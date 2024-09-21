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Антиох Кантемир и роль молдаван в становлении российского самодержавия

Антиох Кантемир и роль молдаван в становлении российского самодержавия - 21.09.2024 Украина.ру

Антиох Кантемир и роль молдаван в становлении российского самодержавия

21 сентября 1709 года родился Антиох Кантемир. Этот сын молдавского господаря, российский офицер и поэт смог серьёзно повлиять на судьбу самодержавной власти при воцарении Анны Иоанновны

2024-09-21T16:00

2024-09-21T16:00

2024-09-21T16:05

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Антиох появился на свет незадолго до драматических событий, связанных с созданием альянса его отца Дмитрия Кантемира с Петром I, и Прутским походом русских. Таким образом в России, вместе с эвакуированной господарской семьёй наш герой оказался в очень юном возрасте.Славившийся своей учёностью Дмитрий Кантемир обеспечил получение своим младшим отпрыском прекрасного домашнего образования. Когда Антиоху было 15 лет, его отец умер. В то же время стало известно о духовном завещании господаря – соратника Петра I. Всё имущество он решил передать тому из его сыновей, кто проявит наибольшее расположение к научным занятиям. Наибольшие надежды в этом плане подавал именно Антиох.Однако, благодаря связям в высших сферах его старший брат Константин сумел решить вопрос о наследстве в свою пользу. Константин Кантемир приходился зятем лидеру Верховного Тайного совета и фактическому министру экономики Дмитрию Голицыну. Последний добился подписания Петром II соответствующего указа.Но не столько личная обида предопределяла враждебность Антиоха Дмитриевича к "верховникам". В противоборство с ними он вступил ранее как активнейший участник "Учёной дружины". В неё также входили известные своими симпатиями к самодержавию Феофан Протопович и Василий Татищев.Эта группа интеллектуалов всячески превозносила петровские реформы, воспринимая "верховников" как узурпаторов власти, извращающими к тому же многие преобразования царя-реформатора.В конце 20-х годов Антиох выступил с сатирой против невежества и врагов "Учёной дружины", в которых легко угадывались члены Верховного Тайного совета. Когда же Петра II не стало и готовилось воцарение Анны Иоанновны молодой гвардейский поручик и начинающий поэт активно включился в острую дискуссию о перспективах государственного устройства России.Как известно, Голицын и другие представители старой аристократии навязывали царевне Анне подписание Кондиций, ограничивающих самодержавную власть. В Москве, куда на коронационные торжества съехались дворянские делегации, даже ходил слух о том, что Анну принуждают объявить республику.В ночь на 8 марта 1730 года накануне официального восшествия на престол Анны Иоанновны и готовившегося подписания ею Кондиций в "первопрестольной" прошли сразу два собрания политически активных дворян. Одно проходило в доме князя Алексея Черкасского на Никольской улице, а другое у князя Ивана Барятинского на Моховой.Кантемир участвовал сразу в обоих и выполнял функции связного между их организаторами.На собраниях он энергично выступал с критикой Кондиций и предлагал направить прошение в адрес императрицы с просьбой созвать представителей генералитета, офицерства и шляхетства для того, чтобы "форму правления государственного сочинить".После того как это предложение было поддержано, Антиох направился в казармы гвардейских полков. Там он принялся агитировать своих сослуживцев поддержать готовившееся выступление против "верховников".На следующий день участники собраний явились в кремлёвский дворец, где преподнесли Анне Иоанновне принятую ночью петицию. Она распорядилась присутствовавшим представителям дворянства здесь же и немедленно обсудить новый политический строй. Через несколько часов именно Кантемир зачитал принятую дворянским собранием резолюцию. Видимо, он и стал главным разработчиком данного документа."Всепресветлейшая, державнейшая, великая Государыня, императрица Анна Иоанновна, самодержица всероссийская" – начинался составленный Антиохом документ. Ключевым словом в такой формуле было "самодержица". Примечательно, что в предварительной присяге, принесённой Анне после её прибытия в Россию, "верховники" исключили любое упоминание о самодержавии.