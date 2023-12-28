"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского - 28.12.2023 Украина.ру
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"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского
"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского - 28.12.2023 Украина.ру
"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского
США нужно на кого-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы и падения уровня жизни в целом. Президент Украины Владимир Зеленский является для этого наиболее подходящей фигурой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
2023-12-28T04:00
2023-12-28T04:00
новости
украина
владимир зеленский
президент украины
виталий кличко
алексей арестович
сша
британия
власти украины
лондон
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Сейчас до команды Владимира Зеленского дошло, что его все-таки сливают. Президент Украины не сможет от этого защититься, потому что решение уже принято, рассказал журналист.Зеленский – по большей части пробританский проект. Но сейчас Лондон также начал активно его мочить и делает это с помощью Алексея Арестовича*, который выполняет роль будущего обмана для электората Юго-Востока, добавил эксперт.США важно куда-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы, падения уровня жизни и отъема бизнеса. И Зеленский для этого является идеальной фигурой, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, президент украины, виталий кличко, алексей арестович, сша, британия, власти украины, лондон, политика
Новости, Украина, Владимир Зеленский, президент Украины, Виталий Кличко, Алексей Арестович, США, Британия, власти Украины, Лондон, политика

"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского

04:00 28.12.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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США нужно на кого-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы и падения уровня жизни в целом. Президент Украины Владимир Зеленский является для этого наиболее подходящей фигурой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Сейчас до команды Владимира Зеленского дошло, что его все-таки сливают. Президент Украины не сможет от этого защититься, потому что решение уже принято, рассказал журналист.
Зеленский – по большей части пробританский проект. Но сейчас Лондон также начал активно его мочить и делает это с помощью Алексея Арестовича*, который выполняет роль будущего обмана для электората Юго-Востока, добавил эксперт.
"И проамериканские силы мочат [президента Украины Владимира] Зеленского. И даже немногочисленные проевропейские силы (известная немецкая игрушка [мэр Киева Виталий] Кличко) тоже в этом участвуют. С точки зрения политтехнологий никакого шанса для Зеленского спастись я не вижу", - подчеркнул Кнырик.
США важно куда-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы, падения уровня жизни и отъема бизнеса. И Зеленский для этого является идеальной фигурой, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму
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