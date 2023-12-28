https://ukraina.ru/20231228/1052435234.html
"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину - 28.12.2023 Украина.ру
"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
Говорить о прозрении украинского общества очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются. Украинцы могут что-то понять, когда видят огромные военные кладбища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
2023-12-28T05:30
2023-12-28T05:30
2023-12-28T05:30
новости
украина
общество
украинцы
исследование
опрос
сша
запад
война
кладбище
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Украинское общество очень долго обрабатывали для того, чтобы оно ничего не понимало. Поэтому сейчас говорить о его прозрении очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются, рассказал журналист.Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий, добавил он.США ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, общество, украинцы, исследование, опрос, сша, запад, война, кладбище
Новости, Украина, Общество, украинцы, исследование, опрос, США, Запад, война, кладбище
"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
Говорить о прозрении украинского общества очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются. Украинцы могут что-то понять, когда видят огромные военные кладбища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Украинское общество очень долго обрабатывали для того, чтобы оно ничего не понимало. Поэтому сейчас говорить о его прозрении очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются, рассказал журналист.
Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий, добавил он.
"Поэтому я не верю, что украинское общество может в чем-то разобраться. У них просто нет необходимой информации. Они могут только что-то почувствовать, увидев разросшиеся военные кладбища", - подчеркнул Кнырик.
США ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь