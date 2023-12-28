В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:10 мск 28 декабря
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