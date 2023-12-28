https://ukraina.ru/20231228/1052435234.html

"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину

"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину - 28.12.2023 Украина.ру

"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину

Говорить о прозрении украинского общества очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются. Украинцы могут что-то понять, когда видят огромные военные кладбища. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

2023-12-28T05:30

2023-12-28T05:30

2023-12-28T05:30

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Украинское общество очень долго обрабатывали для того, чтобы оно ничего не понимало. Поэтому сейчас говорить о его прозрении очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются, рассказал журналист.Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий, добавил он.США ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, общество, украинцы, исследование, опрос, сша, запад, война, кладбище