Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052423522.html
Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя
Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя - 28.12.2023 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя
Известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, какая страна Евросоюза (ЕС) может отказаться от антироссийских санкций в то время, пока Владимир Зеленский глумится над чужими ценностями
2023-12-28T04:57
2023-12-28T04:57
санкции
ес
украина
брюссель
россия
макаревич
иноагент
культура
новый год
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_52:0:865:458_1920x0_80_0_0_653146929d03928773526e37a96a3f1c.jpg
Шесть стран Европейского союза: Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта, отказались поддержать гарантии безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.— Дмитрий Игнатьевич, какая европейская страна в нынешних условиях может отказаться от антироссийских санкций? Почему?— Говорить об европейских "странах" сегодня сложно. Я еще помню страны Европы, где была своя мода, своя кухня: и гастрономическая, и политическая; было свое искусство. Сейчас есть нормативы, нарративы, стандарты и кодексы Брюсселя.Правда, есть бывшие страны, которые упиваются этой унификацией. А есть и такие, которые ей противятся. Как, к примеру, моя любимая Венгрия или дерзкая Словакия.Беда только в том, что для подобного своеволия и дерзости надо бы иметь приличные ресурсы — финансовые, минеральные, интеллектуальные… Я неоднократно отмечал, что без последних невозможно построить по-настоящему суверенную державу. Поэтому, просчитывая перспективы той или иной страны, я начинаю с анализа ее философского наследия как квинтэссенции интеллектуального наследия.Скажем, в той же Венгрии — явный избыток философского багажа, при ограниченном людском и территориальном потенциале. В соседней Словакии — поскромнее названные характеристики, при избытке энергетических и технологических возможностей, особенно в области атомной энергетики. В Австрии — впечатляющие финансовые возможности и сильная управленческая логистика…Вот эти страны и будут прижиматься друг к другу под ледяным брюссельским ветром и смогут оправдать свою страновую сущность — в том числе и своей особой позицией по антироссийским санкциям.— К чему ведет тенденция усиления правоконсервативных сил в Европе?— Выше я почти ответил на этот вопрос. Только добавлю, что сегодня на Западе "правыми" называют всех, кто пытается смотреть в глаза реальности. А "ультраправыми" называют тех, кто еще и действует в соответствии с реальными вызовами.— Владимир Зеленский пытается сохранить политическую репутацию и остаться у власти за счет продолжения войны с Россией. Есть у него другие способы сохранить лицо?— У Зеленского, пожалуй, нет политической репутации. Она обычно базируется на кропотливом поиске баланса интересов. Другое дело — сценическая репутация. Она часто строится на высмеивании, глумлении над чужими интересами. Здесь у него все в порядке. Послужит еще, пока сцена носит, пока на сцене можно играть в "войнушку".— Подводя итоги года, какие страны мы можем назвать действительно партнерами нашей страны, а с кем отношения оставляют желать лучшего?— Мир разделился на "реалистов" и "иллюзионистов". Хотя и мы иногда грешим иллюзиями, но экзистенциально Россия — мир реальностей. Поэтому и партнерами есть и будут те страны, у которых хватает смелости смотреть в глаза реальности. А это не просто. Помните: если долго вглядываться в реальность, последняя начинает вглядываться в вас.— Макаревич* запретил россиянам и белорусам скачивать свой новый альбом. Разве это правильно, когда музыка — не для всех?— Если человек что-либо запрещает своему пятилетнему ребенку, он заботливый отец. Если же он диктует запреты пятидесятилетнему отпрыску — он маразматик. Генерал Власов успешно защищал Москву от фашистов. Но даже этому главному предателю не пришло в голову сказать: "Я поменял позицию. Теперь сдайте столицу врагу". Стармех "Машины" создал много авторских песен. Но и он сам был создан нашей культурой, образом мысли, спецификой жизни и своим окружением.Кажется, еще Морис Мерло-Понти говорил, что личность человека не тождественна его персоне. В ее структуру входят и те, кто ее окружал, формировал. Да, ныне он [Макаревич*] избрал другую жизнь, другое окружение. Но и его песни зачаты в другой среде и избирают свою собственную судьбу.— Писатель Борис Акунин* признан в России террористом и экстремистом за антироссийские высказывания. Крупнейшие российские книжные прекратили продавать его произведения. Действительно ли произведение и личность воспринимается как единое целое? Как вы это видите? Какой эффект даст запрет на книги как мера воздействия?— Я бы административно не объединял автора и произведение. Если это и происходит, то скорее самотеком, а не по указанию.Мне лично, например, перестали нравиться произведения писателей, композиторов, исполнителей, которые заняли враждебную позицию. Просто я уже по другому расшифровываю их недосказанности, намеки, умолчания… Мне не нравится, вот и не читаю, и не слушаю. Но стоит ли запрещать? Не уверен.Другое дело, куда пойдут деньги от реализации их творчества. Наверное, логично их вложить в компенсацию тех усилий, которое держава потратила на образование, воспитание, рекламу и прочее. Пожалуй, так будет честнее.— Совсем скоро Новый год 2024. У вас есть любимый новогодний фильм — из старой или новой кинематографии? Смотрите ли вы речь нашего президента?— Кино давно не смотрю. Старые фильмы напоминают о возрасте. А новые напоминают о возрасте вдвойне… Выступление нашего президента стараюсь просмотреть. Он единственный в новогоднюю ночь не говорит о политике.— Глава какого государства, на ваш взгляд, может встречать Новый 2024 год со спокойной душой, а кому стоит поволноваться за будущее?— Думаю, сегодня не осталось людей "со спокойной душой". Тем более среди президентов. Возможно, что где-нибудь в Буркина-Фасо лидер может пребывать в вечной нирване на фоне пейзажей а-ля "Баунти". Но после того как их президент Ибрагим Траоре стал появляться на людях в красном берете спецназа, я понял, что благостных мест на планете не сохранилось в принципе.— Какие необычные истории случались с вами в период новогодних праздников и запомнились больше всего?— Я уже упоминал, что праздники провожу по сложившейся советской традиции: застолье, близкие, музыка и взаимные добрые пожелания. Поэтому вспомнить что-либо из ряда вон выходящее сложно. Изредка бывали, правда, исключения. К примеру, запомнился Новый год на восточном участке БАМа, в поселке Ургал. Я там работал в геологической партии. Мой напарник, геофизик Володя Бочка отметил в своем праздничном тосте, что я "хорошо хожу". Мне приходилось потом получать какие-то награды и отличия, но это были самые приятные слова в мой адрес.Еще был Новый год на том же БАМе, только на центральном участке в поселке Новый Уоян. Мы с друзьями нашли в тайге заброшенное зимовье и там отмечали праздник.Добирались туда тайком, чтобы не делиться с другими своим настроением, замороженной печенью налима и питьевым спиртом по 9 рублей 60 копеек. Так вот: все мои приятели пришли как обычно в ватниках и бушлатах, а литовец Янис — в белоснежной рубашке и галстуке. "Это же праздник!" — объяснил он свой дивный дресс-код. Проникся!В прошлом году я оказался в одной южной гостинице в интернациональной компании. Там были и прибалты — все, как на подбор, в свитерах и футболках. И были русские — в белых рубашках и галстуках. Мы, наверное, в этом мире поменялись местами. Приятно…*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20231224/1052360144.html
https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_146:0:781:476_1920x0_80_0_0_aef6b885c0e52dca46d62651a31f8fad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
санкции, ес, украина, брюссель, россия, макаревич, иноагент, культура, новый год, книги, президент, интервью
санкции, ЕС, Украина, Брюссель, Россия, Макаревич, иноагент, культура, Новый год, книги, президент, Интервью

Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя

04:57 28.12.2023
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, какая страна Евросоюза (ЕС) может отказаться от антироссийских санкций в то время, пока Владимир Зеленский глумится над чужими ценностями
Шесть стран Европейского союза: Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта, отказались поддержать гарантии безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.
— Дмитрий Игнатьевич, какая европейская страна в нынешних условиях может отказаться от антироссийских санкций? Почему?
— Говорить об европейских "странах" сегодня сложно. Я еще помню страны Европы, где была своя мода, своя кухня: и гастрономическая, и политическая; было свое искусство. Сейчас есть нормативы, нарративы, стандарты и кодексы Брюсселя.
Правда, есть бывшие страны, которые упиваются этой унификацией. А есть и такие, которые ей противятся. Как, к примеру, моя любимая Венгрия или дерзкая Словакия.
Беда только в том, что для подобного своеволия и дерзости надо бы иметь приличные ресурсы — финансовые, минеральные, интеллектуальные…
Я неоднократно отмечал, что без последних невозможно построить по-настоящему суверенную державу. Поэтому, просчитывая перспективы той или иной страны, я начинаю с анализа ее философского наследия как квинтэссенции интеллектуального наследия.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Скажем, в той же Венгрии — явный избыток философского багажа, при ограниченном людском и территориальном потенциале. В соседней Словакии — поскромнее названные характеристики, при избытке энергетических и технологических возможностей, особенно в области атомной энергетики. В Австрии — впечатляющие финансовые возможности и сильная управленческая логистика…
Вот эти страны и будут прижиматься друг к другу под ледяным брюссельским ветром и смогут оправдать свою страновую сущность — в том числе и своей особой позицией по антироссийским санкциям.
— К чему ведет тенденция усиления правоконсервативных сил в Европе?
— Выше я почти ответил на этот вопрос. Только добавлю, что сегодня на Западе "правыми" называют всех, кто пытается смотреть в глаза реальности. А "ультраправыми" называют тех, кто еще и действует в соответствии с реальными вызовами.
— Владимир Зеленский пытается сохранить политическую репутацию и остаться у власти за счет продолжения войны с Россией. Есть у него другие способы сохранить лицо?
— У Зеленского, пожалуй, нет политической репутации. Она обычно базируется на кропотливом поиске баланса интересов. Другое дело — сценическая репутация. Она часто строится на высмеивании, глумлении над чужими интересами. Здесь у него все в порядке.
Послужит еще, пока сцена носит, пока на сцене можно играть в "войнушку".
— Подводя итоги года, какие страны мы можем назвать действительно партнерами нашей страны, а с кем отношения оставляют желать лучшего?
— Мир разделился на "реалистов" и "иллюзионистов". Хотя и мы иногда грешим иллюзиями, но экзистенциально Россия — мир реальностей. Поэтому и партнерами есть и будут те страны, у которых хватает смелости смотреть в глаза реальности. А это не просто.
Помните: если долго вглядываться в реальность, последняя начинает вглядываться в вас.
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря, 04:03
Александр Каргин: Пока Орбан троллит "чушпанов" Евросоюза, Голландия сворачивает проект "Украина"Жизнеспособность проекта "Украина" и самой Европы зависит от того, какие силы придут к власти в Германии и Франции и кто станет президентом США в 2024 году.
— Макаревич* запретил россиянам и белорусам скачивать свой новый альбом. Разве это правильно, когда музыка — не для всех?
— Если человек что-либо запрещает своему пятилетнему ребенку, он заботливый отец. Если же он диктует запреты пятидесятилетнему отпрыску — он маразматик.
Генерал Власов успешно защищал Москву от фашистов. Но даже этому главному предателю не пришло в голову сказать: "Я поменял позицию. Теперь сдайте столицу врагу". Стармех "Машины" создал много авторских песен. Но и он сам был создан нашей культурой, образом мысли, спецификой жизни и своим окружением.
Кажется, еще Морис Мерло-Понти говорил, что личность человека не тождественна его персоне. В ее структуру входят и те, кто ее окружал, формировал. Да, ныне он [Макаревич*] избрал другую жизнь, другое окружение. Но и его песни зачаты в другой среде и избирают свою собственную судьбу.
— Писатель Борис Акунин* признан в России террористом и экстремистом за антироссийские высказывания. Крупнейшие российские книжные прекратили продавать его произведения. Действительно ли произведение и личность воспринимается как единое целое? Как вы это видите? Какой эффект даст запрет на книги как мера воздействия?
— Я бы административно не объединял автора и произведение. Если это и происходит, то скорее самотеком, а не по указанию.
Мне лично, например, перестали нравиться произведения писателей, композиторов, исполнителей, которые заняли враждебную позицию. Просто я уже по другому расшифровываю их недосказанности, намеки, умолчания… Мне не нравится, вот и не читаю, и не слушаю. Но стоит ли запрещать? Не уверен.
Другое дело, куда пойдут деньги от реализации их творчества. Наверное, логично их вложить в компенсацию тех усилий, которое держава потратила на образование, воспитание, рекламу и прочее. Пожалуй, так будет честнее.
— Совсем скоро Новый год 2024. У вас есть любимый новогодний фильм — из старой или новой кинематографии? Смотрите ли вы речь нашего президента?
— Кино давно не смотрю. Старые фильмы напоминают о возрасте. А новые напоминают о возрасте вдвойне… Выступление нашего президента стараюсь просмотреть. Он единственный в новогоднюю ночь не говорит о политике.
— Глава какого государства, на ваш взгляд, может встречать Новый 2024 год со спокойной душой, а кому стоит поволноваться за будущее?
— Думаю, сегодня не осталось людей "со спокойной душой". Тем более среди президентов.
Возможно, что где-нибудь в Буркина-Фасо лидер может пребывать в вечной нирване на фоне пейзажей а-ля "Баунти". Но после того как их президент Ибрагим Траоре стал появляться на людях в красном берете спецназа, я понял, что благостных мест на планете не сохранилось в принципе.
Дмитрий Краснов интервью
21 декабря, 02:02
Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком РоссииКакие вопросы решит победа России над ВСУ? Что заставит Венгрию изменить позицию по Украине в ЕС? Кто может остановить обнищание людей на Западе?
— Какие необычные истории случались с вами в период новогодних праздников и запомнились больше всего?
— Я уже упоминал, что праздники провожу по сложившейся советской традиции: застолье, близкие, музыка и взаимные добрые пожелания. Поэтому вспомнить что-либо из ряда вон выходящее сложно. Изредка бывали, правда, исключения.
К примеру, запомнился Новый год на восточном участке БАМа, в поселке Ургал. Я там работал в геологической партии. Мой напарник, геофизик Володя Бочка отметил в своем праздничном тосте, что я "хорошо хожу". Мне приходилось потом получать какие-то награды и отличия, но это были самые приятные слова в мой адрес.
Еще был Новый год на том же БАМе, только на центральном участке в поселке Новый Уоян. Мы с друзьями нашли в тайге заброшенное зимовье и там отмечали праздник.
Добирались туда тайком, чтобы не делиться с другими своим настроением, замороженной печенью налима и питьевым спиртом по 9 рублей 60 копеек. Так вот: все мои приятели пришли как обычно в ватниках и бушлатах, а литовец Янис — в белоснежной рубашке и галстуке. "Это же праздник!" — объяснил он свой дивный дресс-код. Проникся!
В прошлом году я оказался в одной южной гостинице в интернациональной компании. Там были и прибалты — все, как на подбор, в свитерах и футболках. И были русские — в белых рубашках и галстуках. Мы, наверное, в этом мире поменялись местами. Приятно…
*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов
 
санкцииЕСУкраинаБрюссельРоссияМакаревичиноагенткультураНовый годкнигипрезидентИнтервью
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
05:20С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
05:18"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из Украины
05:10"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
05:01Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли
05:00Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
04:57Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя
04:55Воздушную тревогу объявили в Черкасской области Украины
04:50"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
04:40Рынки сбыта и логистика: политолог из Крыма о том, как идет интеграция полуострова с Херсонской областью
04:38В лесах Украины уже появились выступающие против мобилизации партизаны – Соскин
04:37Десять ключевых дат 2023 года: политические итоги
04:30Политолог из Крыма раскрыл, на кого работает киевская пропаганда и почему Запад теряет интерес к Украине
04:21Нужно стать невидимкой для государства. Украинские эксперты и политики о последствиях мобилизации
04:10Константин Кнырик объяснил, как США и Киев обманывают украинцев, пока Россия поднимает из руин Мариуполь
04:01Россия не видит предпосылок для контактов с США по контролю над ядерным оружием – Ульянов
04:00"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" Зеленского
03:34В украинском Кривом Роге гремят взрывы – местные СМИ
03:17В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
03:04В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв
Лента новостейМолния