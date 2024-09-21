Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков - 21.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240921/1057596658.html
Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков - 21.09.2024 Украина.ру
Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал теракт с использованием пейджеров в Ливане, объяснил его последствия для всего мира, сравнил действия Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху
2024-09-21T17:24
2024-09-21T17:24
новости
израиль
ливан
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
николай стариков
владимир путин
телефон
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/15/1057596502_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_182faec008a439170bf411aa0c9dc317.jpg.webp
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.00:38 - Теракт в Ливане: роль Израиля и настоящие организаторы;12:10 – будет ли военный ответ Ирана Израилю?15:19 – Станут ли взрываться пейджеры в Иране?17:07 – О плане Зеленского "победить" Россию;20:45 – завершится ли СВО в этом году: предсказание Апти Алаудинова.#Стариков #Израиль #теракт #Ливан #пейджеры #ракеты #Нетаньяху #Иран #война #США #хезболла #дипломатия #вторжение #история #паника #ужас #заложники #доллар #Раиси #взрыв #вертолёт #репутация #Зеленский #план #ответственность #НАТО #Путин #Расмуссен #ракеты #Великобритания #шпионы #Германия #Гитлер #Барбаросса #Шольц #Польша #Франция #англосаксы #Алаудинов #СВО #спецоперация #война #победа #конфликт #президент #ФРГ #Украина #Россия #РФ #деньгиТГ- канал Николая Старикова: t.me/nstarikovruНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...l/4478643/Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
https://ukraina.ru/20240919/1057567559.html
израиль
ливан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/15/1057596502_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0d85838fe0ecf94c5647975045dfad.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, ливан, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, николай стариков, владимир путин, телефон, украина.ру
Новости, Израиль, Ливан, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Николай Стариков, Владимир Путин, телефон, Украина.ру

Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков

17:24 21.09.2024
 
Читать в
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру проанализировал теракт с использованием пейджеров в Ливане, объяснил его последствия для всего мира, сравнил действия Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.

00:38 - Теракт в Ливане: роль Израиля и настоящие организаторы;
12:10 – будет ли военный ответ Ирана Израилю?
15:19 – Станут ли взрываться пейджеры в Иране?
17:07 – О плане Зеленского "победить" Россию;
20:45 – завершится ли СВО в этом году: предсказание Апти Алаудинова.

#Стариков #Израиль #теракт #Ливан #пейджеры #ракеты #Нетаньяху #Иран #война #США #хезболла #дипломатия #вторжение #история #паника #ужас #заложники #доллар #Раиси #взрыв #вертолёт #репутация #Зеленский #план #ответственность #НАТО #Путин #Расмуссен #ракеты #Великобритания #шпионы #Германия #Гитлер #Барбаросса #Шольц #Польша #Франция #англосаксы #Алаудинов #СВО #спецоперация #война #победа #конфликт #президент #ФРГ #Украина #Россия #РФ #деньги

ТГ- канал Николая Старикова: t.me/nstarikovru

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
19 сентября, 19:25
"Война за батарейки" вышла на новый уровень: армия Израиля бьет по ЛивануИзраильская армия начала атаку на Ливан. Авиация Израиля наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге страны, сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на ливанские полевые источники
 
НовостиИзраильЛиванВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуНиколай СтариковВладимир ПутинтелефонУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
16:59"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети
16:35Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского
16:00Антиох Кантемир и роль молдаван в становлении российского самодержавия
15:43ВС РФ уничтожили сухогруз ВСУ с ракетами стран Запада
15:11Как Россия уничтожит сильнейшее оружие США и кто сделал первый шаг к краху доллара: Ищенко объясняет
14:59Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника
14:30Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону
13:00Нечаянно проговорился: в Крыму разъяснили реальный смысл слов Сикорского о передаче полуострова ООН
12:29Только внутри БМП понял, что попал к русским: вэсэушник рассказал, как случайно попал в плен
11:56Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*
11:54Язык как средство понимания мировых процессов
11:32Володин: власть в Европе "по женским квотам" захватили суррогаты
11:15Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"
10:59Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точку
10:22Зеленский покусал Нетаньяху: Гаспарян о неожиданном финале и о тех, кто проиграет больше всех
10:00Больше сотни дронов: ВСУ ночью атаковали Россию, есть погибшие
09:59Мафиози из 90-ых, глава Администрации президента Ющенко. Чем занимается хозяин Закарпатья Виктор Балога
09:28Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua"
09:02Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные действия на земле при активной поддержке с воздуха
Лента новостейМолния