https://ukraina.ru/20231228/1052423522.html

Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя

Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя - 28.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Украина играет в "войнушку", пока партнеры России в ЕС бойкотируют кодексы Брюсселя

Известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, какая страна Евросоюза (ЕС) может отказаться от антироссийских санкций в то время, пока Владимир Зеленский глумится над чужими ценностями

2023-12-28T04:57

2023-12-28T04:57

2023-12-28T04:57

санкции

ес

украина

брюссель

россия

макаревич

иноагент

культура

новый год

книги

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Шесть стран Европейского союза: Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта, отказались поддержать гарантии безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.— Дмитрий Игнатьевич, какая европейская страна в нынешних условиях может отказаться от антироссийских санкций? Почему?— Говорить об европейских "странах" сегодня сложно. Я еще помню страны Европы, где была своя мода, своя кухня: и гастрономическая, и политическая; было свое искусство. Сейчас есть нормативы, нарративы, стандарты и кодексы Брюсселя.Правда, есть бывшие страны, которые упиваются этой унификацией. А есть и такие, которые ей противятся. Как, к примеру, моя любимая Венгрия или дерзкая Словакия.Беда только в том, что для подобного своеволия и дерзости надо бы иметь приличные ресурсы — финансовые, минеральные, интеллектуальные… Я неоднократно отмечал, что без последних невозможно построить по-настоящему суверенную державу. Поэтому, просчитывая перспективы той или иной страны, я начинаю с анализа ее философского наследия как квинтэссенции интеллектуального наследия.Скажем, в той же Венгрии — явный избыток философского багажа, при ограниченном людском и территориальном потенциале. В соседней Словакии — поскромнее названные характеристики, при избытке энергетических и технологических возможностей, особенно в области атомной энергетики. В Австрии — впечатляющие финансовые возможности и сильная управленческая логистика…Вот эти страны и будут прижиматься друг к другу под ледяным брюссельским ветром и смогут оправдать свою страновую сущность — в том числе и своей особой позицией по антироссийским санкциям.— К чему ведет тенденция усиления правоконсервативных сил в Европе?— Выше я почти ответил на этот вопрос. Только добавлю, что сегодня на Западе "правыми" называют всех, кто пытается смотреть в глаза реальности. А "ультраправыми" называют тех, кто еще и действует в соответствии с реальными вызовами.— Владимир Зеленский пытается сохранить политическую репутацию и остаться у власти за счет продолжения войны с Россией. Есть у него другие способы сохранить лицо?— У Зеленского, пожалуй, нет политической репутации. Она обычно базируется на кропотливом поиске баланса интересов. Другое дело — сценическая репутация. Она часто строится на высмеивании, глумлении над чужими интересами. Здесь у него все в порядке. Послужит еще, пока сцена носит, пока на сцене можно играть в "войнушку".— Подводя итоги года, какие страны мы можем назвать действительно партнерами нашей страны, а с кем отношения оставляют желать лучшего?— Мир разделился на "реалистов" и "иллюзионистов". Хотя и мы иногда грешим иллюзиями, но экзистенциально Россия — мир реальностей. Поэтому и партнерами есть и будут те страны, у которых хватает смелости смотреть в глаза реальности. А это не просто. Помните: если долго вглядываться в реальность, последняя начинает вглядываться в вас.— Макаревич* запретил россиянам и белорусам скачивать свой новый альбом. Разве это правильно, когда музыка — не для всех?— Если человек что-либо запрещает своему пятилетнему ребенку, он заботливый отец. Если же он диктует запреты пятидесятилетнему отпрыску — он маразматик. Генерал Власов успешно защищал Москву от фашистов. Но даже этому главному предателю не пришло в голову сказать: "Я поменял позицию. Теперь сдайте столицу врагу". Стармех "Машины" создал много авторских песен. Но и он сам был создан нашей культурой, образом мысли, спецификой жизни и своим окружением.Кажется, еще Морис Мерло-Понти говорил, что личность человека не тождественна его персоне. В ее структуру входят и те, кто ее окружал, формировал. Да, ныне он [Макаревич*] избрал другую жизнь, другое окружение. Но и его песни зачаты в другой среде и избирают свою собственную судьбу.— Писатель Борис Акунин* признан в России террористом и экстремистом за антироссийские высказывания. Крупнейшие российские книжные прекратили продавать его произведения. Действительно ли произведение и личность воспринимается как единое целое? Как вы это видите? Какой эффект даст запрет на книги как мера воздействия?— Я бы административно не объединял автора и произведение. Если это и происходит, то скорее самотеком, а не по указанию.Мне лично, например, перестали нравиться произведения писателей, композиторов, исполнителей, которые заняли враждебную позицию. Просто я уже по другому расшифровываю их недосказанности, намеки, умолчания… Мне не нравится, вот и не читаю, и не слушаю. Но стоит ли запрещать? Не уверен.Другое дело, куда пойдут деньги от реализации их творчества. Наверное, логично их вложить в компенсацию тех усилий, которое держава потратила на образование, воспитание, рекламу и прочее. Пожалуй, так будет честнее.— Совсем скоро Новый год 2024. У вас есть любимый новогодний фильм — из старой или новой кинематографии? Смотрите ли вы речь нашего президента?— Кино давно не смотрю. Старые фильмы напоминают о возрасте. А новые напоминают о возрасте вдвойне… Выступление нашего президента стараюсь просмотреть. Он единственный в новогоднюю ночь не говорит о политике.— Глава какого государства, на ваш взгляд, может встречать Новый 2024 год со спокойной душой, а кому стоит поволноваться за будущее?— Думаю, сегодня не осталось людей "со спокойной душой". Тем более среди президентов. Возможно, что где-нибудь в Буркина-Фасо лидер может пребывать в вечной нирване на фоне пейзажей а-ля "Баунти". Но после того как их президент Ибрагим Траоре стал появляться на людях в красном берете спецназа, я понял, что благостных мест на планете не сохранилось в принципе.— Какие необычные истории случались с вами в период новогодних праздников и запомнились больше всего?— Я уже упоминал, что праздники провожу по сложившейся советской традиции: застолье, близкие, музыка и взаимные добрые пожелания. Поэтому вспомнить что-либо из ряда вон выходящее сложно. Изредка бывали, правда, исключения. К примеру, запомнился Новый год на восточном участке БАМа, в поселке Ургал. Я там работал в геологической партии. Мой напарник, геофизик Володя Бочка отметил в своем праздничном тосте, что я "хорошо хожу". Мне приходилось потом получать какие-то награды и отличия, но это были самые приятные слова в мой адрес.Еще был Новый год на том же БАМе, только на центральном участке в поселке Новый Уоян. Мы с друзьями нашли в тайге заброшенное зимовье и там отмечали праздник.Добирались туда тайком, чтобы не делиться с другими своим настроением, замороженной печенью налима и питьевым спиртом по 9 рублей 60 копеек. Так вот: все мои приятели пришли как обычно в ватниках и бушлатах, а литовец Янис — в белоснежной рубашке и галстуке. "Это же праздник!" — объяснил он свой дивный дресс-код. Проникся!В прошлом году я оказался в одной южной гостинице в интернациональной компании. Там были и прибалты — все, как на подбор, в свитерах и футболках. И были русские — в белых рубашках и галстуках. Мы, наверное, в этом мире поменялись местами. Приятно…*Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20231224/1052360144.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

санкции, ес, украина, брюссель, россия, макаревич, иноагент, культура, новый год, книги, президент, интервью