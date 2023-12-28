"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского
Владимир Зеленский
США нужно на кого-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы и падения уровня жизни в целом. Президент Украины Владимир Зеленский является для этого наиболее подходящей фигурой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Сейчас до команды Владимира Зеленского дошло, что его все-таки сливают. Президент Украины не сможет от этого защититься, потому что решение уже принято, рассказал журналист.
Зеленский – по большей части пробританский проект. Но сейчас Лондон также начал активно его мочить и делает это с помощью Алексея Арестовича*, который выполняет роль будущего обмана для электората Юго-Востока, добавил эксперт.
"И проамериканские силы мочат [президента Украины Владимира] Зеленского. И даже немногочисленные проевропейские силы (известная немецкая игрушка [мэр Киева Виталий] Кличко) тоже в этом участвуют. С точки зрения политтехнологий никакого шанса для Зеленского спастись я не вижу", - подчеркнул Кнырик.
США важно куда-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы, падения уровня жизни и отъема бизнеса. И Зеленский для этого является идеальной фигурой, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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* Внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности и (или) экстремизму
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