #Барбаросса #Шольц #Польша #Франция #англосаксы #Алаудинов #СВО #спецоперация #война #победа #конфликт #президент #ФРГ #Украина #Россия #РФ #деньги
ТГ- канал Николая Старикова: t.me/nstarikovru
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118