Устами Антиоха дворянское собрание призывало царицу принять самодержавную власть по примеру "славных и достохвальных предков". Верховный Тайный совет предлагалось упразднить и восстановить значение Сената. Упоминалось также о необходимости облегчить подати и установить форму правления "для предбудущих времен". Под последней фразой все же читается намёк на модернизацию политической системы.На резолюции стояли 166 подписей, среди которых одним из первых был автограф Антиоха Дмитриевича.Императрица приняла этот документ и под радостные возгласы многих собравшихся (особенно гвардейцев) разорвала поданные для утверждения ею Кондиции. Тут же последовали аресты ещё недавно всесильных членов Верховного Тайного совета. После короткого перерыва в России возродилась абсолютная монархия.За кажущейся легкостью дела, задуманного Кантемиром и его соратниками по "Учёной дружине", скрывается большая опасность этого предприятия. Успех отнюдь не был предрешён: дворяне, активно митинговавшие на Никитской и Моховой, могли испугаться и не выступить публично в присутствии "верховников" в Кремле, лидеры шляхетского движения (Черкасский и Барятинский) в последний момент вполне могли пойти на компромисс с аристократией.По Москве в начале марта распространялись слухи о скорых арестах противников Верховного Тайного совета и, начнись они, Антиох был бы среди первых.Таким образом, выдвинувшись на ведущую роль в антиаристократическом заговоре, Антиох Кантемир проявлял немалую личную смелость. Парадоксально, но это сильно контрастирует с личностными качествами нашего героя. По природе своей он был очень мягким человеком, обычно сторонившимся политических интриг и светской суеты.Вскоре после судьбоносных для России событий 1730 года Антиох Дмитриевич во многом благодаря собственному желанию отправился из Петербурга в Лондон с относительно спокойной миссией российского дипломатического представителя. В Британии и Франции он провёл всю оставшуюся часть своей жизни. И даже вознаграждение за поддержку Анны Иоанновны Антиох получил во многом благодаря стараниям старшей сестры Марии, выхлопотавшей для семейства 1030 крестьянских дворов в Нижегородской и Орловской губерниях.Споры относительно отказа императрицы Анны от выполнения Кондиций продолжаются и по сегодняшний день. Одни считают его упущенным шансом установить в России конституционную монархию. Другие полагают те события предтечей расцвета дворянской державы Романовых во второй половине XVIII – начале XIX веков.К примеру, Александр Пушкин нисколько не сочувствовал "верховникам". В своих Заметках по русской истории он утверждал, что победа аристократии привела бы Россию к "чудовищному феодализму". И действительно, живой пример победившей олигархии в реалиях Восточной Европы XVIII века был весьма нагляден – это быстро деградировавшая и лишившаяся в итоге своей государственности Речь Посполитая. Да и положение дел на раздираемой боярскими противоречиями исторической родине молдавский принц (до конца жизни Дмитрий Кантемир считался в России легитимным монархом Молдавии) наверняка учитывал.Молдаване не раз помогали российскому самодержавию в очень важные для него моменты. Сама вербализация титула "государь и самодержец всея Руси" впервые произошла в "Извещении о пасхалии" митрополита Зосимы 1492 года. Последний входил в придворную группировку Елены Волошанки, овдовевшей к тому времени молдавской невестки государя Ивана III. Да и сама женитьба наследника русского престола Ивана Молодого на дочери знаменитого молдавского государя Стефана III Елене укрепила позиции Ивана III как на международной арене, так и внутри страны – в противостоянии со сторонниками удельной системы.Очень символично, что рождённый в русско-молдавском династическом браке Дмитрий Иванович (Внук) был первым венчаным "шапкой Мономаха" (1498 год) и получившим при этом титул великого князя "всея Руси" (как соправитель своего деда Ивана III).Да и на излёте российского самодержавия Бессарабская губерния была одной из наиболее монархических. Жители региона с наибольшим молдавским населением активно голосовали за правоконсервативные партии на выборах в Государственную думу, бессарабское происхождение имел ряд лидеров "черносотенного" движения.

https://ukraina.ru/20210723/1031891468.html

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Игорь Иваненко

история, история новороссии, россия, петр i, xviii век, молдавия, монархия, российская империя